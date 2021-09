Čeští futsalisté podlehli Španělsku 2:5 a na MS končí v osmifinále

Vilnius - Čeští futsaloví reprezentanti v osmifinále mistrovství světa v Litvě podlehli 2:5 favorizovanému Španělsku a na turnaji končí. Dvojnásobní světoví šampioni ve Vilniusu vstřelili čtyři góly už v úvodním poločase, české branky zařídili po změně stran kapitán Lukáš Rešetár a Michal Holý.

"Jsem potěšený, že se kluci dokázali takhle zvednout a sami si ukázali, že můžou hrát se Španělskem. Musím smeknout za druhý poločas, protože kluci ze sebe opravdu vydali všechno. Když budeme pokračovat v takových výkonech, určitě český futsal ještě půjde nahoru," řekl trenér národního týmu Tomáš Neumann v nahrávce pro média od FAČR.

Španělům vyšel začátek a ve čtvrté a páté minutě skórovali Campos s Gómezem. Češi pak měli povedenou pasáž a Rešetár trefil tyčku. Tým z Pyrenejského poloostrova však ve druhé části první půle znovu převzal iniciativu. Ve 13. minutě přidal třetí gól Raya a za dvě minuty ho napodobil Adolfo.

"Všechno bylo špatně. Řekli jsme si, že do zápasu vstoupíme úplně jinak. Bohužel jsme to prospali. Nedokážu si to sám v sobě úplně vyhodnotit," prohlásil Neumann, který v kabině o přestávce musel zvýšit hlas.

"Řekl jsem to docela hodně od plic, že jestli tady chtějí způsobit blamáž a dostat deset, tak ať hrajou tak, jak hrajou. Kluci mají na mnohem víc a museli začít hrát to, co jsme měli hrát od začátku," upozornil kouč.

Čeští hráči vstoupili do druhého poločasu mnohem lépe. Brankář Herrero předvedl několik výborných zákroků, ale ve 23. minutě už inkasoval poté, co Rešetár tečoval Seidlerův pokus. Na druhé straně Melladova střela zamířila od jedné tyče do druhé a ven. Český tým při power play díky Holého ráně snížil na 2:4 a začal dominovat.

Při další hře bez gólmana Vnuk zamířil do tyče a favorité odolávali s vypětím sil. Až v 39. minutě definitivně rozhodl kapitán Ortiz střelou do prázdné branky po Slováčkově zaváhání. Reprezentanti tak podlehli Španělům i ve 13. vzájemném souboji. "Škoda neproměněných šancí, protože zápas jsme mohli zdramatizovat mnohem víc," poznamenal Neumann.

Češi zakončili turnaj s bilancí jedné výhry, jedné remízy a dvou porážek. Neumannovi svěřenci se na MS představili počtvrté, nejlepším výsledkem zůstává osmé místo z roku 2004, kdy se ale šampionátu na Tchaj-wanu zúčastnilo jen 16 celků oproti současným 24.

"Odehráli jsme dobrý zápas s Panamou i Brazílií a dobrý druhý poločas se Španělskem. Musím říct, že jsem spokojený. I když příprava nebyla úplně ideální, kluci se vydali ze všeho a hlavně si ukázali, že futsal hrát umí," konstatoval Neumann.

Zatím neví, zda bude pokračovat u reprezentace, kterou vede už od roku 2005. "Musím si všechno srovnat v hlavě po příjezdu a musím se o tom i pobavit s vedením asociace," dodal Neumann.

Osmifinále:

ČR - Španělsko 2:5 (0:4)

Branky: 23. Seidler, 32. Holý - 4. Campos, 5. Gómez, 13. Raya, 15. Adolfo Fernández, 39. Ortiz.

Sestava ČR: Vahala (Gerčák) - Záruba, Slováček, Koudelka, D. Drozd - Vokoun, P. Drozd, Křivánek, Rešetár, Seidler, Holý, Vnuk, Jošt. Trenér: Neumann.