Čeští fotbalisté rozdrtili Faeřany 5:0, hattrickem se blýskl debutující Chytil

Olomouc - Čeští fotbalisté v předposledním letošním utkání rozdrtili v přípravě v Olomouci Faerské ostrovy 5:0. Při svém debutu v národním týmu se blýskl hattrickem mezi 13. a 23. minutou útočník Mojmír Chytil, který se prosadil na domovském Andrově stadionu, kde hájí barvy tamní Sigmy. Do poločasu skóroval ještě Václav Černý a po změně stran se trefil při premiéře v reprezentačním "áčku" také Patrizio Stronati.

Národní tým v součtu s Československem vyhrál i sedmý vzájemný zápas a s Faeřany ještě neinkasoval. S ostrovním soupeřem se svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého znovu utkají v blížící se kvalifikaci o mistrovství Evropy 2024.

Reprezentanti, kteří v září sestoupili z elitní skupiny A Ligy národů, si v devátém letošním utkání připsali teprve druhou výhru a uspěli po sérii čtyř porážek. Šilhavého svěřenci zakončí kalendářní rok v sobotu přípravným duelem v Gaziantepu proti Turecku. Na nadcházející mistrovství světa v Kataru český tým nepostoupil.

Šilhavý musel z nejrůznějších důvodů oželet téměř tři desítky hráčů, pro listopadové přípravné zápasy nedodaly své zástupce elitní české kluby Plzeň, Slavia ani Sparta. Premiérový start za národní A-tým si rovnou v základní sestavě připsala olomoucká dvojice Navrátil a Chytil, na levém beku netradičně začal Zmrhal.

Šilhavému se tah vydařil. Chytil v první velké šanci v osmé minutě ještě přestřelil, ale za dalších pět minut už slavil, když ve skluzu umístil k tyči míč po dlouhém pasu od Coufala. V 19. minutě uspěl olomoucký útočník před hostujícím brankářem podruhé poté, co ho vysunul kapitán Souček.

Faeřané v předchozích čtyřech zápasech neprohráli a minule dokonce porazili Turecko 2:1, v Olomouci ale působili neškodným dojmem. Ve 23. minutě nacentroval Zmrhal a Chytil přesnou hlavičkou s pomocí tyče zkompletoval hattrick.

Třiadvacetiletý útočník to v samostatné historii dokázal jako první český reprezentant, před rozdělením federace se při debutu povedlo dát aspoň tři góly pěti hráčům. Za nejrychlejším hattrickem v samostatné historii národního týmu Chytil zaostal jen těsně, v roce 2005 vstřelil Jan Koller při vítězství 6:1 nad Makedonií dokonce čtyři branky mezi 42. a 52. minutou.

Domácí před zaplněným hledištěm skórovali do přestávky ještě počtvrté. Obrovskou chybu v rozehrávce hostů vystihl Černý, udělal kličku gólmanovi a ve 42. minutě poslal míč do prázdné branky. Česká reprezentace prožila nejlepší první poločas od března 2017, kdy při výhře 6:0 v San Marinu ovládla úvodní dějství 5:0.

Po změně stran ubylo šancí. Ve 47. minutě se mohl prosadit další nováček střídající Zmrzlý, avšak minul. Po prostřídání české sestavy se trochu dostali do hry i Faeřané, v největší šanci ale Johannesen minul.

V 76. minutě přidali domácí pátou branku. Na Barákův centr si naskočil střídající Stronati a při debutu za reprezentační "áčko" se díky hlavičce pod břevno dočkal premiérového gólu. Stoper Puskáse si nadělil dárek ke čtvrtečním 28. narozeninám.

Poté mohl při prvním startu za národní mužstvo skórovat i další střídající hráč Schwarz, ale v 82. minutě hlavou minul. Reprezentanti potvrdili, že se jim v Olomouci daří, před rokem tam v přípravě rozdrtili Kuvajt 7:0.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Šilhavý (trenér Česka): "Kluky musím pochválit. Přes to všechno, co zápasu předcházelo, to dopadlo výborně. Kluci hráli s chutí a s nasazením. To, co jsme slibovali, jsme splnili. Dali jsme pět gólů a myslím, že i hra měla náboj, energii. Jsem za to rád, samozřejmě. Chytilovi se to povedlo. Je hodně málo hráčů, kteří zažijí takový debut, ve kterém dají tři góly. Jsme rádi, že mu to takhle vyšlo."

Mojmír Chytil (útočník Česka): "Lhal bych, kdybych řekl, že jsem takovýhle debut čekal. Je to splněný sen hrát za národní tým. Že se mi to povedlo takhle před domácími fanoušky, za to jsem hrozně rád. Před zápasem jsme byl dost nervózní, ale na rozcvičce to ze mě spadlo. Povedl se mi vstup do utkání, další góly byly potom jen třešničky na dortu."

Patrizio Stronati (obránce Česka): "Gól byl pro mě samozřejmě fantastický okamžik, užil jsem si to. Jsem strašně hrdý a šťastný, že jsem mohl nastoupit. Gól je malý bonus. Hlavně jsem rád, že jsme vyhráli a hráli dobře jako tým."

Václav Černý (záložník Česka): "Nejdůležitější bylo, že jsme šli brzo do vedení. Dobře jsme se dostávali do šancí, proměnili jsme je. Splnili jsme to, co jsme si řekli. Zápas jsme měli pod kontrolou. Já jsem nadšený, že jsem se poprvé v reprezentaci trefil. Hrozně důležité, že jsme to zvládli. Udrželi jsme nulu, atmosféra byla výborná, takže hodně povedený večer."

Zdroj: ČT sport.

Česko - Faerské ostrovy 5:0 (4:0)

Branky: 13., 19. a 23. Chytil, 42. Černý, 76. Stronati. Rozhodčí: Dodál - Ferenc, Weiss (všichni SR). Bez karet. Diváci: 10.762.

Česko: Pavlenka - Coufal, Zima (85. Chaluš), Brabec (64. Stronati), Zmrhal - Král, Souček - Černý (46. Zmrzlý), Barák (77. Růsek), Navrátil (46. Schwarz) - Chytil (64. Pekhart). Trenér: Šilhavý.

Faerské ostrovy: Nielsen - H. Sörensen (71. Chukwudi), G. Vatnhamar, Nattestad, Davidsen - Hansen (71. Bartalsstovu) - M. Olsen (77. Petersen), Jönsen, S. Vatnhamar (77. Radosavljevic), Mikkelsen (56. G. Sörensen) - K. Olsen (56. Johannesen). Trenér: Ericson.