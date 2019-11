Čeští hráči sudoku patří v týmových soutěžích ke světové špičce

Praha - Čeští reprezentanti se v týmových soutěžích sudoku pravidelně umisťují na předních místech, na letošním mistrovství světa v Německu český tým získal bronzovou medaili. Nejsilnější skupinou tuzemské Hráčské asociace logických her a sudoku (HALAS) jsou podle jejího předsedy Jana Novotného lidé mezi 30 a 40 lety. Sudoku se většinou věnují od studentských let, kdy se tato hra objevila, řekl v rozhovoru s ČTK. Britský list The Times otiskl první sudoku 12. listopadu 2004, hned poté se masově rozšířilo. Cílem hry je doplnit chybějící čísla 1 až 9 v předem dané zčásti vyplněné tabulce.

Česká republika se mistrovství světa v sudoku zúčastňuje od prvního ročníku v roce 2006 pravidelně. "V měřítku medailové sbírky patříme k nejúspěšnějším státům," uvedl Novotný. O prvenství na světovém mistrovství letos český tým připravily Čína a Japonsko. Mistrovský titul český tým získal v roce 2008 a 2016. Velmi dobře si dlouhodobě čeští reprezentanti vedou i v kláních jednotlivců. Hned v roce 2006 zlatou medaili vybojovala česká hráčka Jana Tylová. Letos Jakub Ondroušek skončil pátý.

O soutěže v sudoku je zájem také ve školách, pro které HALAS klání a další hráčské aktivity připravuje. Největší úspěch podle Novotného mají týmové soutěže. "Aktuálně pořádáme sedm regionálních kol a celostátní finále pro tříčlenné školní týmy," dodal Novotný. Do regionálních kol se zapojuje mezi 40 až 120 žáky v závislosti na lokalitě. V celostátním finále soutěží 90 nejlepších, uvedl.

HALAS má podle Novotného 55 členů. "V posledních letech je to spíš stagnující stav," doplnil. Novým členům je nejčastěji mezi 18 a 25 lety. Nejvyšší počet členů měl spolek v roce 2013, a to 68. Akcí spolku se ale podle Novotného zúčastňují i lidé, kteří jeho členy nejsou.

Sudoku se stále vyvíjí. "Nové varianty klasické zadání obohacují o další podmínky a s nimi přichází nové postupy efektivního řešení. Velmi atraktivní jsou i kombinované úlohy v týmových soutěžích, kde se projeví spolupráce mezi hráči," řekl Novotný. "Na klasickém sudoku, které se objevuje v novinách, se toho moc nového vymyslet nedá, jen se hráči stále zrychlují, i když už brzy nebude kam," dodal Novotný.