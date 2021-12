Čeští hokejisté podlehli Švédsku 2:3 a skončili na turnaji poslední

Moskva - Čeští hokejisté prohráli na Channel One Cupu v Moskvě se Švédskem 2:3 a skončili s jediným bodem poslední. Svěřenci trenéra Filipa Pešána si i v šestém duelu v sezoně připsali porážku a vyrovnali tak nejhorší vstup v historii samostatné české reprezentace z ročníku 2014/15. Turnaj byl i generálkou na olympijské hry v Pekingu, do kterých Češi vstoupí 9. února zápasem proti Dánsku.

Češi se v úvodu ubránili při Sedlákově vyloučení, ale v čase 5:48 nabídl Švédům úvodní gól chybou obránce Zámorský. Pokusil se vyvézt puk zpoza branky, ale sebral mu jej Larsson a po jeho přihrávce Rydahl u levé tyče zakončil do odkryté branky. Hned vzápětí kryl Hrubec vyrážečkou Petterssonův nebezpečný pokus.

V 8. minutě při vyloučení De la Roseho měl velkou možnost vyrovnat Sedlák, ale sám před Hellbergem minul bekhendovým zakončením pravou tyč. Při Pilutově trestu se snažil nadvakrát protlačit puk za švédského gólmana Řepík. Švédové svůj tlak při vyloučení Michala Kovařčíka ve dvoubrankový náskok neproměnili.

Na začátku druhé části musel po české kombinaci Hellberg zasahovat při Řepíkově pokusu, ale následná přesilovka při Strömwallově trestu se Pešánovu výběru vůbec nepovedla. Jen díky Hrubcovi zůstal rozdíl jednobrankový. Gólman Omsku zlikvidoval únik Holmberga, který se vzápětí dostal i do další šance a neuspěl ani bekhendovým pokusem.

V 25. minutě se dostal do sólového nájezdu Flek, blafákem do bekhendu ale Hellberga nepřekonal. Češi se ubránili v oslabení po trestu pro gólmana Hrubce a v čase 31:09 dokázali vyrovnat. Po Sobotkově přihrávce se Gulaš dostal z pravé strany do úniku a jeho bekhendový blafák už švédský gólman zastavit nedokázal.

V 36. minutě Gulaš zpoza branky našel Kováře, který otočil skóre. Těsně před druhou pauzou mohli Švédové vyrovnat, ale Hrubec při Stromwallově úniku zasáhl pravým betonem a do Wedinovy dorážky stihl vložit hokejku David Musil.

Seveřanům se podařilo smazat ztrátu v 45. minutě při Šulákově vyloučení díky Bengtssonově střele od modré čáry. V polovině třetí třetiny Strömwall z levého kruhu trefil konstrukci branky. Při vyloučení Michaela Špačka se dostal před Hrubce Pettersson, ale ztroskotal na českém gólmanovi. Deset sekund před koncem českého oslabení se ale trefil zpoza levého kruhu Heed. Stav už se nezměnil ani v závěrečné power play.

Hlasy po utkání:

Filip Pešán (trenér ČR): "Je slabou útěchou, že jsme poprvé v sezoně vedli. Ty zápasy vypadají bohužel jako přes kopírák. Začneme v tom zápase trošku ustrašeně; i když dneska jsme tam měli více emocí, více jsme bojovali a více jsme byli v zápase než včera, přesto jsme inkasovali první branku. Z mužstva jsem po přestávce cítil, že s tím výsledkem chce něco udělat, rozhodně to nebyl uspaný tým, který by rezignoval. Bojovali jsme. Ve druhé třetině jsme ten výsledek otočili výborně hrající první lajnou a přidal se i zbytek týmu. Bohužel ve třetí třetině jsme velkou nedisciplínou zápas ztratili. Byť jsme byli pod tlakem Švédů, což se dalo čekat, řešili jsme situace nesmyslně fauly. Tým, který chce vyhrát zápas, se takhle chovat ve třetí třetině nemůže. A my jsme za to byli potrestaní. Je rozhodně málo, aby se za tři zápasy prosadila jen dvojice hráčů. Od dalších jsme čekali daleko víc."

Milan Gulaš (útočník ČR, autor gólu na 1:1): "Když dáte gól, který je nakonec k ničemu, tak je to na nic. Dostali jsme opět první gól, pak jsme zápas otočili ve druhé třetině na 2:1, ale Švédové pak vše otočili znovu těmi přesilovkami, které dostali. Využili je a myslím, že ke konci zápasu už nám i trochu došla šťáva. Vymlouvat se na to, že Švédové včera nehráli a my ano a měli jsme dvanáct hodin na spánek, to asi nemá smysl, ale bylo to asi znát. Já však nechci být vůbec kritický. Jsem hráč a od toho tady nejsem. Té kritiky bude asi dost a vysvětlí to někdo jiný. Já osobně se chci hokejem bavit, aby mě to bavilo, už těch roků před sebou asi moc nemám, proto nechám to kritické hodnocení na jiných."

Šimon Hrubec (brankář ČR): "Už jsem dost starý a zkušený na to, aby mě první gól nijak nerozhodil. Vím, že mám před sebou ještě spoustu času tým podržet, stav 1:0 nic neznamená. Ale těch šancí tam Švédové měli dost. Já se však musím hlavně soustředit na sebe a snažit se odvést co nejlepší výkon, abych klukům pomohl. Zbytek už neřeším, nestarám se o věci, které nemohu ovlivnit. Ne nadarmo se říká, že gólman je jednotlivec v kolektivním sportu. Můžu ale říct, že se stydím za to, že jsme tady neuhráli nic, jediný bod. Možná tomu hokeji nerozumím, ale nevím, co bych vypíchl, že bylo na tomto turnaji dobré z naší strany."