Čeští fotbalisté v pondělí večer poznají soupeře v kvalifikaci MS

Curych - V pondělí se v Curychu uskuteční losování evropské části kvalifikace o postup na fotbalové mistrovství světa v roce 2022 v Kataru a jména soupeřů se dozví i česká reprezentace. Národní tým je před losem ve třetím z šesti výkonnostních košů a může znovu narazit na bývalého federálního partnera Slovensko. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého se představí buď v jedné z pěti šestičlenných, nebo v jedné ze stejného počtu pětičlenných skupin.

Rozdělení do košů stanovilo listopadové vydání žebříčku reprezentací FIFA. Češi jsou na čtvrté pozici třetího koše a mají jistotu, že nenarazí na Rusko, Maďarsko, Irsko, Norsko, Severní Irsko, Island, Skotsko, Řecko a Finsko.

V prvním koši jsou největší evropští giganti. Reprezentanti si mohou stejně jako v poslední evropské kvalifikaci zahrát s Anglií, dostat mohou i úřadující mistry světa Francouze, finalisty předloňského šampionátu Chorvaty, lídra žebříčku FIFA Belgii či Španělsko. V druhém koši jsou Slováci, které český celek dvakrát porazil na podzim v druhém ročníku Ligy národů. Prvních pět košů je desetičlenných, nejhorší šestý pětičlenný.

"Rozdíly mezi druhým a třetím košem někdy nejsou zase tak velké. Jasně, být ve druhém koši by byla výhoda, ale musíme to brát jako fakt. Každopádně víme, že ve skupině budeme mít silné soupeře. No a nejlepší týmy na mistrovství světa postoupí," uvedl pro web FAČR Šilhavý.

Záložník Antonín Barák tipuje skupinu s Francií, Slovenskem, Gruzií a Ázerbájdžánem. "Přál bych si Francii proto, že by bylo krásné poměřit síly s úřadujícími mistry světa. Slovensko je nám v poslední době asi souzené. Gruzii bych zase chtěl, protože tam mám kamaráda. A Ázerbájdžán? Byla by to asi nejdelší cesta, kterou určitě chytneme," uvedl Barák.

Los rozdělí týmy do deseti skupin - pět z nich bude po šesti mužstvech a dalších pět po pěti. V pětičlenných skupinách budou figurovat účastníci Final Four Ligy národů - Itálie, Španělsko, Belgie a Francie. Kvalifikace odstartuje v březnu.

Postup na světový šampionát si přímo zajistí deset vítězů skupin, týmy na druhých místech bude čekat play off. V něm se představí ještě dva nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří v kvalifikaci neuspějí.

Češi coby první celek skupiny B2 figurují v tomto pořadí na sedmém místě za Francií, Belgií, Anglií, Španělskem, Walesem a Rakouskem. Pokud reprezentanti v klasické kvalifikaci neskončí lépe než třetí, budou k účasti v play off potřebovat, aby aspoň pět z těchto šesti celků obsadilo nejhůře druhé místo.

Dvanáctka účastníků play off bude rozdělena po čtyřech do tří částí, které se budou hrát vyřazovacím způsobem. Tři vítězné celky si zajistí účast na mistrovství a připojí se k deseti týmům z prvních míst ve skupinách.

Zatímco na evropském šampionátu český celek v samostatné historii ještě nechyběl, na mistrovství světa si zahrál jen v roce 2006. "Je to obrovské lákadlo, mistrovství světa je největší turnaj na téhle planetě. Věřím, že celý tým bude připravený. Uvidíme, koho nám nalosují. Výkonnost týmu se stále posouvá a já věřím, že se o postup popereme," řekl Šilhavý, který na turnaji v roce 2006 dělal asistenta kouči Karlu Brücknerovi.

Los kvalifikace začne v Curychu v pondělí v 18:00 a kvůli pandemii koronaviru se uskuteční virtuálně, bez účasti zástupců jednotlivých zemí.

Rozdělení do košů:

1. koš: Belgie, Francie, Anglie, Portugalsko, Španělsko, Itálie, Chorvatsko, Dánsko, Německo, Nizozemsko.

2. koš: Švýcarsko, Wales, Polsko, Švédsko, Rakousko, Ukrajina, Srbsko, Turecko, Slovensko, Rumunsko.

3. koš: Rusko, Maďarsko, Irsko, ČR, Norsko, Severní Irsko, Island, Skotsko, Řecko, Finsko.

4. koš: Bosna a Hercegovina, Slovinsko, Černá Hora, Severní Makedonie, Albánie, Bulharsko, Izrael, Bělorusko, Gruzie, Lucembursko.

5. koš: Arménie, Kypr, Faerské ostrovy, Ázerbájdžán, Estonsko, Kosovo, Kazachstán, Litva, Lotyšsko, Andorra.

6. koš: Malta, Moldavsko, Lichtenštejnsko, Gibraltar, San Marino.