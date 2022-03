Čeští fotbalisté se na MS nepředstaví, ve Švédsku prohráli 0:1 v prodloužení

Solna (Švédsko) - Čeští fotbalisté podlehli ve Švédsku 0:1 v prodloužení a na mistrovství světa v Kataru si nezahrají. Semifinále play off kvalifikace ve Friends Areně v Solně poblíž Stockholmu rozhodl ve 110. minutě střídající záložník Robin Quaison.

Česko marně usilovalo o druhý postup na mistrovství světa v samostatné historii, jeho jedinou dosavadní účastí zůstává ta z roku 2006. Národní tým se představil v play off o MS potřetí a podruhé neuspěl.

Český celek v samostatné historii neporazil Švédsko ani ve čtvrtém duelu. V úterý se svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého v přípravném utkání představí ve Walesu, který dnes v semifinále baráže porazil Rakousko 2:1.

Čtvrtfinalista posledního mistrovství světa Švédsko naopak ve stejný den čeká souboj v Chorzówě proti domácímu Polsku, které do finále kvalifikace kvůli vojenské invazi Ruska na Ukrajinu postoupilo bez boje. Závěrečný turnaj se uskuteční v Kataru v netradičním termínu na přelomu listopadu a prosince.

Český tým po vyřazení v semifinále zároveň přišel o možnost získat od FIFA prémii 12 milionů dolarů (zhruba 270 milionů korun) za účast na světovém šampionátu. Dva miliony dolarů dostane každý z 32 účastníků mistrovství na přípravu a dalších 10 milionů pak za start na závěrečném turnaji.

Šilhavý se kvůli řadě zraněných hráčů musel v prvním reprezentačním utkání v tomto kalendářním roce mimo jiné obejít bez kompletní obranné čtyřky z loňského evropského šampionátu i kanonýra Schicka. Vůbec poprvé na lavičce národního týmu sáhl k rozestavení na tři stopery ve složení Zima, Brabec, Holeš. Na hrotu útoku nastoupili Kuchta s Hložkem. Seveřané zase postrádali kvůli karetnímu trestu historicky nejlepšího střelce Ibrahimovice.

Před úvodním výkopem vytvořilo zhruba 50 tisíc diváků na stadionu choreo v barvách vlajky Ukrajiny, která přesně měsíc čelí ruské invazi.

V sedmé minutě si na Forsbergův roh na přední tyč naběhl Isak a zakončil těsně nad. Poté Isak hledal ve vápně Kulusevského, jenže ten hlavou nezakončil přesně. Na opačné straně Součkova sražená střela skončila na boční síti a po následném rohovém kopu Sadílka v 11. minutě skóroval Kuchta. Anglický sudí Oliver branku neuznal a situaci ještě konzultoval s videorozhodčím. Kvůli Brabcově faulu ke zklamání českých hráčů i několika stovek diváků, kteří skandovali "My chceme gól", zůstalo u původního verdiktu.

Brankář Olsen si o chvíli později poradil s Hložkovou přízemní střelou. V 27. minutě se Kuchta po autovém vhazování dostal za obranu Švédů a snažil se najít nabíhajícího Hložka, Nilsson ale před ním včas odvrátil míč na roh. Zahrozili i Seveřané, jenže Kulusevski v šestnáctce vypálil vedle a v závěru úvodního dějství Forsbergův tečovaný pokus z hranice vápna skončil vedle.

Po změně stran se na pořádnou šanci čekalo až do 79. minuty, střídající Svanberg však po rohu hlavičkoval z hranice malého vápna pouze do rukavic připraveného Vaclíka. V nastavení druhého dějství přišel na hřiště Ladislav Krejčí mladší, který si odbyl debut v reprezentačním "áčku". Ještě před koncem normální hrací doby Souček našel v pokutovém území střídajícího a nikým nehlídaného Havla, který však zakončil nepřesně, byť byl patrně v ofsajdu.

V prodloužení střídající Sýkora vystřelil pouze do Olsena. Ve 110. minutě domácí udeřili. Quaison si přiťukl míč s Isakem a zblízka se nemýlil. K ohrožení Olsena se už hosté nedostali. Švédsko doma podesáté za sebou zvítězilo, Česko prohrálo po pěti utkáních.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Šilhavý (trenér ČR): "V kabině mají všichni kluci hlavy svěšené dolů. Povzbudil jsem je a poděkoval za výborný výkon. Zápas odmakali a hráli velice dobře. Nepřineslo to bohužel kýžené ovoce. Švédové jsou vepředu výborní. Celý zápas jsme to vydrželi bránit, kluci to odehráli velmi dobře takticky. Ale bohužel v nastavení jsme propadli uprostřed hřiště a soupeř se tam přes narážečku dostal. Ukázali kvalitu. My měli také nějaké šance, v 90. minutě mohl být Milan Havel slavný a my spokojení. Bohužel to nevyšlo."

Tomáš Souček (kapitán ČR): "Všichni jsme zklamaní. Skoro všichni jsme hráli Euro, víme, co to je za turnaj. Mistrovství světa je ještě jiný level, chtěli jsme tam jet. Je to strašně těžké, protože jsme na to čtyři roky čekali a uteklo nám to po takovémhle zápase. Byl to hodně vyrovnaný zápas, který rozhodl jeden gól. My měli taky dost šancí. V těchto zápasech je třeba dát gól a ne čekat 120 minut na penalty."

Tomáš Holeš (obránce ČR): "Je to obrovské zklamání. Zápas jsme odmakali, nechali jsme na hřišti vše. Mohli jsme to na konci zápasu zlomit na naši stranu, měli jsme dvě šance, ale neproměnili jsme. Nepohlídali jsme si jednu situaci. Hodně to bolí, protože na postup jsme měli."

Tomáš Vaclík (brankář ČR): "Všichni jsme obrovsky zklamání. Bylo to hrozně blízko dotáhnout to třeba do penalt. Měli jsme velkou šanci v 94. minutě. Nechali jsme tam všechno, bohužel finále bude už bez nás. Můžeme odejít se vztyčenou hlavou. Švédové byli o jeden gól šťastnější, využili domácího publika."

Antonín Barák (záložník ČR): "Je to těžký moment, který samozřejmě musíme skousnout. Pro mě je to velká rána, protože mistrovství světa je pro každého sen, cíl. Bylo to mé velké přání, abychom se tam dostali. Hrozně blbě se mi to teď hodnotí, jsem z toho velmi zklamaný a smutný. Není jednoduché se o tom bavit, musíme to přejít. Hrozně nás to mrzí, že se do Kataru nepodíváme."

Švédsko - ČR 1:0 po prodloužení (0:0, 0:0)

Branka: 110. Quaison. Rozhodčí: Oliver - Burt, Bennett - Kavanagh (video, všichni Angl.). ŽK: Nilsson, Claesson, Ekdal, K. Olsson, Karlström - Holeš, Zima, Souček, Matějů.

Švédsko: Olsen - Danielson, Nilsson, Lindelöf, M. Olsson (61. Bengtsson) - Claesson (61. Quaison), K. Olsson (107. Karlström), Ekdal (72. Svanberg), Forsberg (115. Elanga) - Kulusevski, Isak (115. Helander). Trenér: Andersson.

ČR: Vaclík - Zima, Brabec, Holeš - Masopust (76. Havel), Barák (90.+2 Krejčí), Souček, Sadílek (90.+2 Sýkora), Jankto (76. Matějů) - Kuchta (83. Pekhart), Hložek (111. Lingr). Trenér: Šilhavý.