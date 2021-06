Čeští fotbalisté prohrávají s Anglií po poločase 0:1

Utkání fotbalového ME ČR - Anglie v Londýně, Raheem Sterling (vpravo) střílí gól.

Utkání fotbalového ME ČR - Anglie v Londýně, Raheem Sterling (vpravo) střílí gól. ČTK/AP/Justin Tallis

Londýn - Čeští fotbalisté v posledním utkání základní skupiny D prohrávají s Anglií po prvním poločase 0:1. Ve 12. minutě zápasu otevřel skóre hlavou Raheem Sterling.

Oba celky už mají jistotu postupu do vyřazovací fáze ME. Český tým po úvodní výhře 2:0 nad Skotskem a remíze 1:1 s Chorvatskem vedl před dnešním duelem tabulku o skóre před Anglií a ke konečnému prvnímu místu ve skupině mu stačí bod. Albion měl stejně jako český celek před dnešním zápasem náskok na zbylé dva soupeře.

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého získali jistotu postupu do osmifinále díky výsledkům pondělních zápasů ostatních skupin. Do play off projdou nejhůře jako jeden ze čtyř týmů z třetích míst.

Skupina D:

ČR - Anglie 0:1 po poločase

Branka: 12. Sterling. Rozhodčí: Dias - Tavares, Soares - Pinherio (video, všichni Portug.).

Sestavy:

ČR: Vaclík - Coufal, Čelůstka, Kalas, Bořil - Souček, Holeš - Masopust, Darida, Jankto - Schick. Trenér: Šilhavý.

Anglie: Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Rice, Phillips - Saka, Grealish, Sterling - Kane. Trenér: Southgate.

Chorvatsko - Skotsko 1:1 po poločase

Branky: 17. Vlašič - 42. McGregor. Rozhodčí: Rapallini - Belatti, Bonfa (všichni Arg.) - Hernández (video, Šp.).