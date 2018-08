Zlín - Cestovatel Dan Přibáň dorazil spolu s dalšími členy expedice nazvané Trabantem tam a zase zpátky do České republiky. Při cestě z Indie ujeli se dvěma žlutými vozy východoněmecké výroby, polským Fiatem 126p a Jawou 250 přezdívanou Anežka zhruba 17.000 kilometrů, řekl ČTK Přibáň. U zlínského Baťova institutu je odpoledne i přes deštivé počasí přivítaly stovky příznivců.

Letošní expedicí dokončili Přibáň a jeho přátelé cestu "žlutého cirkusu" kolem světa. V minulosti s trabanty projeli Hedvábnou stezku, Afriku, Jižní Ameriku a Austrálii. Z výprav vzniklo několik úspěšných filmů a přednášek.

Poslední trasa expedice vedla z jihu Indie přes Nepál, Čínu, Pákistán, Tádžikistán, Kyrgyzstán, Uzbekistán, Kazachstán, Rusko, Ukrajinu a Slovensko zpět do České republiky. Expedice ji zvládla absolvovat za čtyři měsíce. Podle Přibáně se tak podařilo dodržet stanovený harmonogram. "Díky tomu, že jsme jeli celou dobu autem, až na pár malých výjimek, tak jsme to stihli. Za normálních okolností se do toho vloží loď a je to problém. Jsme tu jen o půl hodiny později, což považuji za velký úspěch," uvedl cestovatel.

Video: Přibáň dorazil se žlutými trabanty zpět do ČR

25.08.2018, 19:41, autor: ČTK, zdroj: ČTK

Výpravě se přesto po cestě nevyhnuly technické problémy. "Doufali jsme, že budeme mít nejméně oprav, měli jsme nejvíc. Ale je fakt, že jsme všechno dokázali vždycky vyřešit na místě. Takže jsme hrdí na to, že jsme zvládli spoustu skvělých improvizací. My jsme se naučili v Indii slovo džugar, což je jako taková šikovně zbastlená věc, která sice není udělaná tak jak má být, ale funguje. Takže jsme z těch aut udělali jeden takový velký džugar. Hlavně maluch (Fiat 126p) má třeba na střeše kanystr, ze kterého teče benzin do motoru," řekl Přibáň.

Všechny státy, které expedice cestou navštívila, považuje Přibáň za cestovatelsky přitažlivé. "Na všech zemích je něco zajímavého. Dokonce i na úchylné Číně. I to Slovensko bylo super," uvedl Přibáň.

Dnes večer se cestovatelé přesunou k Brnu, v neděli by měli kolem 16:00 dorazit do cíle své cesty v parku na Kavčích horách v Praze. "V pondělí ještě jedeme do Nové Vsi pod Pleší, malé vesničky u Příbrami, kde máme dílnu a pidimuzeum, kam auta uložíme, než dostaneme nějaký další dobrý nápad," doplnil.