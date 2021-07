Čeští olympionici získají v Tokiu sedm až osm medailí, odhadují bookmakeři

Praha - Čeští sportovci získají na olympiádě v Tokiu podle bookmakerů sedm až osm medailí (1,85:1), z toho dvě by mohly být zlaté. Mezi hlavní adepty v disciplínách, na které již byly vypsány kurzy, patří sportovní lezec Adam Ondra (3:1) a judista Lukáš Krpálek (4:1). Vyplývá to z odpovědí zástupců sázkových kanceláří, které dnes ČTK oslovila. Sázky podle nich budou ovlivněny sedmihodinovým časovým posunem a také opatřeními proti covidu. Olympiáda se koná od 23. července do 8. srpna.

"Jde sice o největší sportovní akci vůbec, u sázkařů každopádně obsazuje třetí příčku až za fotbalovým evropským nebo světovým šampionátem a hokejovým mistrovstvím světa. Hokejový olympijský turnaj je ale přeci jen pro fanoušky atraktivnější než ten fotbalový, což pro letní hry představuje určitý handicap," uvedl mluvčí Fortuny Petr Šrain.

Objem sázek na poslední letní olympiádu v Brazílii 2016 dosáhl u sázkových kanceláří v Česku 970 milionů korun. Na nedávno skončeném fotbalovém Euru to byly zhruba tři miliardy. V hokeji drží rekord MS 2019 na Slovensku se sázkami za 1,8 miliardy korun.

"Olympiáda bude v mnoha ohledech specifická, pro sázkaře stejně jako fanoušky bude dílčí komplikací i časový posun. Největším tahákem budou tak jako vždy sporty, ve kterých mají čeští sportovci šanci na úspěch. V hledáčku tak nebudou chybět vodní sporty, judo, tenis, střelba nebo třeba sportovní lezení. Atraktivní bude i basketbalový turnaj," doplnil Šrain. Český tým má na vítězství kurz 250:1, na postup do semifinále se dá sázet v kurzu 12,5:1. Jasným favoritem je tým USA (1,2:1).

"Celková atmosféra kolem letních OH v Tokiu není ideální. Covidová opatření, což znamená bez diváků na místě, odradí část sportovních fandů i u televize. Tím spíš, že je tu faktor sedmihodinového časového posunu. Navíc hodně kvalitních sportovců ruší svoji účast kvůli opatřením v Japonsku spojeným s covid situací. Čekáme zájem na úrovni OH 2016 v Riu," sdělil mluvčí Tipsportu Jiří Hadrava. Jak dále uvedl, sázky na olympiádu byly zatím ve stínu fotbalového Eura nebo tenisového Wimbledonu. Obě akce skončily v neděli.

"Pro bookmakery představuje celá olympiáda obrovské pracovní nasazení. Často se vypisují sporty, které jsou v nabídce opravdu jen jednou za čtyři roky, což vypsání přesných a kvalitních kurzů samozřejmě znesnadňuje. V olympijské kurzové nabídce už máme desítky sázkových příležitostí na turnaje ve fotbale, basketu, házené, volejbalu, pozemním hokeji, vodním pólu a bude postupně řada netradičních sportů a individuálních disciplín přibývat," dodala mluvčí Chance Markéta Světlíková.