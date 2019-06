Cestu k Jadranu v létě zkomplikuje několik uzavírek, hlavně v ČR

Praha - Cestu na dovolenou do zahraničí, zejména k Jadranu, zkomplikuje řidičům řada uzavírek. Práce na silnicích budou přes léto pokračovat v Rakousku, Chorvatsku nebo Itálii. Největší nápor bude na cestách uprostřed prázdnin. ČTK to řekl ředitel Besipu Tomáš Neřold. Možná největší komplikace ovšem lze při cestě k Jadranu očekávat už v Česku.

"Nejrizikovější víkendy nás čekají kolem prostředku prázdnin, tedy 20. a 27. července a 3. srpna. Vzhledem k tomu, že tehdy začínají prázdniny v Bavorsku a dalších spolkových zemích bude ten nápor zřejmě největší," uvedl Neřold.

Vedle vysokého počtu aut na cestách bude zdržení narůstat i kvůli několika uzavírkám. Těch bude na českých dálnicích během léta přes 40, největší na D1. Tam bude přes léto pokračovat modernizace pěti úseků. Při cestě na jih ovšem další zpomalení řidiče čeká například na silnici I/38 mezi Jihlavou a Znojmem, kde provoz kvůli stavebním pracím koordinují semafory. Na brněnské dálnici D52 zase komplikuje dopravu havarijní most.

Po výjezdu za hranice motoristé narazí na omezení na dálnici mezi Vídní a Štýrským Hradcem, kde bude doprava na dvou místech svedena do zúžených jízdních pruhů. Omezení budou i na trase ze Štýrského Hradce do Slovinska.

Oproti předchozím rokům by podle Neřolda naopak měla zjednodušit cestu dokončená slovinská dálnice, která vede z Mariboru až do Záhřebu. "Řidiči se ale musí připravit na komplikace způsobené hraničními kontrolami," upozornil šéf Besipu na to, že Chorvatsko nepatří mezi země Schengenského prostoru. Z často vyhledávaných destinací pro letní dovolenou platí hraniční kontroly například i pro Bulharsko nebo Rumunsko.

Většina dálnic v Chorvatsku bude přes léto volná, práce na nich skončí před začátkem prázdnin. Výjimkou je dálnice z Rijeky směrem na Istrii, kde bude přes prázdniny několik omezení. Menší zdržení lze očekávat také na silnici před Splitem.

Pokud se řidiči vydají k Jadranu do Itálie, nejvíce jim zkomplikuje cestu dálnice mezi Udine a Benátkami, která je v současnosti, stejně jako tuzemská D1, kompletně modernizována. Při cestě přes Maďarsko zase zpomalí cestu stavba dálnice M15.

Vedle uzavírek se budou v některých prázdninových dnech tvořit kolony například i kvůli různým akcím v zahraničí. Vytížený bude především první srpnový víkend, kdy se zároveň koná motocyklový závod v Brně a Velká cena Formule 1 v Budapešti. Zdržení lze očekávat i kvůli některých hudebním a kulturním festivalům, které se v létě, zejména v Rakousku, konají.

Období letních prázdnin je obvykle nejkrizovějším obdobím na silnicích. Loni na tuzemských cestách zemřelo 121 lidí, nejvíce za poslední dva roky. K častým příčinám nehod patří podle policie zejména nepozornost způsobená únavou z teplého počasí a dlouhých cest.