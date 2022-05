Čeští hokejisté nastoupí proti Švédsku s Langhamerem v brance

Stockholm - Čeští hokejisté vstoupí dnes večer do Švédských her proti domácímu týmu v brance s Markem Langhamerem, který si připíše druhý start ve finální přípravě na mistrovství světa v Tampere a Helsinkách. Sedmadvacetiletý gólman Ilvesu Tampere se v sobotu na Českých hrách v Ostravě podílel 25 zákroky na výhře právě nad Švédy 9:3. Pětadvacetiletý brankář Arizony Karel Vejmelka si na svou reprezentační premiéru ještě počká.y Games ve Stockholmu, které jsou generálkou na mistrovství světa v Tampere a Helsinkách. Kouč Kari Jalonen už má v kádru i tři posily z NHL - brankáře Karla Vejmelku z Arizony a beka Filipa Hronka s kanonýrem Jakubem Vránou z Detroitu.

"Bude chytat Langoš (Langhamer) a sestavu oznámíme dnes odpoledne," řekl po dnešním rozbruslení v Avicii (Globen) Areně asistent trenéra české reprezentace Martin Erat. Vysoké výhře nad Švédy z minulého turnaje nepřikládá velkou váhu. "Jdeme zápas od zápasu a snažíme se připravit do Finska. Určitě to bude znamenat něco pro ně, pro nás je to další příprava před mistrovství světa."

Český tým ve Stockholmu trénoval v tomto složení formací: Kundrátek, D. Musil, D. Jiříček, D. Sklenička, Hronek, Ščotka, Jordán, Moravčík, Krejčík - M. Stránský, Černoch, Smejkal - H. Zohorna, M. Špaček, J. Vrána - Chlapík, Krejčí, Červenka - Blümel, Kodýtek, Flek - P. Zdráhal, P. Holík, O. Beránek.

Ke zkušeným reprezentantům Davidu Krejčímu a kapitánovi Romanu Červenkovi se zařadil nejproduktivnější hráč extraligy Filip Chlapík ze Sparty. Letitá opora Bostonu Krejčí, který v této sezoně po svém konci v NHL působil v Olomouci, se zařadil do tréninku už v Ostravě. V národním týmu ho čeká první vystoupení od únorových olympijských her v Pekingu. "Jsou to zkušení hráči a ví, co mají dělat. Potřebujeme, aby už hráli zápasy," uvedl Erat.

Bývalý útočník Erat se vrátil do arény, kde se podílel v roce 2012 na cestě za ziskem bronzu na světovém šampionátu na čtvrtfinálové výhře nad Švédskem 4:3. "Michy (Milan Michálek) dal gól třicet sekund před koncem. Je to krásná aréna, jak v divadle," dodal Erat.

Kundrátek oželí další oslavy Třince, z reprezentační pozvánky má radost

Oslavy mistrovského Třince opustil spolu s parťákem z obrany Davidem Musilem Tomáš Kundrátek a zamířil ve středu s hokejovou reprezentací na Švédské hry do Stockholmu. Dvaatřicetiletý účastník dvou olympijských her, dvou mistrovství světa i Světového poháru v Torontu v roce 2016 si příležitost k účasti na dalším světovém šampionátu váží. Nová posila Komety Brno si o dnešní jízdě třineckých šampionů, kterou si prožil loni, nechá od dosavadních spoluhráčů jen vyprávět.

"Kluci ještě oslavují. Já jsem si to samozřejmě moc užil. Ale přišla pozvánka do národního týmu na mistrovství světa a jsem moc rád. Těch oslav bylo dost. Pro mě skončily, teď se musím znovu připravovat a poprat se o tu šanci," řekl Kundrátek.

Do Třince, v jehož dresu v roce 2006 v extralize debutoval, se vrátil po působení v zámoří a KHL v sezoně 2018/19 na šest zápasů. Potom zamířil do Davosu a po sezoně přišel zpět do mistrovského kádru. V ročníku 2019/20 pandemie koronaviru a zrušení play off sebralo Ocelářům možnost obhajoby, ta se jim však podařila dvakrát v posledních dvou letech.

"Musím říct, že za ty poslední tři roky v Třinci jsem posbíral krásné vzpomínky, takže si rád potom popovídám s klukama, jaké to bylo," podotkl Kundrátek k další části třineckých oslav.

Bývalý hráč Washingtonu nechyběl na únorových olympijských hrách v Pekingu, kde český tým skončil poprvé v historii na velké mezinárodní akci před branami čtvrtfinále, teď ho čeká další vrchol sezony. "Pan (generální manažer reprezentace Petr) Nedvěd mi zavolal. Já jsem měl radost, že se mu líbilo, jak jsem hrál, a že se můžu poprat o tu šanci," prohlásil Kundrátek.

Na mistrovství světa hrál naposledy v roce 2017 v Paříži. "Moc jsem se těšil. Užívám si to, pro mě je každá pozvánka do národního týmu čest. Samozřejmě je něco jiného, když je někdo zraněný, tak je to automatické... Ale pokud jsem zdravý a cítím se dobře a vím, že budu podávat kvalitní výkony, tak se zase o to poperu. Zatím nominace není uzavřená, ale mám radost, že o ni zase bojuju," prohlásil.

Kouč Kari Jalonen ho zařadil do jedné obrany s Musilem a využije jejich klubovou souhru. "S Davidem mi to hrozně moc sedí ty dva a půl roku. Je to skvělý spoluhráč, skvělý chlap a vycházíme spolu. Je to super, když dva beci z jednoho týmu můžou být spolu v národním týmu," dodal Kundrátek.