Čeští politici velké změny ve vztazích s Německem po nástupu Scholze nečekají

Praha - Designovaný premiér Petr Fiala (ODS) věří tomu, že i po nástupu nové německé vlády se zachovají a budou rozvíjet dobré vztahy s Českem. ČTK dnes sdělil, že je to v zájmu obou zemí. Žádnou velkou změnu ve vztazích ČR a Německa neočekávají členové sněmovního i senátního zahraničního výboru, byť připouštějí, že blízký vztah dosavadní kancléřky Angely Merkelové k Česku znamenal jistou výhodu.

Sociální demokrat Scholz se dnes složením slibu stal oficiálně novým německým kancléřem, éra Merkelové skončila po 16 letech. Fiala ČTK napsal, že Německo je důležitý spojenec a obchodní partner České republiky. "Je v zájmu jak ČR, tak i Německa, aby dobré vztahy mezi našimi zeměmi byly zachovány a dále se rozvíjely. Věřím, že to tak bude i s nástupem nové vlády," uvedl.

Předseda sněmovního zahraničního výboru Marek Ženíšek (TOP 09) očekává, že ve vztazích s Německem se v zásadních bodech nic nezmění. "Jsme sousedé, členy EU i NATO. Angela Merkelová znala Česko, to je pravda. Je ale také na nás, o jak moc intenzivní vztah s naším sousedem budeme usilovat a jaká témata nás budou propojovat a spojovat," uvedl. Merkelovou s Českem pojilo mimo jiné studium v Praze.

I předseda senátního zahraničního výboru Pavel Fischer (nezávislý) připustil, že osobní vztah vrcholných politiků k jiné zemi "se počítá". "V tom byla u paní kancléřky jistě určitá výhoda," uvedl. Od nové vlády očekává nový impulz pro Německo i Evropu. "Na stole je mnoho krizí a vláda s důvěrou je v tomto smyslu nenahraditelná. Ví se to v Německu, doufám, že se to bude brzy vědět i v Lánech," dodal.

V bilaterálních vztazích Fischer velké změny nečeká. "S Německem máme vztahy doslova na všech úrovních - vládní, regionální, obecní. A vztahy jsou pestré i napříč občanskou společností," uvedl. Těší se na spolupráci s výbory Spolkového sněmu. Společně mají řadu významných témat, například krizi na východní hranici EU a NATO, vztahy s Čínou či hledání porozumění s USA.

Osobní vazba Merkelové k ČR dávala jistý nadstandard vztahům i podle šéfa sněmovního výboru pro EU Ondřeje Benešíka (KDU-ČSL). "Zásadní změnu česko-německé relace neočekávám. Kvalita vztahů bude ale záležet i na nás," uvedl. Zmínil například nutnost nešidit dotační pravidla, plnit spojenecké závazky včetně výdajů ve výši dvou procent HDP na obranu či aktivně podporovat česko-německou technologickou spolupráci.

Místopředseda zahraničního výboru Sněmovny Jaroslav Bžoch (ANO) předpokládá spíš jen malou změnu. "Ale neočekávám nějaký velký obrat. Naše dobré vztahy se budovaly dlouhá léta a nemyslím si, že by se změnou vlád nějak měnily. To, že v rámci EU budeme mít v několika věcech jiný názor, je fakt, ale nemělo by to mít na naše vztahy vliv, protože to se děje někdy více a někdy méně," uvedl.

Předseda opoziční SPD Tomio Okamura míní, že budoucí vláda Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN bude pokračovat v "servilní politice" vůči Německu. "Nová německá vláda Zelených, socialistů a liberálů je snad šílenější než vláda Angely Merkelové, jelikož již naprosto otevřeně prosazuje přeměnu EU v jeden evropský federální stát a současně podporuje ještě větší klima-hysterii, a tím fakticky extrémní zdražování," uvedl Okamura. Za jediné řešení považuje vystoupení ČR z EU. "Nebo nás Brusel a Berlín zničí centralismem, klima-hysterií, imigrací a islamizací a sluníčkářským neomarxismem," dodal.