Čeští házenkáři v souboji o postup zkusí zaskočit favorizované Švédsko

Bratislava - Čeští házenkáři na mistrovství Evropy v pondělí proti Švédsku odehrají závěrečný třetí zápas základní skupiny, který rozhodne o tom, zda postoupí do další fáze nebo odcestují domů. Seveřané coby úřadující vicemistři světa vstoupí do utkání v Bratislavě v roli jasných favoritů, svěřenci trenéra Rastislava Trtíka ale cítí, že mohou překvapit. Oba soupeři mají na kontě porážku od Španělska a výhru nad Bosnou a Hercegovinou, Švédům vzhledem k lepšímu skóre stačí remíza.

Český celek ve čtvrtek vstoupil do turnaje těsnou porážkou 26:28 s obhájcem zlata Španělskem a v sobotu zdolal Bosnu 27:19. Švédové nejprve rozdrtili Bosňany 30:18 a poté podlehli Španělům 28:32. Z každé čtyřčlenné základní skupiny projdou první dva celky do další fáze, kterou jsou dvě šestičlenné skupiny. Španělé už mají postup jistý.

"Víme, co nás čeká. Pro mě je Švédsko jeden z favoritů na vítězství v celém turnaji. Hodně těžký soupeř. Ale my do toho půjdeme naplno a pokusíme se vyhrát. Uvidíme, jestli to bude stačit nebo ne," řekl v nahrávce pro média střelec a spojka Tomáš Babák.

"Bude to pro nás velké sousto, ale všechno je možné. Je potřeba, aby někteří hráči nebo celá jejich šestka neměla dobrý den. Klíčem bude, že nesmíme dělat technické chyby. Když uděláme chybu, hned přijde gól proti nám. Musíme se vyvarovat chyb, zbytečných střel z ničeho a musíme proměňovat šance," mínil pivot Leoš Petrovský.

Českému týmu se proti Švédsku dlouhodobě nedaří. Se Seveřany se reprezentanti na velké akci naposledy utkali v roce 2015 na mistrovství světa v Kataru, kde utrpěli debakl 22:36. Neuspěli ani na evropských šampionátech v letech 2002 a 2012. V posledních dvou vzájemných duelech v rámci přípravy před šesti lety znovu zvítězil soupeř.

Švédové jsou se čtyřmi prvenstvími historicky nejúspěšnější zemí evropských šampionátů, všechna zlata si ale připsali už v letech 1994 až 2002. Vloni získali stříbro na mistrovství světa a na olympijských hrách obsadili páté místo.

"Švédové byli jedním z nejúspěšnějších týmů 90. let, v roce 1990 se u nás v Československu stali mistrem světa. Jejich úplně zlatý věk je nenávratně pryč, hledají cestu. Nárazově se jim to daří i nedaří. Jako všichni Skandinávci mají dobře propracovanou, efektivní, jednoduchou a velmi pohlednou házenou. Ale dá se nabourat, jako to včera předvedli Španělé, byť jsou to mistři Evropy," řekl Trtík.

Ve švédském týmu se během turnaje objevil koronavirus, několik hráčů má také zdravotní potíže. "Nás povzbuzuje to, že jsme dokázali hrát se Španěly vyrovnaně a prohráli jsme o dvě branky za divných okolností. Rozhodčí byli vyprovázeni z haly pískotem. Víme, že se se Švédy můžeme popasovat. Cítíme šanci, byť jsou to úřadující vicemistři světa. Dá se s nimi hrát," mínil Trtík.

Za Švédsko chytá pětatřicetiletý brankář Andreas Palicka, syn českého otce. "Má své jméno, historii, ale momentálně nemá úplně dobrou formu na tomto šampionátu. To je dobrá zpráva. Naopak náš Tomáš Mrkva má velmi dobrou formu. Přál bych si, aby to tak zůstalo i zítra," řekl Trtík.

Jeho svěřenci budou znovu spoléhat na pomoc fanoušků. Přestože hala pro 10 tisíc diváků v Bratislavě smí být zaplněna maximálně z jedné čtvrtiny, čeští příznivci vytvořili v obou předchozích zápasech reprezentantům prakticky domácí prostředí. "Je trochu nešťastné, že se hraje v pondělí. Víc by nám sedělo, kdyby to bylo o víkendu jako včera. V pondělí budeme rádi za každého fanouška, který si najde cestu do Bratislavy," uvedl Trtík.

Pokud by český tým nečekaně postoupil, na následné tři zápasy v šestičlenné skupině by zůstal v Bratislavě. "To je možná taky jedna z motivací. Vnitřní sen každého z nás je postoupit. Stojí nám v cestě Švédsko a bude to velký skok, který musíme přeskočit," řekl Petrovský.

Utkání začne v pondělí ve 20:30.