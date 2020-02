Čeští hokejisté se sešli před EHT bez šestice hráčů

Praha - Bez šesti hráčů se sešla česká hokejová reprezentace v pražském Edenu k prvnímu tréninku před Švédskými hrami ve Stockholmu. Obránce David Sklenička z Jokeritu Helsinky s útočníkem Robinem Hanzlem ze Spartaku Moskva se po dnešních duelech KHL připojí k týmu na úterním odpoledním tréninku.

Sparťanský bek Jan Košťálek s Michalem Řepíkem, které čeká v úterý večer extraligová předehrávka s Vítkovicemi, se mají hlásit ve středu před odletem do Stockholmu. Další útočníci Hynek a Tomáš Zohornové z Chabarovsku se přesunou z Dálného východu za výběrem hlavního kouče Miloše Říhy až do švédské metropole.

Mezi jednadvacítkou hráčů v Edenu nechyběli na dnešním srazu i nově doplnění Roman Horák z Växjö, David Šťastný z Mladé Boleslavi a Jan Dufek ze Zlína, který bude v reprezentaci debutovat stejně jako původně nominovaný Jakub Flek z Karlových Varů. Navíc s týmem bude dnes i v úterý trénovat třetí gólman Dominik Frodl z Plzně, který v kádru pro turnaj není.

"Měl mít volno a my ho s sebou nebereme, ale i tak řekl, že si tady ty dva dny odtrénuje, což je pozitivní. Takový by přístup hráčů měl být," řekl Říha v narážce na omluvenky některých hokejistů, kterých se mu sešlo při tvorbě nominace dost.

K dispozici chtěl mít původně na tréninku i Řepíka s Košťálkem, což mu nevyšlo. Byl rád, že se Řepík přišel na sraz alespoň podívat. Přesto si není jistý, že bude mít na turnaji nakonec oba sparťany k dispozici.

"Košťálek už byl vyzván s loňským rokem potřetí a vždycky se na poslední chvílí omluvil. Jednou byl zraněný, ale podruhé to bylo takové zranění, že... Já nechci sahat nikomu do svědomí, nejsem doktor, ten hráč ani manažer klubu. Ale všichni bychom měli pracovat pro český hokej," prohlásil Říha.

Nakonec povolal i Horáka, Hanzla a Dufka, kteří nebyli na původním seznamu náhradníků. "Souvisí to i s tím, že mi je nepustili. Stáli jsme o (Šimona) Stránského i o (Ondřeje) Najmana, přijeli prostě ti, co přijeli," podotkl kouč.

"Měli bychom udělat pravidla, že když je hráč zraněný, tak musí přijet na sraz a doktor řekne, jestli je nebo není. Abychom věděli čtrnáct dnů dopředu, že jsou zranění, a oni mají 27 minut ice timu, to je prostě divné," doplnil Říha.

Z nominovaných nakonec nemůže počítat jen s útočníkem Tomášem Filippim z Magnitogorsku. "Myslím si, že je to otázka Rusů, že je nepustili, protože se na to i s Nestrašilem těšili. Bylo to i loni, ale slušnost klubů byla si zavolat s manažery," uvedl Říha s tím, že například s Dynamem Moskva se na nezařazení Dmitrije Jaškina dohodl.

Nakonec ale má k dispozici zkušeného Tomáše Zohornou, který se 28. ledna vrátil do hry po měsíci a půl poté, co absolvoval operaci slepého střeva. "S Tomášem jsme byli v kontaktu, než odlétal do Chabarovsku. Říkal, že teprve začíná trénovat. Hned po týdnu ho dali do zápasu, odehrál tři zápasy a výborně. Nechal jsem to na něm. Jak nám začaly chodit omluvenky, tak jsme ho znovu požádal a řekl, že pojede," vysvětlil Říha.

Věří, že jeho tým potvrdí na turnaji pozici lídra Euro Hockey Tour po dvou turnajích a pokusí se obhájit loňský úspěch ze Stockholmu. "Loni jsme vyhráli a jdeme to obhajovat. I po peripetiích při složení mužstva, což mi připadá neuvěřitelné, jsme složili velmi silné mužstvo a věřím, že to dokáže," dodal Říha.

Nominace českých hokejistů na Švédské hry ve Stockholmu (6.-9. února):

Brankáři: Dominik Furch (Örebro/Švéd.; 27 zápasů), Roman Will (Rögle/Švéd.; 4),

obránci: Lukáš Klok (18 zápasů/1 branka), David Němeček (oba Lukko Rauma/Fin.; 4/0), Jan Košťálek (Sparta Praha; 3/0), Michal Moravčík (Litvínov; 35/1), David Musil (Třinec; 28/0), Jakub Jeřábek (Podolsk/KHL; 52/5), Jakub Krejčík (Kärpät Oulu/Fin.; 96/3), Vojtěch Mozík (Färjestad/Švéd.; 42/4), David Sklenička (Jokerit Helsinky/KHL; 35/1), Libor Šulák (KooKoo Kouvola/Fin.; 22/1),

útočníci: Michal Kovařčík (1/0), Matěj Stránský (oba Třinec; 13/2), David Šťastný (11/2), Radim Zohorna (oba Mladá Boleslav; 12/0), Hynek Zohorna (32/4), Tomáš Zohorna (oba Chabarovsk/KHL; 94/15), Jan Dufek (Zlín; 0/0), Jakub Flek (Karlovy Vary; 0/0), Radan Lenc (Liberec; 21/3), Michal Řepík (Sparta Praha; 80/27), Martin Zaťovič (Kometa Brno; 70/18), Robin Hanzl (Spartak Moskva/KHL; 41/8), Roman Horák (Växjö/Švéd; 61/10), Tomáš Hyka (Čeljabinsk/KHL; 23/6), Jan Kovář (Zug/Švýc.; 129/31).