Čeští voliči dokončí výběr 24 budoucích senátorů

První den druhého kola voleb do třetiny Senátu v obvodu č. 22 - Praha 10, 30. září 2022, ZŠ Karla Čapka, Praha. O křeslo v horní komoře svedou souboj kardiolog Jan Pirk (TOP 09) a senátorka Renata Chmelová (STAN). ČTK/Šimánek Vít

Praha - Čeští občané dnes dokončí volbu 24 budoucích senátorů. Svými hlasy rozhodnou o tom, zda v Senátu více posílí opoziční hnutí ANO, nebo kluby vládní koalice. Na Jihlavsku se rozhoduje o tom, zda místo v Senátu znovu získá Miloš Vystrčil (ODS), a bude tak moci opět kandidovat na předsedu horní komory. Jeho soupeřkou je Jana Nagyová (ANO), která je s předsedou hnutí Andrejem Babišem obžalovaná v kauze Čapí hnízdo.

Hlasovat může většina z téměř 2,5 milionu voličů, kteří nenašli cestu do volebních místností v pátek. Před šesti lety byla v obvodech, kde se volí letos, vůbec nejnižší volební účast. Hlasovat přišlo jen 15,38 procenta voličů.

Volební místnosti budou otevřeny od 08:00 do 14:00. Pak volební komisaři začnou hlasy sčítat. Výsledky bude následně Český statistický úřad zveřejňovat na volebním webu. Podle zkušeností z minulých voleb by mohly být kompletní výsledky známy do tří hodin po uzavření volebních místností.

První volební kolo vyhrálo hnutí ANO, které má své finalisty v 17 obvodech. ODS má své kandidáty v devíti obvodech, KDU-ČSL v šesti, TOP 09 ve třech stejně jako senátoři z klubu Starostů, SPD má jednu finalistku. I díky ní je jisté, že opoziční strany kvůli vzájemným duelům obsadí v druhém kole dvě senátorská křesla, vládní koalice pak jedno.

V prvním kole díky znovuzvolení získal mandát pro opozici Ladislav Václavec (ANO), zatímco vládní tábor obdobně posílili Jiří Růžička (navržen TOP 09) z klubu Starostů a Petr Fiala (navržen KDU-ČSL) z uskupení Společně pro kraj.