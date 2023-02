Čeští hokejisté vyzvou na Švédských hrách Finy, které v sezoně dvakrát porazili

Malmö (Švédsko) - České hokejisty čeká v sobotu na Švédských hrách v Malmö druhý zápas. V poledne nastoupí v souboji dvou vítězných týmů z úvodních vystoupení proti Finsku, s nímž ještě v sezoně neztratili ani bod. Branku bude hájit Petr Kváča, v sestavě bude i uzdravený obránce Vojtěch Mozík či útok s Adamem Musilem, Oscarem Flynnem a Janem Bambulou, jenž byl ve čtvrtek připravený v roli třináctého útočníka.

Zatímco Češi v gólově chudém utkání zdolali ve čtvrtek domácí Švédy 2:1 v prodloužení, Finové svedli se Švýcary dramatickou přestřelku. Úřadující mistři světa i olympijští vítězové prohrávali v Curychu už 1:4, ale dokázali vývoj otočit a slavili vítězství 6:5 po samostatných nájezdech. V obou dosavadních vzájemných duelech sezony měli navrch čeští hokejisté: na turnaji Karjala zvítězili 5:2, na Švýcarských hrách pak 3:2.

"Musíme být trpěliví. U Finů lze čekat výborné bruslení, střední pásmo mají perfektně zvládnuté, ale my musíme být hlavně silní v osobních soubojích. Třicet čtyřicet procent celého zápasu - a to jsou statistiky, které nelžou - probíhá kolem mantinelů. Tam musíme být silní a ty souboje vyhrávat," řekl novinářům po dnešním odpoledním tréninku asistent hlavního kouče Libor Zábranský.

Ačkoliv trenéry potěšil vítězný vstup do turnaje, podobně jako samotní hráči viděli prostor pro zlepšení. "Hokej je hra chyb a bez chyb se hrát nedá. Vždycky je ale co zlepšovat. My jsme dnes ráno klukům na poradě ukázali základní věci, ale chceme se zase hlavně držet své hry a toho, na čem celou dobu pracujeme, protože 80 procent témat se týká naší hry a zbytek soupeře," prohlásil Zábranský.

Podle kouče Kariho Jalonena byli hráči ve druhé třetině duelu proti Švédům až moc zatažení. "Tam bylo nějaké oslabení, ale zbytečně jsme někdy vraceli kotouče zpátky z těch opěrných bodů namísto toho, abychom je dostávali jednoduše ven. Kluci měli snahu hrát na puku a vraceli jsme se dvě tři střídání zbytečně zpátky, ale to je hokej. My jsme na jednu stranu rádi, že si věří, ale některé situace bylo možné vyřešit lépe," přitakal Zábranský.

Seveřané národní tým jasně přestříleli, ale zásadní je podle trenérů hra v obranném pásmu jako taková. "Tedy zda nepouštíme soupeře do předbrankového prostoru a do slotu, tam to ale kluci drží perfektně. Pokud soupeř jezdí kolem mantinelu a pak stříli odněkud z dálky, tak to nevnímá ani tak, že bychom byli pod tlakem. Je to o tom, kolik si soupeř vypracuje velkých šancích a těch Švédové zase tolik neměli," připomněl Zábranský.

"Měli jsme v Praze jen dva tréninky, tak jsme se snažili hrát jednoduše. Určitě jsou však věci, které můžeme zlepšit. Na Finy se určitě dobře nachystáme, aby ten výkon byl zase o něco lepší," ujistil Jalonen.

Sestavu změní trenéři jen s ohledem na využití dalších hráčů, kteří do duelu se Švédy nezasáhli. "Útok Adama Musila půjde do hry, také Vojta Mozík a Petr Kváča bude v brance, více k sestavě ale prozradíme zase tradičně až v den zápasu," hlásil omluvně Zábranský.

"Naštěstí už se cítím dobře. Marodil jsem od minulého týdne, vynechal jsem zápas, ale v sobotu jsem pak další odehrál, což bylo asi špatné rozhodnutí, protože mě to zase skolilo. Teď jsem ale v pohodě, tak snad už to bude jen dobré," ujistil obránce Mozík.

Zatím ještě není jisté ani to, který z brankářů nastoupí v neděli proti Švýcarům. "V tomto směru půjdeme zápas od zápasu. Aleš (Stezka) včera chytal výborně a dal nám šanci vyhrát. Myslím, že Petr předvede to samé. Pak se teprve rozhodneme, co bude dál na poslední zápas," dodal Zábranský.