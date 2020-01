Čeští vojáci by mohli posílit protiteroristickou operaci v Africe

Praha - Až 60 českých vojáků by mohlo působit v protiteroristické operaci v Mali, Nigeru a Čadu. Návrh ministerstva obrany nejdřív musí schválit vláda a Parlament. Operace Barkhane byla zahájena 1. srpna 2014. Česká republika společně s dalšími evropskými zeměmi obdržela nabídku Francie, jež ji vede, k vojenské účasti. Vyplývá to z předkládací zprávy, kterou má ČTK k dispozici. O možném zapojení českých vojáků do operace dnes informoval deník Právo.

V operaci spolupracuje Francie s hlavními zeměmi sahelsko-saharského pásma, tedy s Mauritánií, Mali, Nigerem, Čadem a Burkinou Faso. V celém Sahelu operují militantní islamistické skupiny, které nachází útočiště právě v Mali a dalších zemích regionu. "Cílem těchto ozbrojených skupin je ovládnout vojensky část území v těchto státech, eliminovat státní správu a vytvářet vlastní správní a společenskou strukturu, založenou na radikálním výkladu koránu," píše se v předkládací zprávě.

Operace Barkhane vytvoří úkolové uskupení evropských států Takuba. Účastníci budou poskytovat poradenství a asistenci malijským jednotkám a společně s nimi plnit úkoly při bojových činnostech při speciálních operacích proti teroristickým skupinám v severovýchodním Mali a na hranicích s Nigerem.

"Vše je a ještě bude předmětem jednání. Materiál dosud nebyl projednán vládou a Parlamentem. Obecně lze konstatovat, ze cílem případného nasazení dalších českých vojáků v oblasti Sahelu by bylo zajištění větší podpory malijským ozbrojeným silám v rámci boje proti terorismu a nelegální migraci," uvedl na dotaz ČTK Jan Pejšek, ředitel odboru komunikace ministerstva obrany.

Vojáci by v regionu při operaci měli být ode dne schválení Parlamentem do konce roku 2022. Náklady ministerstvo odhadlo minimálně na 598 milionů korun, hrazeny mají být z rozpočtu úřadu.

Česko má nyní v Mali zhruba 120 vojáků. Letos česká armáda převezme velení výcvikové mise Evropské unie v Mali (EUTM Mali), vojáci budou mít půlroční velitelskou zodpovědnost. Hlavním úkolem mise je pomoc při výstavbě a výcviku malijské armády, která bojuje proti islámským radikálům. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) dříve uvedl, že v ní slouží přes 600 vojáků z více než 20 zemí.

Souběžně s misí EU má v Mali také svou misi MINUSMA Organizace spojených národů (OSN). Klade si za cíl zajistit bezpečnost a vytvořit podmínky pro další humanitární a politickou asistenci malijské vládě. Česká armáda v ní má pět vojáků. Na rozdíl od operace Barkhane ale mise nevedou aktivní operace v boji proti teroristickým skupinám, píše se v materiálu.