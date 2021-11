Čeští fotbalisté už mají jen malou naději na nasazení v play off o MS

Praha - Čeští fotbalisté už mají pouze malou naději na to, že budou mezi nasazenými týmy pro březnové play off o mistrovství světa. I kdyby svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého v úterý poskočili na konečné druhé místo své skupiny před Wales, potřebovali by v domácím zápase s Estonskem zvítězit minimálně o šest branek nebo o pět gólů při skóre 7:2 a vyšším. Ani to by jim ale nakonec nemuselo stačit. Národnímu celku tak v baráži hrozí mimořádně silní soupeři jako úřadující mistři Evropy Italové či Portugalci.

Český tým už o víkendu získal jistotu play off, do něhož by se přinejhorším dostal coby jeden ze dvou vítězů skupin Ligy národů, kteří doprovodí druhé celky z klasické kvalifikace. Reprezentanti ještě živí velmi malou naději na to, že ve své skupině skončí druzí a budou mezi šesticí nasazených mužstev. Ta budou mít v semifinále play off výhodu domácího prostředí.

Šilhavého svěřenci potřebují v úterý porazit Estonsko a doufat, že Wales, který má o tři body více, prohraje s již jistým vítězem skupiny Belgií. Zároveň Češi musejí mít lepší konečné skóre než Ostrované, kteří si aktuálně drží dva góly k dobru.

Ani případný posun před Wales na druhou příčku by ale s největší pravděpodobností reprezentantům k nasazení nestačil. Národnímu celku totiž nenahrálo dnešní vítězství Skotska nad Dánskem ve skupině F. Ostrované díky tomu budou mít v redukovaném pořadím týmů na druhých místech 17 bodů a Češi už je nemohou předstihnout. V případě vítězství nad Estonskem si Šilhavého svěřenci polepší na 14 bodů.

Reprezentanti už nedosáhnou ani na čtveřici Portugalsko, Itálie, Rusko a Švédsko a jen velmi obtížně za sebe odsunou Polsko. To sice dnes nečekaně prohrálo s Maďarskem 1:2, ale se 14 body má skóre 18:10. Češi drží skóre 12:9 a k předstižení Poláků by potřebovali zvítězit aspoň o šest branek či o pět gólů s výsledkem 7:2 a vyšším. Při shodném skóre 18:10 by na tom byl díky vyššímu počtu venkovních branek lépe soupeř.

Ani posun na druhé místo skupiny a zároveň výhra o šest gólů by ale národnímu celku nemusely stačit, pokud by se nepříznivě vyvinula situace v zamotané skupině G. Z "déčka" se naopak nejspíš druhý tým mezi nasazené nedostane. Zatímco v pětičlenných skupinách, v nichž figurují i Češi, se započítávají pro určení pořadí účastníků play off všechny zápasy, v šestičlenných skupinách se škrtají výsledky s nejhorším celkem.

Play off se uskuteční na konci března. Dvanáctka mužstev bude rozdělena do tří "pavouků" pro čtyřech týmech, které se vyřazovacím systémem utkají v semifinále a finále. Celkem tak vzejdou zbylí tři evropští účastníci světového šampionátu. Hrát se bude vždy jen na jedno utkání a zatímco v semifinále budou mít výhodu domácího prostředí nasazené týmy, pořadatele finále určí los. Ten se uskuteční 26. listopadu.