Čeští politici oceňují podíl Albrightové na přijetí ČR do NATO

Ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightová při projevu 12. března 1999 během slavnostního přijetí České republiky, Polska a Maďarska do Severoatlantické aliance v americkém městě Independence. ČTK/Doležal Michal

Praha - Bývalá ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightová má mimořádné zásluhy o Českou republiku i to, že je Česko ve větším bezpečí díky členství v Severoatlantické alianci. Po dnešním zasedání vlády to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Zaslouží si velký obdiv a skláníme se před její památkou, uvedl Fiala.

Albrightová zemřela dnes ve věku 84 let, informovala agentura AP. Byla první ženou v tomto úřadu a do té doby také nejvýše postavenou političkou v amerických dějinách. Fiala v souvislosti s nynější migrační vlnou z Ukrajiny po ruské vojenské invazi řekl, že Albrightová musela dvakrát utíkat před totalitním režimem. Poprvé prchala její rodina z Československa před nacisty, podruhé po komunistickém převratu.

"Patří k těm velkým světovým státníkům, kteří mají mimořádné zásluhy o Českou republiku a i o to, že se tu můžeme dnes těšit bezpečnosti díky tomu, že jsme členy Severoatlantické aliance. To je něco, za co si zaslouží náš velký obdiv a hlubokou úctu. Skláníme se před její památkou," řekl Fiala.

Je to ohromná ztráta, uvedl na twitteru europoslanec Alexandr Vondra (ODS). "Nikdo v USA pro nás neudělal tolik co ona. Mysleme na to právě v této době, kdy nás NATO chrání před arogantní rozpínavostí Ruska," napsal Vondra.

Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) uvedla, že jí úmrtí Albrightové velmi zasáhlo. "Má obrovskou zásluhu na tom, že je ČR pevnou součástí NATO, vždy se snažila, aby svět byl bezpečnějším místem," napsala.

Ministr kultury Martin Baxa (ODS) připomněl to, že se Albrightová velmi zasadila o přistoupení Česka, Polska a Maďarska do NATO. "Zemřela Madeleine Albrightová - žena, které Česká republika výrazně vděčí za brzký vstup do NATO. Dnes si tohoto jejího činu vážíme více než kdykoli dříve. Čest její památce!" napsal na twitteru.

"Odešla noblesní dáma a náš člověk ve Washingtonu," uvedl na stejné sociální síti poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL). Připomněl, že její židovská rodina měla kořeny v Letohradě na Orlickoústeku, tedy v kraji, z kterého Výborný pochází. Na židovské kořeny Albrightové na twitteru vzpomněl i Památník Terezín.

Na setkání s Albrightovou, jejíž otec Josef Korbel byl rodákem z Letohradu, vzpomněl i pardubický hejtman Martin Netolický (3PK/ČSSD). "Při našem setkání ve Washingtonu nebo pak v rodném Letohradě jsem viděl člověka s přirozenou autoritou, přitom skromného a slušného. Možná nám bude nyní chybět její nadhled i diplomatické zkušenosti," řekl ČTK Netolický. Albrightovou označil za významnou osobnost mezinárodní politiky a patrně nejvýznamnější Čechoameričanku současnosti. Bývalá ministryně zahraničí USA navštívila rodiště svého otce v červnu 2015.

Americký prezident Bill Clinton si Albrightovou vybral jako šéfku diplomacie v roce 1996 a tento post zastávala poslední čtyři roky jeho administrativy. Byla historicky první ženou v tomto úřadu a do té doby také nejvýše postavenou političkou v amerických dějinách.