Cestovní ruch chce deset miliard na poukazy na dovolenou v ČR

Praha - Na státní poukazy na dovolenou v tuzemsku by vláda měla vyčlenit alespoň deset miliard korun. Tato podpora by měla být schválena nejpozději do 28. června. Po dnešním jednání s prezidentem Milošem Zemanem to řekli předseda Fóra cestovního ruchu Viliam Sivek a místopředseda Fóra a viceprezident Svazu léčebných lázní ČR Martin Plachý. Prezidentovi na schůzce zároveň představili situaci kolem cestovního ruchu se zaměřením na dopady koronavirové krize. Prezident podle jejich slov vyjádřil plnou podporu při jednání s ministry.

Sivek s Plachým prezidenta informovali, že cestovní ruch se letos propadne o více než polovinu, což významně poznamená také státní rozpočet. Podle Plachého státu se nedostane více než 70 miliard korun. Navíc je ohroženo zhruba 200.000 pracovních míst, pokud stát cestovní ruch nepodpoří.

Zásadní podporou by podle zástupců podnikatelů v cestovním ruchu měly být státem dotované vouchery na dovolenou v ČR. Podle Plachého tolik nezáleží, jakou budou mít poukazy hodnotu, ale aby cílily na několik milionů obyvatel. "Zdá se, že tím, jak se otevřou hranice, řada našich občanů pojede na dovolenou do zahraničí. O to je tato podpora důležitější," řekl.

Prezident se podle Sivka o problematiku velmi zajímal. Je si podle něj vědom, že cestovní ruch byl zasažen krizí jako první. Ptal se podle něj také na to, jak pomáhá bankovní sektor. Podle Sivka ale žádný z členů Fóra cestovního ruchu na podporu v programech na úvěry se státní zárukou COVID nedosáhl. Plachý doplnil, že banky vyhodnotily cestovní ruch jako rizikový sektor. Prezident údajně spoléhá na další vlnu programu, do které vláda vyčlenila 150 miliard korun. "Hovořili jsme o pojištění, také se (prezident) divil, že neplatí na to pojištění," doplnil Sivka.

Sivka s Plachým prezidentovi také představili záchranný plán pro cestovní ruch, jehož první verzi zástupci podnikatelů vypracovali už v na konci března. Průběžně ho aktualizují a nyní je dostupná třetí verze. Vláda by podle Plachého neměla otálet s přijetím krizového plánu pro cestovní ruch. Firmy by podle Plachého potřebovali pomoci s likviditou. Jedinou dosavadní funkční pomocí je podle něj podpora zaměstnanosti Antivirus. "Zatím pokulhávají jakékoliv další programy, které měly přispět na fixní náklady podnikatelům, snad bude schválen program nájemného, ale ten je také hodně selektivní a nebude pomáhat všem postiženým. Stejně jako do Parlamentu jde program Antivirus C, který by měl odpustit sociální pojištění, ale zase je limitován hranicí 50 zaměstnanců. V celé Evropské unii je přitom hranice pro malé a střední firmy 250 zaměstnanců," popsal.

V cestovním ruchu je zaměstnáno na čtvrt milionu lidí. Navíc jsou na něj podle Plachého navázány další podnikatelé jako prádelny nebo potravináři. Cestovní ruch každý rok do veřejných rozpočtů odvádí více než 125 miliard korun. Podle CzechTourism tvoří tři procenta z hrubého domácího produktu ČR.