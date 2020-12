Čeští fotbalisté v kvalifikaci MS vyzvou Belgii a Wales

Curych - Čeští fotbaloví reprezentanti se v kvalifikaci o postup na mistrovství světa 2022 v Kataru utkají v pětičlenné skupině E s lídrem žebříčku FIFA Belgií, Walesem, Běloruskem a Estonskem. Rozhodl o tom dnešní los v Curychu, který se kvůli pandemii koronaviru uskutečnil pouze virtuálně, bez účasti zástupců jednotlivých zemí.

Kvalifikace odstartuje v březnu, přímý postup na MS si zajistí pouze vítěz skupiny. Týmy z druhých míst čeká play off. V něm se představí ještě dva nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří v kvalifikaci neuspějí.

"Belgii považuji za asi největšího kandidáta na vítězství celého šampionátu, takže velký favorit a hodně těžký soupeř. Co se týče Walesu a dalších týmů, tak věřím tomu, že o druhé místo, které znamená baráž, se popereme," řekl trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý v nahrávce pro média.

Češi coby první mužstvo skupiny B2 figurují v tomto pořadí na sedmém místě za Francií, Belgií, Anglií, Španělskem, Walesem a Rakouskem. Pokud reprezentanti v klasické kvalifikaci neskončí lépe než třetí, budou k účasti v play off potřebovat, aby aspoň pět z těchto šesti týmů obsadilo nejhůře druhé místo.

Dvanáctka účastníků play off bude rozdělena po čtyřech do tří částí, které se budou hrát vyřazovacím způsobem. Tři vítězné celky si zajistí účast na mistrovství a připojí se k deseti týmům z prvních míst ve skupinách.

Belgičané v posledním vzájemném utkání v červnu 2017 zvítězili v Bruselu 2:1, ale předchozí dvě přípravy ovládl český tým. "Rudí ďáblové" zase vyhráli oba duely baráže o postup na MS 2002. Největšími hvězdami současného výběru španělského trenéra Roberta Martíneze jsou brankář Thibaut Courtois, záložník Kevin De Bruyne nebo útočníci Eden Hazard a Romelu Lukaku. Belgie v Lize národů opanovala skupinu A2 a postoupila do závěrečného turnaje Final Four.

Národní tým s Walesem, jehož největší osobností je kapitán Gareth Bale, neprohrál osmkrát po sobě od listopadu 1980, kdy ještě jako Československo v Cardiffu podlehl 0:1. V posledních pěti zápasech Češi s Walesem hned čtyřikrát remizovali včetně minulého bezbrankového výsledku z června 2007 v kvalifikaci ME.

"Wales v Lize národů hrál také velmi dobře, vyhrál svou skupinu a je to také těžký soupeř," uvedl Šilhavý. "Určitě nepodceňujeme týmy jako Estonsko a Bělorusko, ale věřím, že teď máme silné mužstvo a minimálně tyhle dva soupeře zvládneme," dodal devětapadesátiletý kouč.

Zatímco na evropském šampionátu český celek v samostatné historii ještě ani jednou nechyběl, na mistrovství světa si zahrál jen v roce 2006.

Úřadující světoví šampioni z Francie ve skupině D narazí na Ukrajinu, Finsko, Bosnu a Hercegovinu a Kazachstán, kde na konci listopadu skončil český trenér Michal Bílek.

Hodně těžká práce v kvalifikaci čeká Slovensko, které ve "slovanské" skupině H bude o postup bojovat s českým protivníkem na Euru a stříbrným celkem z minulého MS Chorvatskem, Ruskem, Slovinskem, Kyprem a Maltou.

Hlasy k losu kvalifikace:

Tomáš Souček (záložník ČR): "Raději bych byl v šestičlenné skupině, protože takhle nás čekají dva přípravné zápasy. Ale z týmů, proti kterým budeme hrát, mám radost. Věřím, že máme šanci uspět. Favoritem je Belgie, se kterou si vybavuju tři roky staré vzájemné utkání. Sice jsme prohráli, ale byla to vyrovnaná partie. A Wales? Jsem si jistý, že náš současný tým na něj má. Bělorusko a Estonsko samozřejmě také mají kvalitu, ale věřím, že se dobře připravíme a skupina dopadne tak, jak si všichni přejeme."

Tomáš Vaclík (brankář ČR): "Myslím, že skupina je velice zajímavá s jednoznačným favoritem Belgií. Ta má teď velmi našlápnutý tým, vyrostla jim skvělá generace. Pak je tam velmi atraktivní Wales, i třeba kvůli Garethu Baleovi, který se určitě po návratu do Tottenhamu dostane do lepší formy. Co se týče ostatních týmů, neměl jsem ještě možnost proti nim v reprezentaci hrát, takže se na skupinu těším jako takovou. Věřím, že se na to dobře připravíme, že budeme všichni ve formě v březnu, kdy kvalifikace začne. A dobře to odstartujeme s tím, že to po Euru dotáhneme do zdárného konce."

Jakub Jankto (záložník ČR): "Je to docela dobrá skupina s Belgií jako jasným favoritem. Pak se uvidí, co zahrajeme my a případně Wales. Myslím si, že i s Belgií můžeme doma něco uhrát. Venku to bude hodně těžké, mají zlatou generaci. Ale je to dobrá skupina, líbí se mi."

Antonín Barák (záložník ČR): "Určitě zajímavá skupina, zároveň určitě hratelná. Jsem s losem spokojen. Hrozně se těším na zápasy s Belgií, to bude výborná konfrontace s velmi silným týmem. Wales je taky zajímavý tým, má velmi kvalitní individuality. Z našeho týmu mám velmi dobrý pocit, máme velmi zajímavé hráče. Doufám, že to jen ukážeme jak na mistrovství Evropy a pak v kvalifikaci na mistrovství světa."

Vladimír Darida (záložník ČR): "Já osobně jsem s losem spokojený. Myslím, že jsme dostali dobrou, zajímavou skupinu. Belgie je samozřejmě těžký soupeř, ale z prvního koše se nedá moc vybírat. Wales, Bělorusko a Estonsko jsou soupeři, se kterými musíme vyhrávat, když chceme postoupit na mistrovství světa. Věřím, že v mančaftu máme sílu na to, abychom o první nebo druhé místo zabojovali. Po losu je také vidět, jak je důležité, že jsme vyhráli skupinu Ligy národů. Vidím to jako dobrý los."

Zdroj: FAČR.

Los evropské části kvalifikace fotbalového MS 2022 v Kataru:

Skupina A: Portugalsko, Srbsko, Irsko, Lucembursko, Ázerbájdžán.

Skupina B: Španělsko, Švédsko, Řecko, Gruzie, Kosovo.

Skupina C: Itálie, Švýcarsko, Severní Irsko, Bulharsko, Litva.

Skupina D: Francie, Ukrajina, Finsko, Bosna a Hercegovina, Kazachstán.

Skupina E: Belgie, Wales, ČR, Bělorusko, Estonsko.

Skupina F: Dánsko, Rakousko, Skotsko, Izrael, Faerské ostrovy, Moldavsko.

Skupina G: Nizozemsko, Turecko, Norsko, Černá Hora, Lotyšsko, Gibraltar.

Skupina H: Chorvatsko, Slovensko, Rusko, Slovinsko, Kypr, Malta.

Skupina I: Anglie, Polsko, Maďarsko, Albánie, Andorra, San Marino.

Skupina J: Německo, Rumunsko, Island, Severní Makedonie, Arménie, Lichtenštejnsko.