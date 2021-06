Čeští hokejisté porazili na MS s přehledem Brity 6:1

Riga - Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa v Lotyšsku tým Velké Británie přesvědčivě 6:1 a v průběžné tabulce základní skupiny A se vrátili na postupové pozice. Posunuli se před Dány a Švédy na čtvrté místo, všechny tři týmy mají nyní odehraných pět zápasů. Dánové, kteří jsou zpět jen kvůli horšímu skóre, se ještě dnes utkají s třetími Slováky.

V brance nastoupil v zahajovací sestavě poprvé v kariéře na MS Roman Will, jenž ale už před týdnem odchytal třetí třetinu v duelu se Švýcary, a mužstvo kouče Filipa Pešána mělo boj o důležité body pod kontrolou. Na začátku deváté minuty otevřel skóre Lukáš Klok, ve druhé třetině ho následovali další obránci Filip Hronek a Libor Šulák. Po polovině zápasu zvýšil útočník Filip Chytil, teprve pak se prosadil soupeř. Pojistky ve třetím dějství přidali Radan Lenc a druhým gólem v utkání Šulák.

V neděli bude mít národní tým den volna, v pondělí a v úterý ho pak čekají klíčové zápasy o postup do vyřazovacích bojů o medaile. V pondělí se utkají Češi s Dány, v úterý se Slováky. Obě utkání začnou shodně v 15:15 SELČ.

Velmi záhy se po Sekáčově srážce s gólmanem Whistlem hrálo čtyři na čtyři. Prostoru na ledě využil ve třetí minutě Špaček, který si vyjel zpoza branky do dobré pozice k zakončení, jenže těsně minul levou tyčku. V přečíslení o chvilku později Hronek hledal před prázdnou brankou Blümela, Kovář už chtěl dorážet do prázdné branky, ale Whistle ho zázračně zastavil.

Zadina v následné přesilovce zakončoval do odkryté branky, trefil ale clonícího Kováře. Na druhé straně Connoly poprvé více prověřil Willovu pozornost, Whistle na druhé straně vychytal Sekáče. Klok ale pak využil zacloněného výhledu britského gólmana a uklidnil český tým. Zvýšit mohl Smejkal, jenže Whistle byl proti. V 19. minutě nepohli stavem dorážející Hammond a chvilku po něm Stránský.

Druhá třetina rozhodla. Už po 33 sekundách Zadina vybojoval puk pro Hronka, který se parádně dostal do zakončení a nezaváhal. Šustra vzápětí v obrovské šanci zastavil levý beton strážce britské branky. V polovině 25. minuty už ale zacílil z kruhu zápěstím přesně Šulák.

Ve 28. minutě hráli Češi přesilovku a v jejím průběhu zazvonili na levou tyčku Špaček a Vrána. Ve 33. minutě měl ale naopak i trochu štěstí při zakončení z velkého úhlu Chytil. Jen 23 sekund před druhou přestávkou potrestal Myers prohřešek Šustra a připravil Willa o čisté konto.

Třetí třetina se přesto dohrávala už tak trochu z povinnosti. Whistle ve 49. minutě přenechal místo v brankovišti jedničce britského výběru Bownsovi, jehož po chvilce ani na dva pokusy nepřekonal Sklenička. V 52. minutě mu ale nedal šanci Lenc, který z prostoru mezi kruhy zaznamenal první gól na světovém šampionátu. Výsledek pak završil Šulák.

Hlasy po utkání:

Filip Pešán (trenér ČR): "Jednoznačně jsme chtěli nepodcenit soupeře, protože jsme viděli jeho zápasy a viděli jsme, že zlobil dlouhou dobu i Švédy v minulém zápase. Nastoupili jsme s vítěznou sestavou ze zápasu se Švédskem. Akorát v závěru jsem trošku pošetřil Kubu Vránu, aby náhodou nedošlo k nějakému zranění jeho ramene. První třetina byla taková všelijaká, trochu nervózní. Soupeř kladl odpor a my jsme nebyli až tak pokorní, jak bych si představoval. Od druhé třetiny jsme náš výkon ještě zlepšili a byli jsme poctivý tým, který zaslouženě vyhrál."

Libor Šulák (obránce ČR, autor dvou gólů): "S nikým tady na turnaji to není lehké utkání. Je ale rozdíl, když vstřelíte první gól a odskočíte do vedení. Hraje se pak určitě líp. Po těch dvou prohrách na začátku turnaje jsme si k tomu něco řekli, snažíme se šlapat naplno celých šedesát minut a neohlížet se kolem sebe. Samozřejmě jen dobře, že jsme dosáhli na třetí výhru v řadě, teď musíme jen pokračovat v tom výkonu a šlapat pořád dál."

Michael Špaček (útočník ČR): Začátek turnaje nebyl podle našich představ, ale věřím, že už jsme se z toho trochu oklepali. Ta třetí třetina zápasu a otočka se Švédy nám pomohla i na psychiku. Dokázali jsme si, že hokej umíme hrát a že když hrajeme, co chceme, tak to vede k úspěchu. Je třeba jít teď zápas od zápasu dál. Hlavně, abychom měli stoprocentní nasazení a hráli jako jeden tým. Dneska už umí všichni bruslit a všichni bojují stejně. Jde jen o to něco nepodcenit. Myslím, že dnes jsme nic nepodcenili, dobře jsme k tomu přistoupili a odehráli vcelku solidní utkání."

Filip Hronek (obránce ČR, autor gólu): "Jsem rád za gól, ale důležité je, že jsme vyhráli a máme tři body. To je to nejdůležitější. Měli jsme dobrý pohyb a útočníci nám (obráncům) to brzy dávali, takže jsme měli více času a něco jsme proměnili. Británie hrála velmi dobře, což jsme viděli již v jejich předešlých zápasech na turnaji. Nebylo to vůbec lehké utkání. Teď nás čekají Dánové, což bude další těžký zápas a musíme se na něj pořádně připravit." (Zdroj: ČT Sport)

Filip Chytil (útočník ČR, autor gólu): "Jsme rádi za tři body, protože jsme se ze začátku docela trápili a bylo těžké dát jim gól. Naštěstí jsme ve druhé třetině výborně odstartovali, rychle jsme se v prvních střídáních prostřídali, využili jsme toho, že byli unavení a dali rychlé góly. A pak už jsme to udrželi. Britové se více stahovali k bráně a obránci měli více prostoru na střelu. Šlo to i vidět, dali čtyři góly a byli aktivní. Teď už jen, abychom si to přenesli do dalších zápasů." (Zdroj: ČT Sport)

ČR - Velká Británie 6:1 (1:0, 3:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 9. Klok (M. Špaček), 21. Hronek (Zadina), 25. Šulák (M. Špaček, Sekáč), 33. Chytil (D. Musil), 52. Lenc (R. Hanzl), 58. Šulák (R. Hanzl, Klok) - 40. Myers (Richardson, Kirk). Rozhodčí: Frandsen (Dán.), Nord - Lundgren (oba Švéd.), Kroyer (Dán.). Vyloučení: 3:3, navíc Clements (Velká Británie) 10 min. Využití: 0:1. Bez diváků.

ČR: Will - Hronek, D. Musil, Klok, Sklenička, Šustr, Šulák, Hájek - Zadina, Jan Kovář, D. Kubalík - J. Vrána, Chytil, Sekáč - Lenc, M. Špaček, M. Stránský - Flek, R. Hanzl, Smejkal - Blümel. Trenéři: Filip Pešán, Martin Straka a Jaroslav Špaček.

Velká Británie: Whistle (49. Bowns) - Richardson, Tetlow, D. Phillips, O'Connor, Clements, Ehrhardt, S. Jones - Dowd, Connolly, Kirk - Hammond, Perlini, Lake - Davies, Myers, J. Phillips - Betteridge, Lachowicz, Ferrara - Long. Trenéři: Corey Neilson a Adam Keefe.

Tabulka:

1. Rusko 4 3 0 0 1 15:7 9 2. Švýcarsko 4 3 0 0 1 14:10 9 3. Slovensko 4 3 0 0 1 11:12 9 4. ČR 5 2 1 0 2 18:14 8 5. Dánsko 5 2 1 0 2 12:11 8 6. Švédsko 5 2 0 0 3 16:10 6 7. Bělorusko 5 1 0 1 3 10:17 4 8. V. Británie 6 1 0 1 4 10:25 4