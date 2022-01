Čeští házenkáři na ME po úvodní prohře se Španěly potřebují zdolat Bosnu

Bratislava - Čeští házenkáři odehrají v sobotu na mistrovství Evropy druhý ze tří zápasů základní skupiny E v Bratislavě. Svěřenci trenéra Rastislava Trtíka po čtvrteční úvodní porážce s obhájcem zlata Španělskem vyzvou Bosnu a Hercegovinu a pokusí se potvrdit roli favorita. Pokud chtějí reprezentanti udržet reálnou šanci na postup, potřebují zvítězit.

Český celek ve čtvrtek Španělům nečekaně dlouho vzdoroval a vítězům posledních dvou evropských šampionátů a bronzovým medailistům z loňského mistrovství světa a olympijských her podlehl po boji 26:28. Naopak Bosna při své třetí účasti na velké akci utrpěla debakl 18:30 od Švédska, s nímž Trtíkův výběr v pondělí uzavře základní skupinu. Do další fáze turnaje, kterou tvoří dvě šestičlenné skupiny, postoupí první dva týmy.

"Musíme se zotavit, poučit z našich chyb, byť času není moc. Musíme znovu nabrat energii a nastartovat to minimálně s takovým výkonem jako proti Španělsku. Bude to rozhodující zápas. Pokud si chceme zachovat ještě nějakou naději na postup, musíme s Bosnou vyhrát," řekl novinářům Trtík.

Národní tým se s Bosnou utkal v kvalifikaci o mistrovství Evropy 2020. V říjnu 2018 ve venkovním zápase zvítězil 25:20, v červnu 2019 pak v domácí odvetě prohrál těsně 23:24, ale to už měl jistý postup.

Bosňané patří k outsiderům šampionátu. Předloni skončili na Euru na předposledním 23. místě, na velké akci se představili ještě v roce 2015, kdy na mistrovství světa v Kataru obsadili 20. příčku.

Naproti tomu český celek startuje na evropském šampionátu potřetí za sebou a od roku 2008 na kontinentálním mistrovství chyběl jen jednou. Předloni obsadili reprezentanti 12. místo a v roce 2018 šestou příčkou vyrovnali své maximum.

"Nemůžu říct, kdo bude favorit. Na Euru jsou mančafty vyrovnané, je to nejlepší turnaj na světě, co se týče kvality. Proti Španělsku jsme favorit nebyli, proti Bosně to zase bude vyrovnaný zápas. Doufám, že se tentokrát štěstí otočí na naši stranu," uvedl český brankář Tomáš Mrkva, který byl vyhlášen nejlepším hráčem utkání proti Španělsku.

Národní tým bude opět spoléhat na velkou podporu fanoušků v Bratislavě. Hala Ondreje Nepely pro 10 tisíc diváků smí být kvůli opatřením proti koronaviru naplněna maximálně z jedné čtvrtiny, přesto čeští příznivci proti Španělsku vytvořili reprezentantům prakticky domácí prostředí. "Byla to fantazie. Člověku to okamžitě dodá 10 až 15 procent energie navíc. Doufám, že přijdou ve stejném počtu i v sobotu," přál si Mrkva.

Zápas s Bosnou začne v sobotu v 18:00.