Čeští plavci se před MS v krátkém bazénu v Melbourne těší na teplo a fanoušky

Praha - Čeští plavci se před mistrovstvím světa v krátkém bazénu těší na teplo a australské fanoušky, kterých se do Melbourne chystá spousta. Šampionát začne 13. prosince, ale drtivá většina výpravy na něj odletí už tento pátek, aby se v dějišti aklimatizovala. Posledním výkonnostním testem pro reprezentanty bylo na konci minulého týdne mistrovství republiky v Plzni.

Cesta do Austrálie české výpravě zabere více než den, do Austrálie dorazí v noci ze soboty na neděli tamního času. "Začneme trénovat v neděli odpoledne. Na tomto místě budeme až do 10. prosince. Máme dvoufázové tréninky dvě hodiny ráno a dvě hodiny odpoledne s nějakými volny," řekla na dnešní tiskové konferenci trenérka Petra Škábová, která má pro tuto vrcholnou akci reprezentaci na starosti. Závěrečný kemp budou mít čeští plavci přímo v Melbourne. Jen v jiné části, než pak bude šampionát.

V neděli 4. prosince se k týmu připojí znakařka Simona Kubová, která aktuálně trénuje v Hongkongu. Až 8. prosince vyrazí do Melbourne kraulařka Barbora Seemanová, pro kterou to bude první letošní vrcholná akce. "Hlavní je, že mi drží zdraví. Jsem zdravá a připravená závodit," vzkázala prostřednictvím videa plavkyně, kterou zdravotní problémy připravily o letošní světový i evropský šampionát v dlouhém bazénu.

S výjimkou Jana Šefla nikdo z plavců, kteří se chystají na MS, ještě v Austrálii nebyl. "Těším se na to teplo. Myslím, že tam bude skvělá atmosféra," řekla Kristýna Horská, kterou čekají prsařské tratě i polohový závod na 200 metrů.

Má informace, že finálové bloky už jsou vyprodané. V Melbourne tak může být podobná atmosféra jako na jaře a v létě na MS a ME v Budapešti a Římě, což jsou rovněž plavecké bašty. V Austrálii je plavání sportem číslo jedna. "Je to strašně skvělý pocit, když člověk nastupuje na start a stadion mu fandí," vzpomínala Horská na své zážitky z dřívějších letošních šampionátů.

Znakař Tomáš Franta poletí na MS po zranění, které utrpěl na začátku listopadu při Světovém poháru v Indianapolis. "Při tréninku jsem procházel kolem bazénu a zakopl jsem o konstrukci, nalomil jsem si prostředníček na pravé noze," uvedl. Nejdříve netušil, že bude úraz tak vážný. Trénink dokončil a nohu večer ledoval.

Po probuzení viděl, že je zle. "Noha hrála všemi barvami a prst byl nateklý tak, že vypadal jak javořickej párek. Na místě na rentgenu zjistili, že je nalomený. Tak jsem všechno odhlásil a zahájil odpočinek," vyprávěl. Týden a půl po příletu z USA nohu při tréninku šetřil, při obrátkách používal jen tu zdravou. Bez větších omezení začal trénovat až týden před mistrovstvím republiky, které pro něj bylo testem, co noha vydrží. "Dopadlo to dobře. Byl to pro mě ukazatel, že se do toho můžu opřít," pochvaloval si.

Sportovce i trenérku Škábovou trochu děsí jen pestrá australská fauna. "I když nebudeme někde v divočině, tak je tam toho moc, co nemám ráda. Pro mě jsou katastrofa hadi. Mně vadí i slepýš, i když to není had, já vím. Jak potkám prvního hada, tak sedám na letadlo a prchám, repre nerepre," řekla s nadsázkou. Z hadů mají strach i Horská a Franta. Ondřeje Gemova zase děsí pavouci. "Hadi mi nevadí, ale jsem těžký arachnofobik," prozradil.

Na mistrovství světa bude závodit deset českých plavců. Vedle individuálních startů je čekají i štafety, jejichž přesný program bude jasný až v dějišti.