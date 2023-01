Čeští hokejisté podlehli ve finále MS juniorů Kanadě 2:3 v prodloužení

Halifax (Kanada) - Čeští hokejisté prohráli ve finále mistrovství světa hráčů do 20 let v Halifaxu s domácí Kanadou po velkém boji 2:3 v prodloužení. Svěřenci kouče Radima Rulíka tak získali historicky první stříbro pro samostatné Česko. Na medaili čekal národní tým juniorů dlouhých 18 let. Kanada dosáhla již na dvacátý titul.

Obhájci titulu dali v prvních dvou třetinách po gólu, když se prosadili Dylan Guenther a kapitán Shane Wright. Ve třetí části ale zařídili v rozmezí 54 sekund vyrovnání útočníci Jiří Kulich a Jakub Kos. Češi tak za celý turnaj neprohráli v základní hrací době. V čase 66:22 pak rozhodl svým druhým zásahem v utkání Guenther, jenž si připsal navrch i asistenci.

Hned ve druhé minutě našlápl fantom turnaje Bedard, krásné individuální akci chyběla jen gólová tečka. Vzápětí ale musel na trestnou lavici Gaucher a v přesilové hře zakončoval dvakrát nebezpečně Chmelař. V desáté minutě po chybě Del Mastra pálil Szturc, kanadský gólman Milic měl však štěstí - puk orazítkoval horní tyčku.

Jen o chvilku později zakončoval z ideální pozice mezi kruhy Šapovaliv, jenže těsně minul. Následovala první přesilovka Kanady a Jiříčka vrátil předčasně do hry Guenther, když se prosadil tvrdou ranou z kruhu bez přípravy. Odpovědět mohl Kulich, jenž se dostal k zakončení zblízka, ale neuspěl.

V 18. minutě ujel do úniku Ryšavý, ale Milic jeho úmysl při zakončení bezpečně přečetl. Těsně před přestávkou ještě mířil velmi dobře Stankoven, Suchánek však ramenem u bližší tyčky jeho ránu vykryl.

Zkraje druhé třetiny se provinil Del Mastro a český tým hrál přesilovku, v níž měl však velkou šanci Bankier. Dostal dokonce puk do branky, jenže až po tvrdém nárazu do Suchánka, jenž byl hodně otřesený, ale pokračoval ve hře. Jen krátce nato kryl sólo Ostapchuka.

Ve 25. minutě už ale ani on nezachránil situaci, když se Wright proháčkoval k zakončení a bekhendem zvýšil. Ve 28. minutě střílel Del Mastro, Suchánek se štěstím vytěsnil kotouč na horní tyčku. Při přesilovce Kanady ve 36. minutě pak po Bedardově parádní nahrávce neuspěl Othmann zblízka ani na dva pokusy, Suchánek ho zastavil betonem.

V úvodu třetího dějství přišel zásadní okamžik pro další vývoj utkání, když Suchánek v obrovské šanci skvěle vychytal zblízka zakončujícího Deana. Na druhé straně nevyužil dorážku Šalé. Kanaďané už potom především hlídali dvoubrankový náskok, ale v polovině třetiny se dostali do přečíslení dvou na jednoho, které zakončoval Wright, Suchánek však dál držel naděje Čechů na zvrat.

Výrazně je oživil gól na 1:2 z poloviny 53. minuty. Pokus Šalého vytěsnil Milic na tyčku, ale Kulich z dorážky doklepl puk do odkryté branky. Češi pokračovali v náporu a Kos po Hamarově nahození s přispěním Del Mastra vyrovnal. Další šanci měl Chmelař, po akci z pravého křídla zakončoval bekhendem Szturc. V samém závěru základní doby pak mohli v rychlém sledu rozhodnout Šalé, Kulich a Šapovaliv.

Kanaďané však horké chvilky ustáli a boj o zlato tak pokračoval v prodloužení. Hned na jeho začátku prověřil Suchánkovu pozornost Bedard. Na druhé straně zkoušel štěstí Kulich. Právě autor prvního českého gólu pak ale o chvilku později ztratil puk v útočném pásmu, domácí se dostali do přečíslení dvou na jednoho a Guenther rozhodl.

Hlasy po utkání:

Radim Rulík (trenér ČR): "Byl to úžasný zápas a skvělý zážitek pro nás všechny. V první třetině jsme si vytvořili pár šancí, a to i z kategorie vyložených. Bohužel břevno, to byla obrovská škoda. Tam kdyby se nám podařilo vstřelit branku, Kanada by trošku znejistěla. První třetinu jsme nehráli špatně, Kanada se ale ujala vedení. Mají výborné přesilovky, nejlepší na turnaji, zase to tam trefili. Ve druhé třetině jsme měli daleko na střídačku, Kanada byla jasně lepší. Tam jsme toho moc neměli. Na třetí třetinu jsme změnili hru. Přineslo to výsledek. Kanada se soustředila na obranu, chtěla to ubránit, my jsme dominovali a byli jsme jasně lepší. Zaslouženě jsme se vrátili do zápasu. Po zápase jsme v kabině jako realizační tým promluvili postupně všichni. Klukům jsme vyjádřili obrovskou gratulaci. Snažili jsme se na ně působit tak, aby z toho nebyli moc zklamaní. Je to hokejový život. Aby si z té zkušenosti vzali jenom ty dobré věci, těch bylo moře. Kariéry mají rozběhlé skvěle."

Jiří Kulich (útočník ČR, autor gólu): "Určitě je to velký úspěch, akorát jsem ještě v takovém stádiu, kdy panuje zklamání. Ono to opadne a budeme na to vzpomínat jen v krásném. Teď je to ještě tedy zklamání, ale určitě na to nikdo nezapomeneme: ať už jaká tady byla parta nebo co všechno jsme společně dokázali. Budou to krásné vzpomínky. Hlavně jsem strašně hrdý na celý tým i na všechny okolo něj včetně trenérů, také na fanoušky v Česku, co předváděli po celý turnaj, za to jim patří klobouk dolů, moc děkujeme."

Jakub Kos (útočník ČR, autor gólu): "Na celý tým jsem hrdý a všem bych chtěl moc poděkovat. Do třetí třetiny jsme šli s tím, že jsme chtěli ukázat, že na to máme a můžeme turnaj vyhrát. To vyrovnání nás hodně nakoplo a mohli jsme vyhrát. To je to, co nás mrzí - že se to nepodařilo dotáhnout."

Finále:

Kanada - Česko 3:2 v prodl. (1:0, 1:0, 0:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 13. Guenther (Clarke, Othmann), 25. S. Wright (Guenther, Othmann), 67. Guenther (Roy, Clarke) - 53. Kulich (Šalé, Šapovaliv), 54. J. Kos (Hamara) . Rozhodčí: Harnebring (Švéd.), Salonen (Fin.) - Grillo (USA), Wyonzek (Kan.). Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. Diváci: 10.735.

Sestavy:

Kanada: Milic - Zellweger, Del Mastro, Clarke, Allan, Hinds, Korchinski, Matier - Guenther, S. Wright, Othmann - Bedard, Stankoven, Roy - Dean, Gaucher, Ostapchuk - Fantilli, Bankier, Schaefer - Beck. Trenér: Dennis Williams.

Česko: Suchánek - Ticháček, D. Jiříček, S. Svozil, D. Špaček, Hamara, D. Moravec, A. Čech - Šalé, Šapovaliv, Kulich - Chmelař, Brabenec, G. Szturc - Ryšavý, Menšík, J. Kos - Hauser, Marcel, Měchura - od 41. navíc Sapoušek. Trenér: Radim Rulík.

Konečné pořadí: 1. Kanada, 2. Česko, 3. USA, 4. Švédsko, 5. Finsko, 6. Slovensko, 7. Švýcarsko, 8. Německo, 9. Lotyšsko, 10. Rakousko (sestupuje).