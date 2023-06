Čeští volejbalisté v Evropské lize přehráli Finsko 3:0 a přiblížili se postupu

Ilustrační foto - Utkání 3. kola skupiny C Evropské ligy volejbalistů: Česko - Estonsko, 3. června 2023, Ostrava. Hráči České republiky se radují z vítězství. Třetí zleva je hlavní trenér ČR Jiří Novák.

Ilustrační foto - Utkání 3. kola skupiny C Evropské ligy volejbalistů: Česko - Estonsko, 3. června 2023, Ostrava. Hráči České republiky se radují z vítězství. Třetí zleva je hlavní trenér ČR Jiří Novák. ČTK/Ožana Jaroslav

Tampere (Finsko) - Čeští volejbalisté v pátém kole Evropské ligy vyhráli ve Finsku jednoznačně 3:0 po setech 25:17, 25:21, 25:17 a přiblížili se postupu do Final Four. Mohli ho mít zajištěný už dnes, ale Estonci na Slovensku otočili zápas ze stavu 0:2 na sety, v páté sadě odvrátili dva mečboly a vyhráli ji 19:17. Tím se udrželi ve hře o postup. Českému týmu ale k jistotě stačí bod ze sobotního závěrečného duelu na Slovensku.

Dnes se ukázal v dobré formě. Zatímco na konci května ve Zlíně Češi udolali finský celek až v pětisetové bitvě, tentokrát od začátku diktovali tempo. Na rozdíl od víkendového prohraného duelu s Estonskem hráli výborně i pod taktovkou mladého nahrávače Jiřího Srba. "Po prohře v Estonsku byl šampon a kluci si to vzali k srdci. Dneska jsme byli nejenom agresivní, ale byli jsme i chytří. Z naší strany perfektní zápas," ocenil v tiskové zprávě trenér české reprezentace Jiří Novák.

Jeho svěřencům se dařilo ve všech herních činnostech. V prvním setu odskočili na 15:8 a nepřipustili pochybnosti. "Začali jsme dobře na servisu, dobře na příjmu a i na útoku se nám dařilo. Bylo to úplně jiné utkání, než jsme odehráli v Estonsku," poznamenal univerzál Marek Šotola, který byl s 20 body nejproduktivnějším hráčem dnešního duelu.

Nejvyrovnanější byla druhá sada, v níž domácí zpočátku vzdorovali. Za stavu 8:6 z jejich pohledu ale přišla tříbodová česká šňůra a vyrovnaný průběh definitivně zlomil trhák hostů na 17:13. Třetí set pak potvrdil tříbodový zisk pro Česko. "Myslím, že dneska to bylo hrozně důležité vítězství proti Finsku, protože jsme u nich doma. Byli jsme na to dobře připravení v hlavách a zvládli jsme to společně jako tým," řekl Šotola.

Čeští volejbalisté, kteří obhajují triumf ve zlaté Evropské lize, vyhráli čtvrtý z pěti zápasů a ve skupině C mají 11 bodů. Estonci získali o tři body méně a na závěr je čeká duel ve Finsku.

Evropská liga volejbalistů v Tampere:

Skupina C - 5. kolo:

Finsko - Česko 0:3 (-17, -21, -17)

Rozhodčí: Jankovič (Srb.), Oravainen (Fin.). Čas: 76 min. Diváci: 1610.

Sestava a body ČR: Licek 10, Zajíček 3, Šotola 20, Vašina 14, Polák 4, Srb 2, libero Moník - Indra, Bryknar, Benda. Trenér: Novák.

Nejvíce bodů Finska: Jokela 12, Hänninen 9, Leinonen 7.

Slovensko - Estonsko 2:3 (20, 21, -20, -20, -17).

Tabulka:

1. Česko 5 4 1 12:7 437:401 11 2. Estonsko 5 3 2 10:8 388:398 8 3. Finsko 5 2 3 8:11 413:405 6 4. Slovensko 5 1 4 8:12 424:458 5