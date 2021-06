Čeští hokejisté skončili na MS opět bez medaile, podlehli Finům

Riga - Čeští hokejisté ani po devíti letech neukončili čekání na medaili z mistrovství světa. Ve čtvrtfinále šampionátu v Rize podlehli Finům 0:1. Jediný gól dal v čase 32:55 útočník Jere Innala. Nulu vychytal Jussi Olkinuora. Potřeboval na ni 28 zákroků.

Počtvrté za posledních pět odehraných šampionátů ztroskotal národní tým už ve čtvrtfinále, jen před dvěma lety v Bratislavě byli Češi čtvrtí. Tentokrát obsadil výběr vedený koučem Filipem Pešánem sedmé místo.

"Beru vyřazení ve čtvrtfinále jako neúspěch a jsem zklamaný. Neberu to jako propadák, ale vnímám to jako neúspěch z toho důvodu, že jsem chtěl hrát o medaile. Víc k tomu teď nejsem schopen říct, co se týká nějakého hodnocení celé turnaje. Nechci dělat hned po zápase nějakou analýzu, chci si na to vzít čas," prohlásil Pešán.

Obhájci titulu Finové vyzvou v sobotním semifinále hokejisty Německa. Druhou semifinálovou dvojici tvoří zámořské výběry USA a Kanady.

"Finové hráli hodně defenzivně a nedávali nám moc vyložených šancí. Začali jsme dobře prvních pět minut, ale potom už jsme se do nějakých větších šancí či tlaku nedostávali. Až pak v samém závěru, kdy jsme odvolali gólmana. My jsme si však za tenhle turnaj nezasloužili, abychom šli dál. Tohle bylo málo, nešli jsme tomu naproti," řekl kapitán Jan Kovář.

Od začátku utkání dvou tradičních soků se odehrávala na ledě hodně tuhá bitva. Lépe do ní vstoupili čeští hráči. Ve čtvrté minutě Sund chyboval při křížné přihrávce přes obranné pásmo a "namazal" přímo na hůl Šulákovi, ale Finy zachránil pozorný Olkinuora.

Lundell svou tečí těsně minul branku, kterou po předchozím Willově startu opět střežil Hrubec, česká jednička na turnaji. Zadina zkoušel dvakrát štěstí bekhendem, Olkinuora byl však znovu připravený. V 18. minutě kapitán Kovář skvělou nahrávkou našel Kloka, který však ani zblízka nedokázal překonat Olkinuoru.

Právě Klok však vzápětí fauloval. V přesilovce se pokoušel zakončit Davidem Musilem tísněný Pakarinen, když dojížděl do českého brankoviště, puk se od Hrubce odrazil do levé tyčky, následně zmizel z dohledu, a přestože se pak objevil pod holí českého gólmana před brankovou čárou, Finové slavili.

Jak se však ukázalo, tak předčasně a neprávem. Následovalo totiž dlouhé a pečlivé zkoumání záznamů ze všech možných úhlů na videu, ale nikde nebylo patrné, že by kotouč přešel čáru. Pokračovala tak finská přesilovka, ale úvodní dějství skončilo bez branek.

Seveřanům naopak patřil nástup do druhé části. Ohtamaa napálil bombou pravou tyčku těsně pod spojnicí. Kaski zakončil ve 25. minutě přečíslení pohotově z prostoru mezi kruhy, ale Hrubec si dokázal poradit. Na konci 33. minuty přišla rozhodující chvíle celého zápasu: Pakarinenovu střelu Hrubec sice vyrazil, ale Innala přes souboj s Hronkem dokázal pohotově dorazit.

Následovala slibná Smejkalova dorážka po Skleničkově pokusu, jenže Olkinuora držel dál čisté konto. Přestál i jedinou přesilovku Čechů na přelomu druhé a třetí části. Finové se plně soustředili na pozornou obranu a čas ubíhal bez větších šancí. Ve 49. minutě to Zadina zkusil opět bekhendem, faulovaný vysokou holí ale neuspěl. Sudí však netrestali.

Dvě a čtvrt minuty před vypršením základní hrací doby přišel oddechový čas české střídačky, na níž následně zamířil i Hrubec a Češi ti zkusili se šesti hráči v poli. V končící 59. minutě se k nebezpečnému zakončení z otočky dostal Kovář, Olkinuora však stihl zareagovat. Chvilku nato vytěsnil vyrážečkou i Zadinův pokus z kruhu. Když pak neuspěl z ideální pozice mezi kruhy ani Kubalík, Finové mohli slavit.

"Na střídačce už je to bezmoc. Máte jen přání, aby to tam padlo. Měl jsem radost, do jakých šanci jsme se dostali. To bylo skvělé, co jsme dokázali vyprodukovat za šance při té hře šest na pět. Ale fakt jsme si to asi nezasloužili a dopadlo to tak, jak to mělo dopadnout. Zaslouženě vyhrál lepší tým," přiznal Šimon Hrubec.

ČR - Finsko 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Branka a nahrávky: 33. Innala (Pakarinen, Kontiola). Rozhodčí: Gouin (Kan.), Bruggeman - Oliver (oba USA), McCrank (Kan.). Vyloučení: 1:1, navíc Pakarinen (Finsko) 10 min. Bez využití.

Sestavy:

ČR: Hrubec - Hronek, D. Musil, Klok, D. Sklenička, Šustr, Šulák - J. Vrána, Jan Kovář, D. Kubalík - Zadina, R. Hanzl, Flek - Lenc, Chytil, M. Stránský - Radil, T. Zohorna, Smejkal - A. Musil. Trenéři: Filip Pešán, Martin Straka a Jaroslav Špaček.

Finsko: Olkinuora - Koivisto, Sund, Kaski, Määttä, Pokka, Ohtamaa, Nousiainen, P. Lindbohm - Anttila, Björninen, Mäenalanen - Ojamäki, Lundell, Ruotsalainen - Pakarinen, Kontiola, Innala - J. Sallinen, Ruohomaa, Turunen. Trenéři: Jukka Jalonen, Kari Lehtonen, Mikko Manner a Ari-Pekka Selin.