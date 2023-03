Čeští fotbalisté v úvodním letošním zápase rozehrají proti Polsku kvalifikaci ME

Praha - Čeští fotbalisté v pátek nastoupí k prvnímu letošnímu utkání a rozehrají kvalifikaci o mistrovství Evropy v příštím roce. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého začnou pětičlennou skupinu E v pražském Edenu domácím zápasem s největším favoritem Polskem a případným vítězstvím mohou hned na úvod udělat důležitý krok k postupu. Soupeře, jehož hlavní hvězdou je útočník Barcelony Robert Lewandowski, poprvé povede nový portugalský trenér Fernando Santos.

Dalšími účastníky skupiny E jsou Albánie, Faerské ostrovy a Moldavsko, kde se Šilhavého výběr představí v pondělí. Na evropský šampionát v příštím roce v Německu postoupí první dva týmy z každé skupiny. O zbylá tři místa na turnaji se v play off podle pořadí v Lize národů utká 12 zemí, které neuspějí v klasické kvalifikaci. Česká reprezentace od rozdělení federace na Euru ještě nikdy nechyběla, předloni na něm došla do čtvrtfinále.

"Samozřejmě chceme z této skupiny postoupit. Vzhledem k tomu, že Polsko je z prvního koše, bude favorit. Nicméně si to v zápasech s nimi rozdáme a věřím, že úspěšně. Chceme do kvalifikace vstoupit dobře," řekl na tiskové konferenci Šilhavý.

Český tým vyhrál tři z posledních čtyř duelů s Polskem a ve všech z nich udržel čisté konto. Naposledy se soupeři utkali v listopadu 2018 v přípravném utkání v Gdaňsku, kde Šilhavého svěřenci zvítězili 1:0.

Poláci na rozdíl od českého celku vloni na přelomu listopadu a prosince startovali na světovém šampionátu v Kataru, kde postoupili ze skupiny a v osmifinále prohráli 1:3 s pozdějšími finalisty z Francie.

"Hned v prvním kole jdeme proti nejsilnějšímu soupeři naší kvalifikační skupiny, hrajeme doma. Můžeme polemizovat, jestli to je nebo není dobře. Je vyprodáno, čeká nás každopádně velký zápas," uvedl ŠIlhavý.

"Soupeře máme nasledovaného, nedávno hrál na mistrovství světa. Polští hráči hrají v silných klubech, v Itálii, v Anglii. Za všechny bych jmenoval Lewandowského, to je velké jméno. Ale jsou tam i další jako Zieliňski, Cash. Čeká nás velký soupeř. Nicméně věřím, že doma je potrápíme a poženeme se za vítězstvím," řekl Šilhavý, jehož svěřenci prohráli jediný z posledních 13 domácích zápasů.

Zatímco český tým bude opět postrádat útočnou jedničku Patrika Schicka, Polákům nechybí čtyřiatřicetiletý kanonýr Lewandowski, jenž doléčil nedávné lehčí svalové zranění. Za národní celek dal aktuální lídr střelecké tabulky španělské ligy 78 gólů ve 138 zápasech.

"Je to velký útočník. Jestli nám pomůže to, že byl zraněný, to uvidíme až v pátek. Snad trochu jo. Bránit se asi dá, snad přijdeme na to jak," řekl s úsměvem levý obránce David Jurásek, jeden z šestice nováčků v Šilhavého výběru.

U polského týmu po mistrovství světa skončil trenér Czeslaw Michniewicz a nahradil ho Santos. Osmašedesátiletý Portugalec čelil Česku už vloni coby kouč Portugalska ve dvou vítězných zápasech elitní skupiny A Ligy národů. V Edenu jeho někdejší svěřenci na konci září zvítězili vysoko 4:0.

"Známe ho, je to zkušený trenér. Myslím si, že bude vidět jeho rukopis. Bude tam určitě hodně podobného s tím, jak hrálo Portugalsko. Určitě ale vezme v potaz i dobré věci, které Polsko mělo pod předchozím trenérem," přemítal Šilhavý.

Také Poláci chtějí na úvod skupiny tři body. Venku prohráli jediný z posledních sedmi duelů. "Viděl jsem 17 zápasů polského národního týmu, svým hráčům věřím. Jejich individuální dovednosti jsou na vysoké úrovni. Budeme chtít oba březnové zápasy vyhrát, máme na to," uvedl Santos.

Zápas ve vyprodaném Edenu začne v pátek ve 20:45.

Statistické údaje před utkáním kvalifikace ME ve fotbale Česko - Polsko Výkop: pátek 24. března, 20:45 (Praha-Eden). Rozhodčí: Sidiropulos - Kostaras, Dimitriadis - Evangelu (všichni Řec.). Umístění v žebříčku FIFA: 38. - 22. Bilance: Česko (Československo) - Polsko 27 14-5-8 52:37. Česko - Polsko: 8 4-0-4 9:10. Česko bilance celkem: 324 172-61-91 574:329. Česko pod trenérem Šilhavým: 45 21-6-18 64:59. Poslední vzájemné utkání (příprava, 15. listopadu 2018, Gdaňsk): Polsko - ČR 0:1 (0:0) Branka: 52. Jankto. Rozhodčí: Klossner - Heiniger, Köbeli (všichni Švýc.). ŽK: Darida (ČR). Diváci: 34.783. Sestavy: Polsko: Skorupski - Bereszyňski, Bednarek, Kamiňski, Kedziora - Frankowski (63. Blaszczykowski), Zieliňski (69. Kadzior), Krychowiak, Grosicki (78. Milik) - Klich - Lewandowski. Trenér: Brzeczek. ČR: Pavlenka - Kadeřábek, Čelůstka, Brabec (46. Kalas), Novák - Souček (46. Darida), Pavelka - Vydra (66. Gebre Selassie), Dočkal (88. Trávník), Jankto (66. Skalák) - Schick (77. Doležal). Trenér: Šilhavý. Předpokládané sestavy: Česko: Vaclík - Coufal, Holeš, Brabec, Zelený - Souček, Král - Černý, Barák, Hložek - Kuchta. Polsko: Szczesny - Cash, Dawidowicz, Kiwior, Zalewski - Bielik - Frankowski, Zieliňski, S. Szymaňski, Kamiňski - Lewandowski. Absence: Čelůstka, Hovorka, Kalas, Pešek, M. Sadílek, Schick, Zima (všichni zranění), Coufal (nejistý start) - Bereszyňski, Glik, Milik (všichni zranění), Bednarek, Piatkowski (oba nejistý start). Nejlepší střelci z nominace: Souček (9) - Lewandowski (78). Zajímavosti: - Česko vyhrálo 3 z posledních 4 vzájemných zápasů a ve všech udrželo čisté konto - v posledním vzájemném soutěžním zápase vyhrálo Česko na Euru 2012 v Polsku 1:0 a postoupilo ze skupiny - Česko a Československo ve 12 domácích zápasech s Polskem neprohrálo - Česko v samostatné historii postoupilo ze všech 7 kvalifikací ME - Polsko se představilo na ME 4x po sobě, na velké akci nechybělo od roku 2016 - dalšími účastníky skupiny E jsou Albánie, Faerské ostrovy a Moldavsko - oba týmy odehrají první zápas v kalendářním roce - Česko prohrálo 5 z posledních 6 zápasů a v září sestoupilo v Lize národů z elitní skupiny A - Česko prohrálo jediný z posledních 13 domácích zápasů - Polsko na rozdíl od Česka hrálo na přelomu listopadu a prosince mistrovství světa v Kataru, kde postoupilo ze skupiny a v osmifinále prohrálo s Francií 1:3 - Polsko 2x za sebou utrpělo porážku, ale předtím 4x za sebou neprohrálo a neinkasovalo - Polsko prohrálo jediný z posledních 7 venkovních zápasů - Čvančara, Douděra, L. Sadílek, Vitík a D. a M. Juráskové (všichni Česko) si mohou připsat premiérový start za reprezentační A-tým - Polsko poprvé povede nový trenér Santos, který čelil Česku už vloni coby kouč Portugalska ve 2 vítězných zápasech Ligy národů