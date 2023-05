Čeští volejbalisté vstoupili do Evropské ligy domácí výhrou 3:1 nad Slovenskem

Zlín - Čeští volejbalisté vstoupili vítězně do zlaté Evropské ligy, v níž obhajují triumf. V duelu se Slovenskem sice ve Zlíně prohráli úvodní set 24:26, ale pak potvrdili roli favorita a další tři sady získali v poměru 25:20, 25:19 a 25:17. Ofenzivním lídrem českého týmu byl s pětadvaceti body univerzál Marek Šotola.

V základní sestavě chyběl kapitán Adam Zajíček, blokařskou dvojici tvořili Josef Polák a Petr Špulák. V úvodní sadě vedl domácí tým 16:12, ale Slováci výbornou obranou srovnali a rozhodovalo se v koncovce. Ta se více vydařila hostům, v jejichž barvách hrála řada volejbalistů z české extraligy.

Od druhé sady Česko zlepšilo obranu na síti. I díky Zajíčkovi, který v její polovině přišel na hřiště a už na palubovce zůstal. Češi odskočili na 17:14 a tentokrát náskok udrželi. Ve třetí sadě se k Šotolovi výrazněji bodově přidali smečaři Lukáš Vašina a Martin Licek a bylo z toho jasné vítězství, přestože v závěru Slováci korigovali až devítibodové manko.

Zlepšený výkon si hosté přenesli do začátku čtvrtého setu, ale pak při Zajíčkově podání domácí výběr odskočil na 15:10 a nepřipustil další komplikace. Šotola svým čtyřiadvacátým bodem vybojoval sedm setbolů a vzápětí sám dalším útokem zápas ukončil.

"Rozhodně to nebylo jednoduché, protože Slováci hráli dobře. Mají kvalitní hráče na každé pozici a už to nebude tak, jak to bývávalo dřív, kdy některé zápasy nebyly těžké. Budeme muset bojovat s každým soupeřem," zhodnotil Šotola zápas v tiskové zprávě.

Česko si tak připsalo první tři body do tabulky skupiny C, v níž se utká ještě s Finskem a Estonskem. Účast ve Final Four má jistou jen vítěz. Trenér Jiří Novák navzdory výhře nebyl s herním projevem úplně spokojený. "Jsou určité věci, které jsou logické pro první zápas, nicméně cesta k výkonu, kterým se chceme prezentovat, bude ještě dlouhá. Do dalších zápasů je třeba zlepšit servis a vnímání hry i agresivitu na bloku," řekl.

V dalších utkáních Evropské ligy plánuje více experimentovat se sestavou. Dnes hráli především zkušení hráči, i když se na palubovku epizodně dostali i nováčci Jiří Benda a Jakub Klajmon. "Některým hráčům, kteří jsou v reprezentaci noví, jsem dal příležitost, aby si osahali, jaké to je. K tomu nám letos primárně bude Evropská liga sloužit. Až nám to situace dovolí, začneme se sestavou trochu točit, abych viděl ve hře všechny hráče širšího výběru," uvedl Novák.

Evropská liga volejbalistů ve Zlíně:

Skupina C - 1. kolo:

Česko - Slovensko 3:1 (-24, 20, 19, 17)

Rozhodčí: Collados (Fr.), Činátl (ČR). Čas: 117 min. Diváci: 1550.

Sestava Česka: Licek, Špulák, Šotola, Vašina, Polák, Janouch, libero Moník - Indra, Bartůněk, Benda, Zajíček, Klajmon. Trenér: Novák.

20:00 Estonsko - Finsko.