Čeští fotbalisté nečekaně remizovali v kvalifikaci o ME v Moldavsku 0:0

Kišiněv - Čeští fotbalisté ve druhém kvalifikačním utkání o postup na mistrovství Evropy 2024 překvapivě remizovali v Moldavsku bez branek. Národní tým nenavázal na páteční výhru 3:1 nad Polskem, před nímž nyní vede skupinu E o bod.

Největší šanci Čechů měl v závěru prvního poločasu kapitán Tomáš Souček, který trefil břevno. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého nedokázali ve venkovním utkání zvítězit podeváté za sebou, pokud se nepočítá utkání s Běloruskem na neutrální půdě. Češi ve třetím duelu s Moldavskem poprvé nevyhráli - v kvalifikaci o Euro 2004 zvítězili v Kišiněvě 2:0 a doma 5:0. Moldavsko, až 174. tým žebříčku FIFA a aktuálně čtvrtý nejslabší tým Evropy, uhrálo nerozhodný výsledek i ve druhém kvalifikačním zápase, v pátek remizovalo doma s Faerskými ostrovy 1:1.

Česká reprezentace se v dalším kvalifikačním utkání představí 17. června na Faerských ostrovech. O tři dny později ji čeká přípravný zápas v Černé Hoře. Zbylým soupeřem v kvalifikaci je Albánie.

Oproti utkání s Polskem udělal Šilhavý dvě změny v sestavě. Krejčího mladšího nahradil na postu stopera Jemelka a ve středu zálohy místo Krále nastoupil Barák. Krejčí s Králem kvůli zdravotním důvodům nebyli ani na lavičce.

Češi proti Polákům vstřelili v úvodních třech minutách dvě branky, tentokrát ale vstoupili do utkání velmi opatrně. A jako první zahrozili domácí. Ve 24. minutě hlavičkoval po rohu Posmac, Coufal ale u tyče zabránil míči v cestě do sítě a poté zastavil i dorážku střídajícího Cojocarua. Na druhé straně se z dorážky prosadil Kuchta, kvůli ofsajdu ale branka neplatila.

O chvilku později Barák z levé strany nacentroval do vápna a Čvančara hlavičkoval těsně vedle. V nastavení první půle centr Davida Juráska prodloužil Čvančara, jenže kapitán Souček zamířil do břevna.

Po změně stran Kuchtovu přízemní střelu zpoza šestnáctky vyrazil gólman Railean. Následně vytáhl Čvančarovu ránu na roh. Na opačné straně si Nicolaescu navedl míč na střelu, ale zamířil jen po zemi do připraveného Pavlenky. Hložkova prudká a tečovaná rána před vápnem skončila v náručí Raileana.

Další střela ofenzivního univerzála Leverkusenu skončila mimo tři tyče a stejně dopadl i pokus střídajícího Ševčíka. V 81. minutě Hložek sklepl ve vápně míč Čvančarovi, sparťanský útočník ale značně přestřelil.

Hostům tak nebyla platná ani zvýšená aktivita ve druhém poločase, při závěrečném tlaku si už další šanci nevytvořili a s týmem, který nikdy nepostoupil na mistrovství světa či Evropy, nečekaně ztratili první body ve skupině.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Šilhavý (trenér Česka): "Cítíme obrovské zklamání. Poté, co jsme s Poláky zahráli skvělý zápas a udělali tři body, jsme očekávali, že to tady potvrdíme a budeme mít šest bodů. Je to veliká škoda a velká chyba. Odehráli jsme tu špatný zápas, proto vezeme jen jeden bod. Vázla nám rozehrávka, byla pomalá. Terén nerovný. Pomalu jsme šli k balonu, málo pohybu. Za celý první poločas jsme si až na tu velkou šanci Tomáše Součka nic nevytvořili. Druhý poločas jsme stupňovali tlak, dostávali se do vápna, ale šancí jsme nevytvořili moc. V ofenzivě jsme byli úplně jaloví, chyběla kvalita centrů ze stran."

Tomáš Souček (kapitán Česka): "Zvlášť v první půli jsme neměli takový pohyb. Terén byl těžký, ale s tím si musíme poradit. Velký tým si musí poradit s každou takovou zákeřností. Moje neproměněná šance mě mrzí. Předtím byl o centimetry ofsajd. Posledních 15 minut jsme je už trochu rozhýbali, tak jsme měli hrát od začátku. Proti takovému soupeři je potřeba si vytvořit daleko víc šancí a nějaký gól dát. Výkon nebyl dobrý. Proti Polsku jsme hráli skvěle, tyhle zápasy, ve kterých hrajeme do plných, musíme zvládnout. Dnes jsme si s tím neporadili. Před začátkem (kvalifikace) jsme věděli, že chceme šest bodů, ale ty čtyři nejsou vůbec špatné. Po prvním zápase s Polskem jsme ale chtěli šest, teď to mrzí."

Jakub Brabec (obránce Česka): "Prali jsme se se vším, i sami se sebou. Všichni makali, snažili se, chtěli jsme moc. To, že nás dnes nepotkala nejlepší forma, je očividné. Věděli jsme, do čeho jdeme, co nás tu čeká. Máme bohužel jen jeden bod. Je to jednoznačně ztráta a zklamání."

Adam Hložek (útočník Česka): "Nejsme spokojeni. Chtěli jsme tu uhrát tři body, je to ztráta. Ze začátku jsme měli problém dostat balon na zem, terén byl těžký. Ve druhém poločase to bylo trochu lepší, nějaké šance jsme si vytvořili, ale chyběl tomu gól. Hrozně jsme se nadřeli na šance a když už jsme se do nějaké dostali, netrefili jsme to tak, jak jsme chtěli. Já měl dvě střely, taky jsem to mohl trefit líp. Bohužel takové zápasy jsou. Nesmíme věšet hlavu a musíme se připravit na další utkání."

Zdroj ČT sport.

Utkání skupiny E kvalifikace ME 2024: Moldavsko - Česko 0:0 Rozhodčí: Schlager - Dietz, Kempter - Stegemann (video, všichni Něm.). ŽK: Caimacov - Coufal, Ševčík. Sestavy: Moldavsko: Railean - Revenco (83. Platica), Craciun, Mudrac, Posmac, Cojocari - Motpan (59. Postolachi), Rata, Caimacov - Nicolaescu (83. Stina), Damascan (14. Cojocaru). Trenér: Clescenco. Česko: Pavlenka - Holeš, Brabec, Jemelka - Coufal, Souček, Barák (73. Ševčík), D. Jurásek - Hložek (83. Lingr) - Kuchta (73. Chytil), Čvančara. Trenér: Šilhavý. Tabulka: 1. Česko 2 1 1 0 3:1 4 2. Polsko 2 1 0 1 2:3 3 3. Moldavsko 2 0 2 0 1:1 2 4. Faerské ostrovy 1 0 1 0 1:1 1 5. Albánie 1 0 0 1 0:1 0