Čeští házenkáři v Rusku opožděně vstoupí do evropské kvalifikace

Ilustrační foto - Úvodní utkání play off kvalifikace mistrovství světa házenkářů: ČR - Rusko, 8. června v Plzni. Zleva čeští hráči Stanislav Kašpárek a Štěpán Zeman a Dmitrij Kiselev z Ruska. ČTK/Chaloupka Miroslav

Moskva - Čeští házenkáři ve středu opožděně rozehrají kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v roce 2022. Reprezentanti v obnovené premiéře pod staronovým trenérem Rastislavem Trtíkem nastoupí v Rusku a i vzhledem k tomu, že kvůli koronaviru postrádají několik hráčů, budou velkým outsiderem.

Do kvalifikace měli Češi vstoupit už dříve, ale úvodní dvojzápas s Faerskými ostrovy byl kvůli koronaviru dvakrát odložen. Reprezentanti proto odehrají nyní i na přelomu dubna a května tři utkání během pěti dnů.

Po středečním duelu v Moskvě přivítá reprezentace v pátek Faerské ostrovy a v neděli v odvetě Rusko. Zbylým soupeřem ve čtyřčlenné skupině je Ukrajina. Z každé skupiny postoupí na šampionát v Maďarsku a na Slovensku první dva týmy a doplní je čtveřice celků z třetích míst.

Trtíkovi vypadlo z původní nominace několik hráčů. Dva z nich mají koronavirus, pětice z německých soutěží nedorazila kvůli cestovním omezením a povinnosti nastoupit do karantény. Mužstvo doplnila čtveřice ze záložního výběru. Do Moskvy by mělo odcestovat nezvykle jen 14 hráčů.

Trtík převzal tým po lednovém odvolání trenérů Jana Filipa a Daniela Kubeše a před zápasem v Moskvě má jen minimum času na přípravu. "Ve výhodě jsou Rusové. Jdeme do souboje s velmi kvalitním soupeřem s jedním tréninkem, navíc v této velmi změněné sestavě. Naším hlavním cílem je to kvalitně rozehrát a připravit si pozici pro odvetu," řekl při on-line tiskové konferenci Trtík.

"V prvním zápase je to tom, že se budeme navzájem poznávat, poznávat možnosti našeho nově postaveného družstva a jeho limity. Velmi důležitý pro nás bude páteční zápas proti Faerským ostrovům a odveta doma s Ruskem. Ale každá branka v kvalifikaci bude důležitá. Nemůžeme tedy v Moskvě zase tolik experimentovat, musíme hrát na plný plyn," dodal šedesátiletý kouč, který národní tým vedl už v letech 2002 až 2005.

Předchozí trenéři Filip s Kubešem skončili poté, co český celek na poslední chvíli kvůli koronaviru v mužstvu odřekl účast na lednovém mistrovství světa v Egyptě. Svazová exekutiva následně realizační tým těsnou většinou kvůli údajnému pochybení odvolala.

Rusové na šampionátu v Egyptě rovněž nestartovali. V posledním vzájemném měření sil v červnu 2018 sborná vyřadila Čechy v play off o mistrovství světa - v Plzni sice svěřenci Filipa s Kubešem zvítězili 27:26, ale ve venkovní odvetě prohráli 21:29.

Rusové zatím v kvalifikaci získali tři body za výhru a remízu s Ukrajinou. "Jejich hra je velice pestrá. Velmi se změnila oproti tomu, jak znali ruský tým fanoušci ze zápasu v Plzni před třemi lety, kdy se po šťastné brance Romana Bečváře podařilo vyhrát. V ruském týmu je 10 nových a lepších hráčů. Jestliže jsme doma vyhráli s odřenýma ušima o branku, každý si může domyslet, jak to může vypadat teď v Rusku," uvedl Trtík.

Zápas v Moskvě začne ve středu v 17:30.