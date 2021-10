Čeští fotbalisté chtějí proti Bělorusku částečně napravit remízu s Walesem

Kazaň (Rusko) - Čeští fotbalisté v pondělí nastoupí proti Bělorusku k předposlednímu z osmi utkání kvalifikace mistrovství světa. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého po páteční domácí remíze 2:2 s Walesem potřebují nad nejhorším týmem skupiny E zvítězit, aby si ještě udrželi šanci na druhé místo, které znamená účast v play off o šampionát. Zápas se kvůli zákazu letů do Běloruska po sankcích od Evropské unie odehraje na neutrální půdě v ruské Kazani. Reprezentanti vyhráli všech šest dosavadních vzájemných duelů.

Český celek má po šesti zápasech na druhém místě tabulky osm bodů stejně jako třetí Wales, který ale odehrál o utkání méně. Přímý postup si zajistí jen vítěz skupiny, jímž téměř jistě bude Belgie. Týmy na druhých pozicích čeká play off, kde se představí ještě dva nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří v kvalifikaci neuspějí. Češi mají skoro jisté, že by případně obsadili jedno z těchto dvou míst.

Druhá příčka v kvalifikační skupině je ale výhodnější, neboť šestice nejlepších celků bude v play off nasazena a v semifinále nastoupí doma. Národní tým se v samostatné historii představil na světovém šampionátu jen v roce 2006. Reprezentanti zakončí skupinu v listopadu doma proti Estonsku.

"Pořád jsme na druhém místě, nicméně Wales má zápas navíc. Ale zase hraje s Belgií, což je silný soupeř. Takže ještě nevzdáváme boj o druhé místo. My máme dva zápasy, oba dva budeme chtít vyhrát. Nemáme to ale ve svých rukách, Wales je ve výhodě," řekl Šilhavý.

Jeho svěřenci, kteří došli na letním mistrovství Evropy až do čtvrtfinále, vyhráli jen jediný z posledních pěti zápasů a dvakrát za sebou remizovali. Proti Bělorusku jsou ale velkým favoritem. Český tým totiž nadcházejícího soupeře porazil ve všech šesti vzájemných duelech včetně zářijového domácího vítězství 1:0.

Bělorusové v kvalifikaci vyhráli pouze úvodní zápas a poté pětkrát prohráli. V pátek utrpěli porážku 0:2 v Estonsku a propadli se na poslední místo tabulky. Na neutrální půdě v Kazani ale dokázali potrápit Velšany a Belgičany, jimž shodně podlehli jen o gól.

"Bělorusové poctivě a důrazně brání, hrají takový fyzický fotbal a spoléhají na rychlé protiútoky. Myslíme si, že jejich herní projev bude stejný i v zápase s námi," prohlásil asistent českého trenéra Jiří Chytrý.

Po nepříliš povedeném výkonu s Walesem nevyloučil změny v sestavě. Určitě nenastoupí střelec jediné branky ze zářijového duelu s Běloruskem záložník Antonín Barák, který si odpyká trest za dvě žluté karty. Od týmu se odpojili i zraněný univerzál Tomáš Holeš a z osobních důvodů brankář Aleš Mandous. Dodatečně povoláni byli gólman Filip Nguyen a záložníci David Pavelka s nováčkem Pavlem Buchou.

"Uvažujeme směrem k zápasu, jaká sestava by byla optimální. Zvažujeme to i na základě pátečního zápasu, co by mohlo fungovat, co bychom mohli vylepšit. Postavíme hráče, u kterých budeme přesvědčeni, že jsou schopni to zvládnout aktuálně nejlépe," uvedl Chytrý.

Zápas v Kazani začne v pondělí ve 20:45 a hrát se bude bez diváků.

Statistické údaje před utkáním Bělorusko - ČR: Výkop: pondělí 11. října, 20:45 (Kazaň). Rozhodčí: Letexier - Mugnier, Rahmouni - Willy (video, všichni Fr.). Umístění v žebříčku FIFA: 90. - 31. Bilance: Bělorusko - ČR 0-0-6 4:16. ČR bilance celkem: 311 167-59-85 551:312. ČR pod trenérem Jaroslavem Šilhavým: 34 18-4-12 50:42. Poslední vzájemné utkání (kvalifikace MS, 2. září 2021, Ostrava-Vítkovice): ČR - Bělorusko 1:0 (1:0) Branka: 34. Barák. Rozhodčí: Jovanovič - Stojkovič, Mihajlovič (všichni Srb.) - Dankert (video, Něm). ŽK: Kalas - Ebong. Diváci: 7218. Sestavy: ČR: Vaclík - Coufal, Kalas, Holeš, Matějů - Král (63. Sadílek), Souček - Jankto (77. Zmrhal), Barák (90.+4 Tecl), Hložek (78. Pešek) - Doležal (63. Vydra). Trenér: Šilhavý. Bělorusko: Černik - Švecov (89. Skavyš), Rachmanov, Sačivko, Zolotov (85. Ševčenko) - Běgunov, Ebong (89. Koncevoj), Korzun, Klimovič (64. Bykov), Antilevskij (64. Juzepčuk) - Lisakovič. Trenér: Kondratěv. Předpokládané sestavy: Bělorusko: Pavljučenko - Běgunov, Judenkov, Bordačov, Ševčenko - Ebong, Bykov, Jablonskij, Klimovič, Seďko - V. Lisakovič. ČR: Vaclík - Matějů, Čelůstka, Kalas, Novák - Souček, Sadílek - Pešek, Hložek, Vydra - Schick. Absence: Kisljak (zranění) - Barák (2 ŽK), Bořil, Coufal, Černý, Holeš, Hovorka, Jankto, Kolář, Kúdela, Masopust, Provod, Ševčík (všichni zranění), Mandous (osobní důvody). Disciplinární ohrožení: Běgunov, Bykov, Černik, Kendyš, Laptěv, R. Lisakovič, Podstrelov, Signěvič, Zolotov - Jankto, Kalas, Sadílek, Souček, Zima (všichni 1 ŽK). Nejlepší střelci z aktuální nominace: V. Lisakovič (5) - Schick (16). Nejlepší střelci v probíhající kvalifikaci: V. Lisakovič - Souček (oba 3). Zajímavosti: - Česko vyhrálo všech 6 dosavadních zápasů s Běloruskem a z toho 5x minimálně o 2 branky - Česko ve dvou venkovních zápasech s Běloruskem zvítězilo a pokaždé o 2 góly - Bělorusko v kvalifikaci na úvod porazilo Estonsko 4:2 a poté 5x za sebou prohrálo - Česko má v kvalifikaci 8 bodů, v 6 zápasech si připsalo 2 výhry, remízy i prohry - Bělorusko v pátek prohrálo 0:2 v Estonsku, Česko remizovalo s Walesem 2:2 - Bělorusko 6x po sobě prohrálo a ve 3 z posledních 4 zápasů neskórovalo - Bělorusko na domácí půdě 3x za sebou prohrálo (pokaždé o gól) - Bělorusko z kvalifikace ještě nikdy nepostoupilo na velkou akci - Česko v kvalifikační skupině vyhrálo jediný z posledních 5 duelů - Česko vyhrálo jediný z posledních 5 zápasů a 3x po sobě nezvítězilo - Česko 2x za sebou remizovalo - Česko prohrálo 5 z posledních 6 venkovních zápasů a pokaždé bez vstřelené branky - Česko v samostatné historii postoupilo na mistrovství světa jen jednou (na šampionát v roce 2006) - zápas se kvůli sankcím od Evropské unie a zákazu letů do Běloruska hraje na neutrální půdě v Kazani, v hledišti nebudou diváci - Bucha a Nguyen (oba ČR) si mohou připsat premiérový start za reprezentační A-tým