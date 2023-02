Čeští záchranáři hledají přeživší v troskách budov v tureckém Adiyamanu

Praha/Adiyaman (Turecko) - Čeští záchranáři v tureckém městě Adiyaman prohledávají zemětřesením zničené budovy. Z trosek vytáhli dva mrtvé. Zdravotní stav dalších zavalených není znám, způsob poškození objektu však naděje na přežití snižuje, sdělil dnes vpodvečer médiím mluvčí hasičů Jakub Kozák. Záchranné práce budou podle něj pokračovat i v noci.

Téměř sedmdesátičlenný český tým začal v úterý večer prohledávat dvě budovy o ploše zhruba 40 krát 40 metrů. Jedna budova má patra zřícená na sobě, druhá je sesunutá. "V budově zatím máme potvrzeno sedm mrtvých. Na místech 'vyštěkaných' psy provádíme podrobné pátrání," uvedli hasiči dnes odpoledne na twitteru. Večer oznámili, že z trosek vyprostili dva mrtvé.

Kolem 18:30 Kozák novinářům sdělil, že záchranáři budou na místě pracovat celou noc. Zdravotní stav lidí v sutinách stále není znám. "Způsob poškození objektu však naděje na přežití snižuje," dodal mluvčí. Hasiči dnes podle něj pocítili další otřesy.

Český tým také vypomáhá záchranářům z dalších zemí. "Malou skupinu jsme vyslali na pomoc jednomu ze zahraničních týmů, který potřeboval využít naši štěrbinovou kameru," popsal Kozák.

To, že v troskách zřícených domů mohou být stále živí lidé dokládá i případ polských záchranářů. Ti zhruba 280 kilometrů od místa, kde zasahuje český tým, našli osm přeživších, uvedl Kozák.

Ze zemětřesením zasažené oblasti se dnes do Prahy vrátila skupina šesti Čechů, kteří byli v Turecku pracovně. Zemětřesení je zastihlo v hotelu. "My jsme po posledním schodišti stihli utéct," řekl dnes po příletu jeden z nich České televizi.

Zemětřesení, které v pondělí zasáhlo Turecko a Sýrii, si podle posledních údajů vyžádalo už přes 11.700 obětí. Česko vyslalo do Turecka tým 68 záchranářů, jehož členy jsou vedle hasičů i lékaři, stavební inženýři či kynologové.

Český USAR (Urban Search and Rescue) tým specializovaný na vyhledávání lidí v sutinách přiletěl v noci na úterý do tureckého města Adana, odkud se tureckými vojenskými letouny přesunul do 400 kilometrů vzdáleného Adiyamanu. Materiál převezlo nákladní auto, kterému jízda kvůli poničené infrastruktuře trvala přes 12 hodin. S vyhledáváním zavalených osob tak český tým mohl začít v úterý krátce po 22:00.

Český USAR tým v zahraničí v minulosti pomáhal například v libanonském Bejrútu v roce 2020 po výbuchu v přístavu, který připravil o život dvě stovky lidí a zranil dalších 6000. V českém týmu tehdy byli kromě hasičů i kynologové se psy, statik či lékař.