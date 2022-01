Čeští zástupci v EP oceňují schopnosti a zápal nové předsedkyně Metsolaové

Štrasburk - Čeští zástupci v Evropském parlamentu (EP) oceňují schopnosti a zápal nově zvolené maltské lidovecké předsedkyně Roberty Metsolaové. Podporují například její plán na větší otevření EP široké veřejnosti. Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) ji v rozhovoru s ČTK popsal jako energickou a upřímnou ženu, naznačil také možnost její brzké cesty do Česka.

„Byl jsem jeden z prvních, kdo věděl o jejím plánu kandidovat. Byl jsem v širším týmu jejích podporovatelů. (...) Dnešní hlasování bylo z mého pohledu spíše formální," uvedl Zdechovský, který je členem frakce Evropské lidové strany (EPP), stejně jako Metsolaová.

Zdechovský hodnotí Metsolaovou jako jednu z nejvýraznějších a nejoblíbenějších osobností maltské politické scény. Na základě osobních zkušeností a přátelství ji popisuje jako energickou ženu, která říká věci naplno a rázně.

Během první poloviny mandátu objela Metsolaová 18 zemí a v rámci budování vztahů EP s veřejností chce opět vyrazit na cesty. Podle Zdechovského by měla zavítat do Česka v dubnu, je pozvaná na sjezd KDU-ČSL.

Nezávislá poslankyně za ČSSD Radka Maxová vnímá zvolení Metsolaové pozitivně a jako "signál, že i malá země může mít významné zastoupení v evropských institucích". Volbu bere také jako důkaz, že "EP má ve svém popředí rovné příležitosti".

Lidé v Česku podle Maxové nemají příliš hluboké znalosti o EP, častější jsou negativní reakce. Plán Metsolaové otevřít EP více lidem byl pro Maxovou jedním z hlavních důvodů, proč její kandidaturu podpořit.

Alexandr Vondra (ODS) zvolení Metsolaové očekával a nepovažuje ho za překvapivé. Připomněl, že při volbě získala více hlasů než její předchůdce David Sassoli.

"Podpořil jsem ji také. Nesouhlasím s ní bezvýhradně, ale z možných kandidátů je to dobrá volba. Je to dáma, což představuje plus, je mladá a energická, což je také plus. Navíc je to křesťanka, tedy sociálně konzervativní, a nebude nutně přebírat progresivistickou agendu," sdělil ČTK Vondra.

Metsolaová byla zvolena novou předsedkyní Evropského parlamentu dnes dopoledne, ve funkci nahradí nedávno zesnulého Sassoliho. Kandidátka nejsilnější lidovecké frakce získala 458 hlasů z celkem 690 odevzdaných. Svůj post místopředsedkyně dnes obhájila také Češka Dita Charanzová zvolená za ANO. Pirát Marcel Kolaja po neúspěchu ve dvou kolech volby odstoupil.