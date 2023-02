Čeští hasiči začali v Adiyamanu vyhledávat zavalené v sutinách

Praha/Adiyaman (Turecko) - Čeští hasiči, kteří v úterý dorazili do Turecka pomáhat po zemětřesení, v noci na dnešek začali vyhledávat zavalené v sutinách ve městě Adiyaman. Pracují nepřetržitě, sdělil v tiskové zprávě mluvčí českých hasičů Jakub Kozák. Česko vyslalo do Turecka tým 68 záchranářů, jehož členy jsou vedle hasičů i lékaři, stavební inženýři či kynologové. Zemětřesení, které v pondělí zasáhlo Turecko a Sýrii, si vyžádal podle posledních údajů přes 9500 obětí, z toho přes 2500 na syrské straně hranice.

"Krátce po dvaadvacáté hodině vyrazili hasiči do terénu k samotnému vyhledávání zavalených osob. Jejich činnost probíhá nepřetržitě po celou noc, USAR odřad je schopen pracovat ve 24hodinovém režimu," uvedl dnes mluvčí českých hasičů.

Kolem 11:00 novinářům sdělil, že čeští hasiči jsou nasazeni u dvou zřícených bytových domů, kde v každém z nich může být podle místních úřadů zavaleno až na 50 lidí. "Nasadili jsme psy, kteří nám označili místa možného nálezu. Zasahující hasiči provedli stabilizaci a provádí další sutinové vyhledávání," popsal situaci na místě Kozák.

Český USAR tým specializovaný na vyhledávání lidí v sutinách přiletěl v noci na úterý do tureckého města Adana, odkud se tureckými vojenskými letouny přesunul do 400 kilometrů vzdáleného Adiyamanu. Materiál převezlo nákladní auto, podle Kozáka mu jízda kvůli poničené infrastruktuře trvala přes 12 hodin. Mluvčí doplnil, že do příjezdu materiálu pro stavbu základny hasiči prováděli průzkum zasažené oblasti a spolupracovali s místní samosprávou.

Už v úterý mluvčí uvedl, že část města, ve které bude český tým zasahovat, obývá přibližně 250.000 lidí.

Zemětřesení o síle 7,8 stupně udeřilo na jihozápadě Turecka nedaleko hranic se Sýrií v noci z neděle na pondělí. Následovaly další otřesy. Vedle tisíců mrtvých jsou další desetitisíce zraněných.

Český USAR tým v zahraničí v minulosti pomáhal například v libanonském Bejrútu v roce 2020 po výbuchu v přístavu, který připravil o život dvě stovky lidí a zranil dalších 6000. V českém týmu tehdy byli kromě hasičů i kynologové se psy, statik či lékař.

Nasazení našeho týmu v Adiyamanu - v zelených bodech jsme už provedli hledání a zásah ukončili, v modrém pracujeme, žlutý nám byl právě přidělen a přesouváme se na místo určení. pic.twitter.com/PrZWh11ZYq — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) February 8, 2023