Čeští florbalisté porazili ve čtvrtfinále MS Slovensko 9:4 a jdou na Švýcary

Curych - Čeští florbalisté splnili roli favorita a vyhráli ve čtvrtfinále mistrovství světa v Curychu nad Slovenskem 9:4. V sobotu od 17:30 je opět ve Swiss Life Areně čeká boj o finále s domácím Švýcarskem, které loni na šampionátu v Helsinkách zdolali v duelu o bronz. Slováky čeká v sobotu utkání o 5.-8. místo s Norskem.

"Bylo to celkem to, co jsme očekávali. Trochu jsme změnili hru ve druhé třetině, kdy jsme získali pětigólový náskok. Zkusili jsme pak být lepší na míčku. V celkovém obrazu jsem velmi spokojený, protože jsme vyhráli a jsme v semifinále. Zůstávám ale pokorný, protože ve třetí třetině byly momenty, kdy jsme se nedrželi plánu," řekl finský asistent trenéra českého týmu Joonas Naava.

Tým kouče Jaroslava Berky nastoupil v brance s jedničkou Lukášem Bauerem a vedle druhého gólmana Martina Beneše zůstali na lavičce v úvodu Jiří Besta, Jonáš Kreysa a druhý nejproduktivnější hráč historie české reprezentace Matěj Jendrišák, kteří se zařadili do hry ve třetí třetině.

Slovenský výběr českého kouče Radomíra Mrázka a asistenta Karla Ševčíka se třinácti hráči působícími v české superlize odolával do 6. minuty, kdy po přihrávce Matyáše Šindlera překonal gólmana Jakuba Klobučníka z levé strany na bližší tyč Tom Ondrušek.

V čase 12:19 zvýšil střelou téměř od půlky hřiště přes clonu Adam Delong a v 16. minutě po šikovné přihrávce Marka Beneše skóroval Matěj Havlas. Slováci sice nevyužili přesilovou hru při trestu Josefa Rýpara, ale 36 sekund před koncem první části nedal Bauerovi šanci střelou do pravého horního rohu Michal Dudovič.

Po 131 sekundách druhé části Ondrušek ideálně uvolnil Matyáše Šindlera, jenž zamířil do odkryté branky. V desátém utkání na MS v kariéře to pro něj byla premiérová trefa a v 37. duelu v národním týmu druhá. V 25. minutě opět zkorigoval stav Michal Miške, který utekl po levé straně a bekhendem zasunul balonek za Bauera.

Za 83 sekund odpověděl povedenou střelou Filip Langer, za dalších 12 vteřin po přihrávce Josefa Rýpara skóroval poprvé na turnaji Filip Forman a ve 28. minutě se podruhé v utkání zapsal mezi střelce Havlas.

Slováci, kteří v květnu v italském Celanu ve finále kvalifikace MS vyhráli 5:4 a po deseti porážkách na jedenáctý pokus s Čechy poprvé uspěli, neproměnili další dvě přesilovky při trestech Rýpara a Jonáše Kreysy.

"Těch vyloučení se musíme zbavit. Znovu jsme inkasovali šest trestných minut, což je něco, co si o finálovém víkendu nemůžeme dovolit. Pro tým je to velké téma před rozhodujícími duely," uvedl Naava.

V 53. minutě přidal další český gól Martin Kisugite a za 105 sekund využil početní výhodu při vyloučení Ladislava Gála kapitán Ondřej Němeček. Výsledek ještě zkorigovali Matúš Gajdoš a Miške. Na druhé straně ještě prostřelil Klobučníka Jakub Gruber, ale sudí předtím přerušily hru po srážce Petera Nehily s Ondruškem.

V sobotu budou Češi bojovat o historicky druhý postup do finále od zisku stříbra v roce 2004. "Je to zápas, na který se všichni těšili a který bude opravdu skvělý. Plná aréna a proti nám domácí tým. Bude to mít prostě všechny parametry semifinále mistrovství světa. Nejdeme si to jen užít, ale přijdeme velmi dobře připravení a budeme chtít tuhle velkou párty ukrást pro sebe," podotkl Naava.

Věří, že na Švýcary může zapůsobit tíha vystoupení v domácím prostředí. "Určitě budou pod tlakem. Viděli jsme to proti Lotyšku. Když Lotyši skórovali, bylo cítit, jak byl dav šesti tisíc lidí zcela opařený. To chceme způsobit i zítra. Víme, že je to těžké. Budeme se soustředit na naši vlastní hru, a pokud se budeme držet našeho plánu, tak tu švýcarskou párty zničíme," dodal Naava.

Mistrovství světa florbalistů v Curychu:

Skupina B:

Česko - Slovensko 9:4 (3:1, 4:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 6. Ondrušek (Šindler), 13. Delong (F. Forman), 16. Havlas (Marek Beneš), 23. Šindler (Ondrušek), 26. Langer (Němeček), 26. F. Forman (Rýpar), 28. Havlas (Langer), 53. Kisugite (Šindler), 54. Němeček (Marek Beneš) - 20. Dudovič (Gál), 25. Miške, 56. Gajdoš (Nehila), 58. Miške (Dudovič). Rozhodčí: Wehingerová, Zurbuchenová (obě Švýc.). Vyloučení: 3:1. Využití: 1:0. Diváci: 2759.

Sestava ČR: Bauer - Hemerka, Němeček, Punčochář, Rýpar, Kisugite, Gruber - Marek Beneš, Langer, Havlas - Delong (41. Besta), F. Forman, M. Krbec - Tokoš (41. Kreysa), Šindler, Ondrušek - navíc v 54. Jendrišák. Trenér: Jaroslav Berka.

O 9. místo:

Dánsko - Estonsko 4:5 (0:0, 0:1, 4:4).

O 11. místo:

Kanada - Polsko 7:8 v prodl. (1:2, 3:3, 3:2 - 0:1).

O 13. místo:

Austrálie - Thajsko 6:5 (1:3, 3:0, 2:2).

O 15. místo:

Singapur - Filipíny 5:6 v prodl. (0:1, 3:1., 2:3 - 0:1).

Čtvrtfinále:

18:00 Finsko - Německo.