Čeští hokejisté se utkají s ruskými mladíky o výhru na Karjale

Helsinky - Čeští hokejisté se dnes od 12:30 v Helsinkách střetnou s Ruskem o celkové vítězství na turnaji Karjala. Rusové přijeli do Finska s týmem složeným kompletně z juniorů, omlazený výběr nasadí také kouč Filip Pešán, jenž zařadí do sestavy všech deset juniorů z devětadvacetičlenného mužstva.

"S Rusy to bude zápas jako každý jiný. Už ten jejich čtvrteční zápas s Finskem potvrdil, že mladí kluci z Ruska jsou šikovní. My jejich tým respektujeme, chceme proti nim podat co nejlepší výkon a vyhrát, ať už proti nám stojí kdokoliv," uvedl obránce Jakub Galvas.

Češi při Pešánově reprezentační premiéře zatím na Karjale neztratili ani bod. Ve čtvrtek porazili 3:1 Švédsko a v sobotu 2:0 domácí Finsko. Podobně suverénní zatím byli i ruští mladíci, kteří si nejprve vyšlápli 6:2 na tým pořadatelské země a poté zdolali Švédy 2:1 po samostatných nájezdech.