Čeští jezdci budou v Chuchli bojovat o start na olympijských hrách

Jezdec Aleš Opatrný vystoupil na tiskové konferenci před závody CSIO4* CET Prague Cup, které se uskuteční od 27. do 30. července v pražské Chuchle Areně, 26. čercence 2023, Praha. ČTK/Krumphanzl Michal

Praha - Čeští jezdci Aleš Opatrný, Anna Kellnerová, Vladimír Tretera a Filip Doležal dnes budou bojovat o olympijskou účast. Jedinou šanci dostat parkurový tým na olympiádu do Paříže mají při Poháru národů v pražské Chuchle Areně. Nejzkušenější člen týmu Opatrný musí v kvalifikaci nastoupit s novým koněm.

Opatrného nejkvalitnější kůň Forewer se v dubnu na závodech zranil. "Poranil si nohu, která se nedá vyléčit během týdne nebo čtrnácti dnů. Tohle zranění potřebuje nechat čas, jenom časem se to úplně vyléčí. Kdyby člověk začal o něco dřív, tak by se to zranění mohlo navrátit," řekl novinářům Opatrný, který pojede s osmiletým Locantem.

Českému týmu se v Chuchli dařilo při Poháru národů, který se zde konal v rámci předchozích ročníků Prague Cupu. V roce 2021 ho domácí jezdci vyhráli a loni byli druzí. Olympijská kvalifikace ale bude mít výrazně vyšší úroveň, chystají se překážky vysoké 160 centimetrů.

Dvoukolová kvalifikace začne ve 14:00, o dvě postupová místa se utká jedenáct týmů. Favoritem je Izrael, který má v týmu většinou Američany s izraelským občanstvím. Češi by se měli o druhou postupovou pozici utkat se Slovenskem, Polskem, Maďarskem a Tureckem.