Čeští vodní slalomáři budou na ME obhajovat tři tituly z Prahy

Ivrea (Itálie)/Praha - České vodní slalomáře čeká od čtvrtka do neděle první vrcholný závod olympijské sezony. Na mistrovství Evropy v italské Ivree budou obhajovat tři tituly z loňského šampionátu v Praze, od něhož uplynulo něco málo přes sedm měsíců. V Troji tehdy triumfovali na kajaku Jiří Prskavec a Kateřina Minařík Kudějová a kanoistka Gabriela Satková. Celkem Češi při odloženém ME získali šest cenných kovů.

Na pátý evropský titul bude útočit úřadující mistr světa Prskavec, jehož hlavním cílem jsou olympijské hry v Tokiu. Bude se muset vyrovnat se specifickými podmínkami v Itálii. "Trať pro mě není úplně známá. Jsem tu poprvé, ale přijel jsem s dvoutýdenním předstihem a něco tu najezdil. Oproti umělým slalomovým dráhám s rovným korytem a plastovými překážkami je trať v Ivree vybetonovaná, je to něco mezi řekou a umělým korytem s kameny, takže je voda nestabilní a hodně rychlá. Ale to mě zároveň moc baví. Na závod se opravdu těším a doufám, že podle toho bude vypadat i výsledek," uvedl v tiskové zprávě svazu. Medailové ambice budou mít i další kajakáři Vít Přindiš a Vavřinec Hradilek.

Stejně jako Prskavec směřuje přípravu k Tokiu Minařík Kudějová. Mezitím se ale bude muset poprat se zdejší proměnlivou vodou. "Ani dopředu nejde vymyslet dráhu a počítat s tím, že to tak opravdu bude. Mým cílem je mít otevřené oči a dokázat se vodě přizpůsobit tak, aby jízda byla co nejplynulejší a v dané situaci nejrychlejší. Když to vyjde, mohlo by z toho být pěkné umístění," uvedla mistryně světa z roku 2015.

Kanoistka Tereza Fišerová sice loni na ME překvapivě prohrála se Satkovou, ale i stříbro jí zajistilo olympijskou účast. Třiadvacetiletá závodnice má ve sbírce čtyři medaile z velkých seniorských akcí, ale zlato jí uniká. "Kanál se mi moc líbí. Je fyzicky náročný, nahoře člověk musí pořádně číst vodu a najíždět správně kombinace, dole jsou zase dost těžké válce, na které je potřeba správně naklouznout. Můj cíl není medailově podložený, chci si ten závod hlavě užít a předvést stoprocentní výkon," přednesla své vyhlídky před ME.

Jako prověrku před olympijskou premiérou vnímá závod kanoista Lukáš Rohan, který byl v Praze druhý. "Na druhou stranu je to první vrchol letošní nabité sezony, kdy nás čeká mistrovství Evropy, olympiáda i mistrovství světa v pěti měsících, proto se chci předvést v dobrém světle," prohlásil.

Ve čtvrtek se uskuteční kvalifikace kajakářů a kajakářek, v pátek se pojedou kvalifikace na kanoích a odpoledne se rozdělí medaile v závodech hlídek. Sobota bude patřit semifinále a finále kajakářských kategorií, v neděli totéž čeká kanoisty a kanoistky. Navíc se v neděli poprvé na ME uskuteční závody v extrémním slalomu, který bude v Paříži 2024 nově olympijskou disciplínou.

Nominace ČR na ME ve vodním slalomu:

Muži:

K1: Jiří Prskavec, Vít Přindiš, Vavřinec Hradilek.

C1: Lukáš Rohan, Vojtěch Heger, Václav Chaloupka.

Ženy:

K1: Kateřina Minařík Kudějová, Veronika Vojtová, Antonie Galušková.

C1: Tereza Fišerová, Gabriela Satková, Tereza Kneblová.