Čeští fotbalisté chtějí v Izraeli navázat na výhru ze Slovenska

Haifa - Čeští fotbalisté v neděli odehrají v Haifě proti domácímu Izraeli třetí z šesti utkání druhého ročníku Ligy národů. Reprezentanti se pokusí navázat na zářijovou úvodní výhru 3:1 na Slovensku a připsat si druhé vítězství do tabulky vyrovnané čtyřčlenné skupiny. Kvůli koronavirové pandemii se zápas opět odehraje bez diváků.

Český celek před měsícem vstoupil v Bratislavě do druhé skupiny Ligy B, druhé ze čtyř úrovní soutěže, povedeným výkonem. Mužstvo však kvůli koronaviru u dvou členů realizačního týmu muselo následně do izolace a narychlo složený nový výběr poté doma podlehl Skotsku 1:2.

Reprezentanti po dvou zápasech figurují na druhém místě tabulky a ztrácejí bod na vedoucí Skotsko. Třetí Izrael je o další bod zpět, poslední příčka patří Slovensku. Ve středu se český celek představí ve Skotsku a Ligu národů uzavře v listopadu dvěma domácími duely.

Vítěz skupiny postoupí do elitní Ligy A, naopak nejhorší tým sestoupí do Ligy C. V Lize národů se hraje o dvě místa v play off o mistrovství světa v roce 2022 a zároveň je rozhodující pro los kvalifikace.

Český tým se naladil na zápasy v Izraeli a ve Skotsku středeční výhrou 2:1 v přípravě na Kypru, odkud se v sobotu přesune do Haify. "Jestliže chceme pomýšlet na vítězství (ve skupině), je potřeba, abychom bodovali v obou říjnových zápasech. I když hlavně Izrael je velice silné mužstvo, disciplinované. Až jsem byl překvapený, když jsme ho sledovali," řekl na tiskové konferenci trenér Jaroslav Šilhavý.

"Utkání v Izraeli bude důležité. Kdybychom ho zvládli, do Skotska se nám pojede mnohem líp. Myslím, že to bude možná i trošku podobné tomu středečnímu zápasu. Budeme zase mírný favorit a budeme si chtít odvézt tři body," dodal záložník Vladimír Darida.

Ani v říjnu se jeho týmu nevyhnuly problémy s koronavirem. Pondělní testy odhalily jednoho nakaženého hráče z Plzně a kompletní trojice z Viktorie, záložníci Lukáš Kalvach s Janem Kopicem a útočník Zdeněk Ondrášek, mužstvo opustila. Reprezentace je oslabena také o dva nejlepší útočníky Patrika Schicka s Michaelem Krmenčíkem, kteří jsou zranění.

Zatímco český tým ve středu zvítězil, Izrael ve čtvrtek prohrál až na penalty v semifinále play off o mistrovství Evropy na půdě dalšího účastníka skupiny B2 Ligy národů Skotska. Zápas i po prodloužení skončil bez branek.

"Určitě to může hrát roli. Proto se to přípravné utkání hrálo ve středu, abychom měli více času na regeneraci. Oni budou mít za sebou dlouhý přelet ze Skotska, 120 minut hry a neúspěšně zvládnuté play off. Psychická i fyzická výhoda by měla být na naší straně," řekl obránce Vladimír Coufal.

Izrael, který jen jednou v historii hrál na velké akci, v obou zářijových zápasech Ligy národů ve Skotsku a se Slovenskem remizoval 1:1. Výběr židovského státu pětkrát za sebou nezvítězil, na druhou stranu doma prohrál jediné z posledních devíti utkání. K hlavním oporám patří záložník Bibras Natcho, nejlepší střelec Eran Zahavi či Moanes Dabbur, spoluhráč českého obránce Pavla Kadeřábka z německého Hoffenheimu.

"Myslím, že na tom budou kvalitativně trochu líp než Kypr. Jestli to může být podobný zápas, to uvidíme. Určitě tam ale bude podobné počasí," připomněl Coufal, že teploty na Kypru se pohybují kolem 30 stupňů.

Zápas Izrael - Česko začne v neděli ve 20:45.

Statistické údaje před utkáním Izrael - ČR: Výkop: neděle 11. října, 20:45 (Haifa). Rozhodčí: Martins - Campos, Almeida (všichni Portug.). Bilance: Izrael - ČR (včetně Československa): 2 0-0-2 2:6. Izrael - ČR: 2 0-0-2 2:6. ČR bilance celkem: 292 159-55-78 526:290. ČR pod trenérem Jaroslavem Šilhavým: 16 10-0-6 25:21. Poslední vzájemné utkání (příprava, 26. května 2012, Hartberg): ČR - Izrael 2:1 (1:1) Branky: 17. Baroš z pen., 90.+4 Lafata - 45.+1 Šechter. Rozhodčí: Trutz - Chladek, Brendza (všichni SR). Diváci: 1500. Sestavy: ČR: Drobný - Rajtoral (46. Gebre Selassie), Sivok (46. Suchý), Hubník, Pudil (79. Limberský) - Hübschman, Jiráček - Petržela (65. Lafata), Kolář (65. Darida), Pilař - Baroš (46. Necid). Trenér: Bílek. Izrael: A. Haruš - Špungin, Ben Haim (72. Geršon), Tibi, Scheimann - Benajun (74. Hemed), Natcho, Zahavi (69. Jadin), Melikson (77. Vermuth) - Šechter (58. Rafaelov), Damari (60. Sahar). Trenér: Guttman. Předpokládané sestavy: Izrael: Marciano - Dasa, Jeini, Abd Elhamed, Tibi, Golasa - Natcho, Solomon, Bitton - Zahavi, Dabbur. ČR: Vaclík - Coufal, Čelůstka, Kúdela (Hovorka), Bořil - Souček, Král - Dočkal, Darida, Provod (Masopust) - Hložek. Absence: Perec, Cohen, Glazer, Tawatha, Biton, Rikan (všichni koronavirus) - Krmenčík, Schick, Jankto, Kolář (všichni zranění), Pavlenka, Kopic, Kalvach, Ondrášek (všichni koronavirová opatření). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Zahavi (20) - Darida, Dočkal (oba 7). Zajímavosti: - Česko vyhrálo oba dosavadní vzájemné zápasy (oba v přípravě) - Izrael je v žebříčku FIFA na 93. místě, Česko na 45. pozici - Izrael ve čtvrtek prohrál v semifinále play off o mistrovství Evropy ve Skotsku na penalty (po prodloužení skončil zápas 0:0), Česko ve středu zvítězilo v přípravě na Kypru 2:1 - Izrael v září na úvod Ligy národů remizoval 1:1 ve Skotsku a se Slovenskem - Česko v září nejprve zvítězilo na Slovensku 3:1, mužstvo ale kvůli koronaviru u 2 členů realizačního týmu muselo do izolace a narychlo složený nový výběr pod vedením trenéra Davida Holoubka podlehl Skotsku 1:2 - Izrael vyhrál jediný z posledních 10 zápasů a 5x po sobě nezvítězil - Izrael v posledních 3 zápasech v základní hrací době remizoval - Izrael prohrál jediný z posledních 9 domácích zápasů - Izrael hrál pouze jednou na velké akci, a to v roce 1970 na mistrovství světa - Česko vyhrálo 2 z posledních 3 zápasů - Česko od června 2017 už 29x za sebou neremizovalo - Česko vyhrálo 3 z posledních 4 a poslední 2 venkovní utkání - brankář Nguyen (ČR) si může připsat premiérový start za reprezentační A-tým - Dabbur (Izrael) a Kadeřábek (ČR) jsou spoluhráči v německém Hoffenheimu - zápas se kvůli opatřením proti šíření koronaviru odehraje bez diváků