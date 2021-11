Čeští hokejisté podlehli na úvod olympijské sezony Švédům 1:4

Linköping (Švédsko) - Čeští hokejisté prohráli na turnaji Karjala v úvodním utkání série Euro Hockey Tour i celé olympijské sezony v Linköpingu s domácími Švédy 1:4. Porážku zmírnil až v závěru zápasu Filip Chlapík.

Týmu Tre kronor podlehli reprezentanti v základní hrací době po pěti zápasech. Seveřané měli už v 15. minutě dvoubrankový náskok a po dvou třetinách vedli 4:0. Góly domácích dali Pontus Holmberg, Carl Klingberg, Jesper Olofsson a Anton Bengtsson.

Druhé utkání čeká svěřence kouče Filipa Pešána po čtvrtečním přesunu do hlavního dějiště turnaje Helsinek v sobotu. S domácími Finy se utkají od 17:00 SEČ.

Už po 126 sekundách jel Smejkal sám na Larse Johanssona. I když se chvilku zdálo, že na něho dokázal vyzrát, opak byl pravdou. Švédský gólman zastavil puk betonem a kotouč se dostal do branky až po srážce obou hráčů, což potvrdila i kontrola sudích u videa. Domácí se před zaplněným hledištěm Saab Areny rozjížděli o něco pomaleji a Kváču poprvé výrazněji prověřil až na konci šesté minuty Bengtsson.

V deváté minutě Češi chybovali v rohu vlastního obranného pásma a Holmberg je za to potrestal. S vybojovaným kotoučem si vyjel do palebné pozice před Kváču, přehodil si puk na bekhend a přesně mířenou ranou otevřel skóre. Aktivita se rázem přestěhovala na stranu Švédů a ti v 15. minutě zvýšili náskok, když se díky důrazu na brankovišti pohotově prosadil Klingberg.

V závěru úvodní třetiny fauloval Tömmernes, ale početní výhodu Pešánova výběru rozpůlila takřka přesně přestávka a brankář Johansson během oslabení moc práce neměl. Ve 25. minutě se proti pravidlům provinil Flek a přesilovku si vyzkoušeli také Švédové. Lander během ní nevyužil sólo proti Kváčovi, na druhé straně byl hodně blízko snížení Kaše, jenže Johanssona nepřekonal.

Poté se taktovky chopili na delší dobu opět čeští hokejisté. Skleničkovo dobře mířené zakončení z kruhu přizvedl nad branku výborným zásahem vyrážečkou Johansson. Na stejném hráči domácích ztroskotal ve 33. minutě i Stránský po nádherné individuální akci. Závěr druhé části však Čechům vůbec nevyšel. Nejprve potrestal Olofsson faul Ščotky a o 35 sekund později zvýšil na hrozivých 4:0 Bengtsson.

V končící 44. minutě mohlo být s hosty ještě o něco hůře, ale Lander prohrál i druhý minisouboj s Kváčou. Čechům nebylo možné upřít snahu, jenže cestu do šancí hledali proti rozjetému soupeři obtížně.

Alespoň na čestný úspěch nakonec dosáhli díky velké porci štěstí. Skleničkovo nahození se odrazilo od zadního hrazení nečekaně před branku, do níž se Johansson nestihl vrátit a Chlapík měl snadnou pozici ke skórování.

Hlasy po utkání:

Filip Pešán (trenér ČR): "Myslím, že Švédové nás předčili v zakončení. Byli jednoznačně daleko efektivnější než my. Rozdíl ve skóre asi úplně neodpovídá. Musíme daleko více zabrat před oběma brankami. Švédové byli v obranném pásmu velmi silní a my jsme jim dali příležitosti, aby zakončili z brankoviště, zatímco my když jsme tu šanci měli, tak jsme ji někdy řešili jako školáci."

Petr Kváča (brankář ČR): "Bylo to těžké utkání. Švédové mají výborné zakončení a bohužel rozhodlo pár chybiček. Mohlo to být úplně jinak, ale na druhou stranu tam byly vedle těch negativních i pozitivní věci. Člověk se k tomu prostě musí postavit čelem, jako ke každé nové výzvě. Trošku mi to připomnělo můj první zápas v extralize, když jsem nastoupil za Spartu. Taky jsem se z toho poučil. Takže podívat se na to dobré, poučit se z toho špatného a pokračovat dál."

Jakub Flek (útočník ČR): "Myslím, že hlavní rozdíl byl v efektivitě zakončení. Troufnu si tvrdit, že šancí bylo na obou stranách vyrovnaně, ale Švédové nám ukázali efektivitu. Řekl bych, že byli v zakončení klidnější. Dali nám čtyři góly, my bohužel jen jeden. V tom nás předčili."