Čeští fotbalisté porazili v Lize národů Švýcarsko 2:1

Praha - Čeští fotbalisté v úvodním utkání skupiny A2 třetího ročníku Ligy národů porazili Švýcarsko 2:1. Domácí poslal v Edenu v 11. minutě do vedení Jan Kuchta, těsně před pauzou sice srovnal Noah Okafor, ale v 58. minutě rozhodl vlastní gól Djibrila Sowa.

Český tým je po prvním kole skupiny v čele tabulky, neboť Španělé v souběžně hraném duelu remizovali s Portugalskem 1:1. V dalším utkání svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého v neděli přivítají Španělsko, poté 9. června nastoupí v Portugalsku a o tři dny později uzavřou červnový program odvetou ve Španělsku.

Šilhavého svěřenci hrají elitní úroveň Ligy národů poprvé, v předchozích dvou ročnících působili ve skupině B, odkud předloni postoupili. Soutěž do velké míry nahrazuje přípravné zápasy a týmům dává dodatečnou šanci postoupit na mistrovství Evropy či světa. Tentokrát bude vybráno 12 celků, které se nedostanou na Euro 2024 do Německa z klasické kvalifikace, a ty čeká play off o zbylá tři místa na šampionátu.

Šilhavý stejně jako ve dvou zápasech v březnu, kdy český tým z play off nepostoupil na podzimní mistrovství světa, vsadil na rozestavení se třemi stopery. Jedním z nich byl i Krejčí mladší, který poprvé v reprezentačním "áčku" nastoupil v základní sestavě. Jubilejní 50. start za národní celek si připsal brankář Vaclík a hned ve druhé minutě musel zasahovat proti Vargasově střele ze strany.

V 10. minutě byli Švýcaři, kteří na rozdíl od českého týmu postoupili na mistrovství světa v Kataru, ještě blíž k vedení. Embolo šel sám na Vaclíka, ale domácí gólman únik zlikvidoval. Vzápětí udeřili Šilhavého svěřenci. Coufalův dlouhý aut propadl přes hostující stopery až ke Kuchtovi, jenž zblízka doklepl míč do sítě a připsal si premiérovou reprezentační branku.

Čechy vedoucí trefa viditelně povzbudila. Ve 27. minutě Jankto nepřekonal Sommera a stejný hráč se neprosadil ani obstřelem o sedm minut později. Když už se zdálo, že domácí půjdou do kabin s náskokem, dokázali čtvrtfinalisté loňského Eura srovnat. Okafor si ve 44. minutě našel ve vápně míč a tvrdou ranou s pomocí břevna překonal Vaclíka.

Český gólman musel hned v úvodní minutě druhé půle zasahovat, s křížnou střelou Vargase si ale poradil. Na druhé straně měl v 54. minutě velkou šanci Hložek, který dnes přestoupil ze Sparty do Leverkusenu, po Sadílkově zpětné přihrávce ale trefil jen mimo branku stojícího soupeře. Po následném rohu napálil z dálky balon Coufal a Sommera zachránila tyč.

V 58. minutě už domácí znovu vedli. Janktův centr zprava tečoval Sow, míč změnil směr a zapadl až za Sommera. Po balonu se natahoval Kuchta, ale nedotkl se ho. V 66. minutě český celek opět podržel Vaclík, když vytáhl Widnerovu přízemní střelu. Po rohu pak hlavičkoval těsně vedle Schär a vzápětí proti Embolovi znovu zasáhl domácí brankář.

V průběhu druhé půle se zranil německý hlavní rozhodčí Siebert a po několikaminutové přestávce ho nahradil čtvrtý sudí Osmers. Švýcaři v závěru stupňovali tlak, ale Embolo Vaclíka ani při třetí velké šanci nepřekonal.

Češi přestáli i sedmiminutové nastavení a Švýcarsko počtvrté za sebou porazili. Doma národní celek už desetkrát po sobě nepoznal přemožitele. Švýcaři, kteří postoupili z kvalifikační skupiny na mistrovství světa na úkor Itálie, prohráli teprve podruhé z posledních 10 duelů.

Češi dali dva šťastné a náhodné góly, nezasloužili jsme si prohrát, řekl Yakin

Trenér Murat Yakin je přesvědčen, že si švýcarští fotbalisté zasloužili ve čtvrtečním úvodním utkání skupiny A2 Ligy národů proti českému týmu v Praze lepší výsledek než porážku 1:2. Inkasované góly označil za náhodné a nešťastné a vytknul svým svěřencům špatné bránění v těchto situacích. Zároveň vyzdvihl výkon domácího brankáře Tomáše Vaclíka.

"Myslím, že jsme si zasloužili víc než tuto porážku, nemuseli jsme prohrát. Pro nás je to nešťastná porážka. Češi dali dva šťastné a náhodné góly po dvou chybách. Vždy to bylo tak, že před inkasovaným gólem jsme nejprve měli dobrou šanci my, ale nedokázali jsme ji neproměnit. Musíme se z toho poučit," řekl Yakin na tiskové konferenci.

Jeho tým nejprve inkasoval v 11. minutě po propadnutém autovém vhazování a po změně stran za stavu 1:1 tečoval centr Jakuba Jankta do vlastní sítě Djibril Sow. "Měli jsme v těch situacích lépe a důrazněji bránit. V obou případech to byly de facto tečované míče. V prvním případě to bylo po vhazování, v druhém po centru. Naše obrana musí být důslednější. Je to otázka celého týmu, nechtěl bych dávat vinu jen stoperům," uvedl Yakin.

Švýcaři měli více střel na branku, řadu šancí ale pochytal gólman Vaclík. "Měli jsme dobrý start do utkání, vytvořili jsme si první šanci. V obou poločasech jsme měli dobré okamžiky. Kdybychom vedli my, jistě by se zápas vyvíjel jinak. Ale i tak jsme dokázali na inkasované góly zareagovat. Vytvořili jsme si několik dobrých příležitostí, ale Tomáš Vaclík dokázal tři čtyři dobré šance zlikvidovat. Češi zvládli dobře závěr především díky němu," mínil Yakin.

Soupeř ho prý ničím nepřekvapil. "Byli jsme na Čechy dobře připraveni. Byli jsme nachystáni i na variantu, že budou hrát se třemi stopery a třemi útočníky. Dobře jsme začali, na druhou stranu jsme měli trochu problémy s dlouhými míči a s volnými balony, o které se bojovalo. Prohrávali jsme osobní souboje. Ale vypracovali jsme si hodně šancí a hráli jsme dobrý ofenzivní fotbal. Soupeř hrál na druhou stranu intenzivní fotbal, dobře bránil a zachytal mu gólman. My jsme tentokrát nehráli dost chytře," řekl Yakin.

Sedmačtyřicetiletý kouč je přesvědčen, že v nedělním dalším utkání skupiny proti Portugalsku předvedou Švýcaři lepší výkon. "Musíme lépe bránit v těch situacích před brankou, musíme být silnější v osobních soubojích. A také je třeba, abychom proměnili vypracované šance. Když budeme hrát lépe, jsem optimista, že dokážeme zvítězit," dodal Yakin.

Slabá defenziva a groteskní góly, kritizují švýcarská média po prohře v Edenu

Švýcarská média po čtvrteční porážce 1:2 v Lize národů s Českem kritizují fotbalovou reprezentaci za laciné góly a slabý výkon v defenzivě. Obě inkasované branky v pražském Edenu označují za "groteskní" a poukazují i na to, že výběru helvétského kříže nesedělo netradiční rozestavění 4-4-2.

Českou reprezentaci poslal do vedení v 11. minutě Jan Kuchta, jenž využil série nedorozumění bránících hráčů a propadlý míč poslal pohodlně do sítě. Těsně před pauzou sice srovnal Noah Okafor, v 58. minutě ale rozhodl další kuriózní gól po teči Djibrila Sowa.

"Večer ve znamení grotesky. Střídání zraněného rozhodčího Daniela Sieberta do utkání přesně zapadlo," píše deník Neue Zürcher Zeitung. Podle něj se svěřenci kouče Murata Yakina za celých 90 minut nedostali pořádně do zápasu.

Podobně popisuje porážku i bulvární deník Blick. "Češi mají rádi grotesku a komedii. Nejslavnější postavou je tam Švejk ze stejnojmenného humoristického románu. Švýcaři nechtěli zůstat pozadu, a tak darovali soupeři dva groteskní góly," píše deník, podle kterého je výsledek pro mužstvo velkou komplikací ve skupině A2. "Po porážce s papírově nejslabším týmem skupiny už není kam couvnout."

Blick kritizuje "ospalý a chaotický" výkon v defenzivě a v nadsázce si pokládá otázku, zda hráči v první půli nestávkovali kvůli netradičnímu rozestavění 4-4-2. V minulých zápasech hrál kouč Yakin obvykle na jednoho útočníka, což Švýcarům v kvalifikaci vyneslo postup na mistrovství světa.

"Formace 4-4-2 Švýcarům neseděla a možná od ní mohl Yakin upustit dřív. Výsledkem byly dva extrémně zvláštní góly. Jako by jeho svěřencům v takových zápasech chyběla motivace, ve třech utkáních po postupu na světový šampionát uhráli jen jednu remízu," všímá si list Tages Anzeiger.

Deník 20 Minuten udělil v hodnocení švýcarských hráčů nejnižší známky za výkon obráncům. Nikomu z celého týmu nedal vyšší hodnocení než čtyři body ze šesti možných. "Obranná čtyřka byla slabá, stopeři byli nejistí. Takhle jsme si náhradu za Akanjiho nepředstavovali," připomíná deník, že Švýcarům chyběl obvyklý člen základní sestavy.

Strašně důležitá výhra, před Španělskem nám pomůže i mentálně, řekl Jankto

Za velice důležitou označil záložník Jakub Jankto výhru českých fotbalistů 2:1 nad Švýcarskem v prvním utkání elitní skupiny A2 třetího ročníku Ligy národů. Triumf nad účastníkem podzimního světového šampionátu podle něj pomůže národnímu týmu i psychicky před nedělním domácím soubojem s favorizovaným Španělskem. Vítězný gól, který padl po jeho centru, ho překvapil.

"Strašně moc důležitá výhra. Nedej bože, kdybychom dnes prohráli, tak to honíme v Portugalsku, ve Španělsku a je to strašně složité. Nebudeme si nalhávat, tyhle týmy jsou o úroveň výš. Máme strašně na čem pracovat. I dnes jsme si to potvrdili, bylo tam několik chyb. Super, že se vyhrálo, ale musíme pracovat, protože ideální to úplně nebylo," řekl novinářům Jankto.

Vítězný gól Čechů nad Švýcary padl v 58. minutě. Janktův centr zprava tečoval Djibril Sow, míč změnil směr a zapadl až za brankáře Yanna Sommera. "Překvapilo mě to hodně, zaplaťpánbůh. Po první půli jsem si říkal, že cokoli vystřelím, všechno mi chytí. Góly, co máte dát, nedáte a potom vám tam spadnou takové dva góly," připomněl Jankto, že i první česká branka byla po dlouhém autu šťastná.

Výběr helvétského kříže ho překvapil. "Bylo to extrémně náročné. Věděli jsme, že Švýcaři budou dobří, ale byli možná ještě lepší, než jsme si mysleli. Měli hodně šancí, především ve druhém poločase, kdy nám síly trošičku ubývaly," mínil hráč španělského Getafe.

Svěřence trenéra Jaroslava Šilhavého v neděli čeká Španělsko, které remizovalo s Portugalskem 1:1. "Zkusíme to. Nemusíme si nalhávat, že technicky vyčnívají, jsou o úroveň o dvě výš. Mají strašně dobrý pohyb, málokdy kazí, jsou fakt dobří," řekl Jankto.

"Když ale hrajeme doma, můžeme urvat body s kýmkoli. Dokázali jsme si to proti Anglii, Belgii. Určitě si budeme věřit. Myslím si, že tahle výhra nás posune i mentálně, že pořád můžeme bodovat a navazovat na tyhle zápasy," doplnil někdejší hráč Udine nebo Sampdorie Janov.

Češi během červnového bloku sehrají v Lize národů čtyři zápasy v rozmezí 11 dnů. "Každý toho má plné zuby, ale všichni kluci, co jsou tady, jsou hrdí na lvíče, které mají na prsou. Vždy sem jedeme za Českou republiku, nejedeme sem za sebe. Díky tomu jsme vždy vyčnívali. To dělá ten rozdíl, proč vyhráváme, proč máme nějaké úspěchy, proč jsme hráli dobře na Euru. Protože chceme sami od sebe, není to tlačené. Máme super partu, i když se tu otočilo hodně kluků," prohlásil slávistický odchovanec.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Šilhavý (trenér ČR): "Obrovská radost v kabině. Musím před kluky smeknout, odvedli skvělý, doslova heroický výkon proti silnému soupeři. Vymáčkli se na 100 procent, odmakali to. Švýcaři měli šance, hodně toho pochytal skvělý Vaclík. Ale musím pochválit kluky, že i my jsme měli šance a hráli jsme útočně. Dokonce jsme mohli vedení pojistit. Ale vítězství 2:1 je skvělé a užíváme si to. Moc si vážíme toho, že máme první body v té nejvyšší skupině."

Murat Yakin (trenér Švýcarska): "V obou poločasech jsme měli dobré náznaky. Měli jsme dobrý start, dobře jsme kontrolovali míč, vytvořili jsme si šance. Vždy to bylo tak, že před inkasovaným gólem jsme nejprve měli šanci my, ale bohužel jsme ji neproměnili. Inkasovali jsme náhodné a zbytečné góly po dvou chybách. Kdybychom vedli, zápas by se vyvíjel jinak. Dokázali jsme vždy dobře zareagovat. Předváděli jsme ofenzivní fotbal, měli jsme dost šancí, brankář Tomáš Vaclík zlikvidoval tři čtyři velké šance. Nemuseli jsme prohrát, zasloužili jsme si víc než tuto nešťastnou porážku. Češi dali dva šťastné góly, my jsme ale měli v těch situacích lépe bránit. Musíme se poučit a příště předvést lepší výkon."

Tomáš Vaclík (brankář ČR): "Celkem jsem si zachytal. Jsem rád, že jsme dnešní zápas zvládli vítězně. Pro mě to byl jubilejní 50. zápas, takže jsem rád, že to bylo s vítězstvím. Jsem pyšný na to, jak jsme to zvládli. Byli jsme nějakou dobu pod tlakem, ale odbránili jsme to dobře. Všichni tam nechali maximum a máme tři body do tabulky."

Jan Kuchta (útočník ČR): "Moc si toho vážíme. Zaprvé protože jsme hráli doma, zadruhé protože jsme si sáhli na dno. Bylo to odbojované, odkamané. I když nám chybělo hodně důležitých hráčů, ukázali jsme, že když jsme jako tým, dokážeme hrát velké zápasy. Od gólů tam jsem. Kluci mi říkali, že tohle jsou přesně moje góly, že si prostě tohle umím najít. Jsem rád, že ten gól pomohl k vítězství."

Jakub Jankto (záložník ČR): "Bylo to hodně náročné. Čekali jsme, že Švýcaři budou hrát dobře. Myslím, že ve druhé půli si zasloužili dát gól, přežili jsme tři čtyři krušné momenty. Pro nás mají tyto tři body cenu zlata, protože víme, s kým pak budeme hrát. Hrozně důležitá výhra. I díky Vaclošovi (Vaclíkovi), který předvedl skvělý výkon, jsme vyhráli."

Zdroj: ČT sport.

ČR - Švýcarsko 2:1 (1:1)

Branky: 11. Kuchta, 58. vlastní Sow - 44. Okafor. Rozhodčí: Siebert (74. Osmers) - Seidel, Foltyn - Fritz (video, všichni Něm.). ŽK: Brabec, Krejčí - Elvedi, Schär. Diváci: 12.236.

ČR: Vaclík - Zima, Brabec, Krejčí - Coufal, Sadílek (84. Kalvach), Souček, Zelený (87. Matějů) - Jankto (67. Lingr), Kuchta (68. Pešek), Hložek (87. Jurečka). Trenér: Šilhavý.

Švýcarsko: Sommer - Widmer, Elvedi, Schär, Rodriguez (87. Lotomba) - Sow (68. Zuber), Freuler, Xhaka, Vargas (87. Seferovic) - Okafor (68. Shaqiri), Embolo (90.+2 Gavranovic). Trenér: Yakin.