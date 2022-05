Čeští hokejisté mají za sebou poslední trénink před vstupem do MS

Tampere (Finsko) - Závěrečnou přípravu před vstupem do mistrovství světa v Tampere absolvovali dnes čeští hokejisté poprvé na tréninkové ploše, která je umístěna hluboko pod hlavním kluzištěm Nokia Arena. Na něm odpoledne vypukl šampionát úvodním zápasem mezi týmy USA a Lotyšska. Čeští reprezentanti začnou sobotním soubojem s Brity, před kterým je čeká už jen dobrovolné rozbruslení.

Češi měli trénink hned po Britech, s nimiž se v sobotu utkají od 15:20 SELČ. "Nálada je výborná, kluci jsou zdraví a zdravě nažhavení. Na ledě to bylo vidět. Dopilovávali jsme samozřejmě nějaké detaily, ale jinak toho teď už moc nenatrénujeme. Kluci se musí soustředit na zápas a my jim zase připravit co nejlepší informace o soupeři. Myslím, že všechno funguje výborně," uvedl asistent trenéra Libor Zábranský.

"Je určitě plus, že máme o jeden trénink navíc. Můžeme se o to líp připravit, pořádně se sehrát, vyzkoušet přesilovky a všechno nacvičit, aby to sedělo do systému. I když bych já osobně začínal raději hned dneska, kdy se rozehraje celý šampionát. Ale to je maličkost," podotkl obránce David Sklenička.

Určité obavy stále vyvolává stav ledové plochy Nokia Areny. "Dole to s tím ledem taky nebyla žádná sláva, ale uvidíme, jak to bude vypadat tady nahoře. Až se zavřou okolní dveře, bude to třeba lepší. Takhle se docela blbě nahrává, jak ten puk pořád poskakuje. Nahrávky přeskakujou hokejky a není to úplně jednoduché, byť samozřejmě pro všechny stejné," uvedl kapitán Roman Červenka.

Po cestě na trénink se hráči při čekání na výtah míjeli se svými sobotními soupeři. "Není to ale nic zvláštního, protože na hotelu je těch týmů spousta a potkáváme se i tam," řekl Červenka.

Vnímá, jak po dobrých výsledcích v přípravě vzrostla očekávání veřejnosti. Medailový sen touží tým i bez ohledu na to proměnit v realitu. "Chceme vyhrát každé utkání a uvidíme, co to přinese. Cíle máme vysoké. Věřím, že v tom mančaftu to je a ukážeme to i na ledě," prohlásil Červenka.