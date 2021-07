Čeští střelci v trapu slaví double, Lipták má zlato, Kostelecký stříbro

Tokio - Čeští brokoví střelci Jiří Lipták a David Kostelecký si podmanili olympijskou soutěž v trapu. Lipták získal po dramatickém rozstřelu první olympijské zlato v kariéře, Kostelecký skončil druhý a dosáhl po triumfu v Pekingu 2008 na druhou medaili pod pěti kruhy. Třetí místo obsadil Brit Matthew Coward Holley.

Oba čeští střelci postupně vyřadili ve finále všechny čtyři soupeře a po 50 střelách a 43 trefách svedli rozhodující souboj v rozstřelu. V něm si nakonec vedl lépe devětatřicetiletý Lipták, jenž svého o sedm let staršího kolegu porazil díky zásahu na sedmé ráně. Tu Kostelecký minul a mohl svému krajanovi jen pogratulovat.

"Jsem rád, že jsme po tom, co v Riu se českému střelectví nepodařilo získat žádnou medaili, tak jsme tady s Davidem rozjeli novou sérii," řekl Lipták se zlatou medailí na krku. "Ještě mi to nedochází. Těším se domů, až si v klidu pustím celý záznam. Strašně rychle to uteklo."

"Chtěl jsem udělat ještě jednu medaili, ale nevěřil jsem, že se to povede takhle pozdě. V Riu jsem měl čtyřicet dva, takže tam by se to hodilo víc. Bylo to pro mě překvapení," řekl Kostelecký.

Brněnští rodáci dosáhli v Tokiu historického úspěchu pro českou střelbu. Naposledy byli dva Češi ve finále olympijského trapu v roce 1992 v Barceloně, kde získal medaili jen vítězný Petr Hrdlička, Pavel Kubec skončil pátý. "Tady se to klukům podařilo a dotáhlo se to do krásného konce, do medailového umístění první a druhý. K tomu už není co dodat," řekl Hrdlička, nynější reprezentační trenér.

Pod pěti kruhy dosud z českých a čs. sportovců získali zlato a stříbro ve stejné disciplíně na jedněch hrách pouze vzpěrači Jaroslav Skobla s Václavem Pšeničkou v supertěžké váze v roce 1932 v Los Angeles. "Je neuvěřitelný, že jsme napsali historii české střelby," uvedl Kostelecký.

Češi mají na letošních hrách již kompletní sadu medailí po stříbru vodního slalomáře Lukáše Rohana a bronzu šermíře Alexandera Choupenitche.

Lipták, který vyhrál kvalifikaci poté, co trefil 124 ze 125 ran, neměl příliš vydařený vstup do finále. Ve větrných podmínkách minul hned první ranou. "Nečekal jsem, že rozhodčí řekne tak brzo start a nebyl jsem připravený," řekl. Následně chyboval i při sedmém a osmém pokusu.

V tu chvíli měl Lipták z finálové šestice nejhorší bilanci. Přiznal, že se s medailí trošku loučil. "Dá se říct, že jo. Neměl jsem sebejistotu, nevěřil jsem si," řekl. Naopak Kostelecký v úvodu jako jediný naháněl bezchybného Mexičana Jorge Orozca Diaze.

Vicemistr Evropy Lipták však postupně svou střelbu stabilizoval, zatímco ostatní začali míjet. "Všechno se prohodilo. Vidíte, jak je ta střelba zajímavá. Z outsidera může být vítěz," řekl Lipták,

První z elitní šestky vypadl Abdulrahman Faihan z Kuvajtu, po něm následoval Číňan Jü Chaj-čcheng. Z boje o medaile vypadl i Orozco Diaz, jenž sice trefil prvních 19 ran, z posledních šesti však čtyřikrát minul. V tu chvíli se už s náskokem tří ran držel v čele Kostelecký a Lipták následně předstihl v přímém souboji i Cowarda Holleyho.

Soutěž dospěla k úsměvu obou reprezentantů do českého finále, kde měl Kostelecký na Liptáka náskok dvou ran. V superfinále o deseti terčích však hned na začátku třikrát minul. "V momentě, kdy jsem měl bronz na krku, tak jsem měl problém se nahodit," uvedl Kostelecký

Boj o zlato se následně musel za stavu 43:43 vyřešit rozstřelem. V něm Lipták trefil všech sedm ran, zatímco jeho reprezentační kolega při posledním pokusu minul. "Byl férový boj, často spolu v tomhle tempu trénujeme,"řekl Kostelecký. "Pro diváky to mohlo být dobrý," dodal Lipták.

"Vyhrál lepší, ten který neminul. Ať to byl ten nebo ten, dvě medaile máme. Přál jsem oběma. Nejdou udělat dvě zlaté medaile," konstatoval Hrdlička.

Lipták získal první olympijskou medaili při druhé účasti na hrách. Před devíti lety byl v Londýně osmnáctý.

Slovenka Rehák Štefečeková získala zlato ve střelbě na trap Zuzana Rehák Štefečeková zvítězila ve střelbě na trap a získala na olympijských hrách v Tokiu první medaili pro Slovensko. Sedmatřicetiletá slovenská vlajkonoška porazila v souboji o zlato Američanku Kayle Browningovou a po stříbrech z Pekingu a Londýna se dočkala nejcennější medaile. Rehák Štefečeková v kvalifikaci trefila všech 125 ran a vytvořila nový světový rekord. Bezchybným nástřelem překonala o dvě rány dosavadní maximum Finky Satu Mäkeläové-Nummelaové z roku 2019. Ve finále sice dvojnásobná mistryně světa minula z 50 pokusů hned sedmkrát a na chvíli přepustila průběžnou první příčku Browningové, nakonec se ale dokázala vrátit do čela. Třetí skončila Alessandra Perilliová ze San Marina, která pro svou zemi vybojovala premiérovou olympijskou medaili. Jihoevropský stát, kde žije zhruba 34 tisíc lidí, se tak stal zemí s nejmenším počtem obyvatel, která kdy získala medaili na letních OH. Tento primát San Marino po pár dnech uzmulo Bermudám, které jsou téměř dvakrát lidnatější.

Výsledky sportovní střelby na OH v Tokiu

Muži: 1. Lipták 43+7 v rozstřelu, 2. Kostelecký (oba ČR) 43+6, 3. Coward Holley (Brit.), 4. Orozco Díaz (Mex.), 5. Jü Chaj-čcheng (Čína), 6. Faihan (Kuv).

Ženy: 1. Rehák Štefečeková (SR) 43, 2. Browningová (USA) 42, 3. Perilliová (San Mar.), 4. Scanlanová (Austr.), 5. Stancová (It.), 6. Smithová (Austr.).