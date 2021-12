Čeští florbalisté porazili na MS Norsko 7:3 a postoupili do čtvrtfinále

Helsinky - Čeští florbalisté porazili v závěrečném utkání v základní skupině B na mistrovství světa v Helsinkách Norsko 7:3 a postoupili ze druhého místa do čtvrtfinále. V něm budou hrát svěřenci finského kouče Petriho Kettunena ve středu od 14:30 SEČ s vítězem souboje předkola mezi Lotyšskem a Kanadou, který je na programu v úterý od 18:00 SEČ.

Norové sice měli z dosavadních 21 vzájemných zápasů lepší bilanci s osmi výhrami a šesti remízami, ale před startem dnešního duelu prohráli s Českem čtyřikrát za sebou. Naposledy se radovali 7. prosince 2012 po výhře 5:4 po samostatných nájezdech v duelu o 5. až 8. místo na šampionátu v Curychu.

"Utkání bylo velmi náročné po fyzické stránce. Navíc se zranil Dominik Beneš. Ještě uvidíme, jak vážné jeho zranění bude. V některých pasážích zápasu jsme hráli opravdu dobře, ale v některých momentech nám chyběla disciplína. Ale postupujeme přímo do čtvrtfinále, což byl dnes nejdůležitější cíl," řekl Kettunen.

"Trochu si odpočineme od florbalu, zregenerujeme, uděláme na oddech nějaké fyzicky méně náročné aktivity. Oddechneme si a ve středu budeme připravení naskočit v plné síle," dodal Kettunen.

Z českého omlazeného týmu pamatoval poslední porážku s Norskem jen kapitán Tom Ondrušek a v Helsinkách Češi žádné překvapení nepřipustili. Norové drželi bezbrankový stav do času 8:58, kdy střelou přes bránícího Andrease Grönliho překonal Markuse Jelsnese Marek Beneš.

"Klíčem byl pohyb v útočném pásmu. Hrajou systém 2-1-2. Když dostaneme míček za bránu, otevře se pohybem spousta místa pro beky na střelbu. To se nám dařilo a hlavně jsme byli konečně efektivní v zakončení. Bylo to hodně tvrdé z obou stran. Norové to potřebovali na tom založit trochu víc, protože florbalově takové kvality nemají. Rozhodčí k tomu taky úplně nepřispěli, občas to pouštěli až moc, ta rozhodnutí byla zvláštní," hodnotil utkání Marek Beneš.

Kouč Kettunen jej pak v závěrečné třetině nechal odpočívat na lavičce. "Diskutujeme o tom s trenérem Kettunenem. Měl jsem problém s kolenem, dlouho jsem nehrál, netrénoval, takže musíme nějak nastavit zátěž, aby dávala smysl. Když je takhle rozhodnutý zápas, jsme domluveni, že spíš hrát nebudu. Na druhou stranu se potřebuju rozehrát, protože rozehraný úplně nejsem kvůli absenci, musí se nastavit nějaký rozumný střed," doplnil Marek Beneš.

Hned za 89 sekund zakončil kombinaci Filipa Formana a Mikuláše Krbce Jakub Gruber a ve svém třetí duelu na mistrovství světa se radoval z premiérové branky. Norové mohli snížit v 19. minutě, kdy po bekhendové dorážce Oleho Mossina Olesena pomohla Lukáši Bauerovi levá tyč.

Ve 24. minutě vyzrál na Jelsnese blafákem do bekhendu osamocený David Šimek a za 89 sekund nabil Ondřej Vítovec Ondruškovi, který se s 55 góly v 96 zápasech vyrovnal na třetím místě historické tabulky střelců české reprezentace třetímu Tomáši Sladkému. Lepší jsou jen Radim Cepek (71 branek) a Matěj Jendrišák (63).

Ve 29. minutě zvýšil na pětibrankový rozdíl střelou z pravé strany Adam Delong. V čase 30:11 sebral Bauerovi čisté konto Patrick Hjemgard po přihrávce jednačtyřicetiletého Ketila Kronberga, který startuje na 11. mistrovství světa a vyrovnal rekord finské legendy Miky Kohonena.

Český tým ve 34. minutě přišel o obránce Dominika Beneše, který musel se zraněným kotníkem odstoupit ze hry. "Máme v kádru dvacet hráčů a pokud by bylo jeho zranění vážnějšího charakteru a nemohl dál pokračovat v turnaji, tak bychom určitě povolali někoho z náhradníků. Zátěž je pro hráče v rámci programu mistrovství světa velmi tvrdá. Ale věříme, že jeho zranění není tak vážné. Uvidíme, co řekne vyšetření," doplnil Kettunen.

Jeho výběr opět udeřili 64 sekund před koncem druhé třetiny, kdy při Hjemgardově vyloučení proměnil přihrávku Josefa Rýpara Filip Langer. Ve třetí třetině Češi nevyužili početní výhodu při trestu Mariuse Pedersena a dovolili potom Norům sérii šancí, ale Bauer odolal.

Norové v závěru zkorigovali stav. V 57. minutě při Langerově vyloučení ještě pomohla Baurovi po střele Markuse Lindgjerdeta tyč, ale v pokračující akci už skóroval Ole Martin Jansson. V čase 58:25 v power play snížil na 3:6 Olesen, ale při pokračující hře Norů do prázdné branky pojistil výsledek 81 sekund před koncem svým druhým gólem v utkání Gruber.

MS florbalistů v Helsinkách:

Skupina A:

Dánsko - Švédsko 1:15 (1:4, 0:3, 0:8)

Branky: 20. Eldholm - 2. a 10. K. Nilsson, 35. a 37. Sjögren, 44. a 58. Galante Carlström, 44. a 50. Bredberg, 45. a 51. Sankell, 3. Backby, 11. Haglund, 40. Ahrén, 42. Aldeeb, 58. Persson.

Konečná tabulka:

1. Finsko 3 3 0 0 21:5 6 2. Švédsko 3 2 0 1 29:9 4 3. Lotyšsko 3 0 1 2 8:23 1 4. Dánsko 3 0 1 2 6:27 1

Skupina B:

ČR - Norsko 7:3 (2:0, 4:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 9. Marek Beneš (Vítovec), 11. Gruber (M. Krbec), 24. D. Šimek (Kisugite), 25. Ondrušek (Vítovec), 29. Delong (D. Beneš), 39. Langer (Rýpar), 59. Gruber - 31. Hjemgard (Kronberg), 57. Jansson, 58. Olesen (Gidske). Rozhodčí: Ismail, Rosayro (oba Sing.). Vyloučení: 1:2. Využití: 1:1. Diváci: 216.

Sestava ČR: Bauer - Němeček, Vítovec, D. Beneš, Besta, Gruber, Kisugite, Punčochář - Rýpar, Langer, Marek Beneš - Ondrušek, Šindler, Delong - M. Krbec, F. Forman, D. Šimek - Havlas, Hemerka. Trenér: Petri Kettunen.

Švýcarsko - Německo 9:2 (2:1, 2:0, 5:1)

Branky: 48. a 51. Ch. Meier, 1. Braillard, 20. Maurer, 26. Michel, 31. Schiess, 41. Mendelin, 55. Riedi, 56. Zaugg - 13. Von Pritzbuer, 57. Weisskirchen.

Konečná tabulka:

1. Švýcarsko 3 3 0 0 20:9 6 2. ČR 3 2 0 1 20:7 4 3. Norsko 3 1 0 2 15:18 2 4. Německo 3 0 0 3 6:27 0

Skupina C:

USA - Polsko 0:18 (0:7, 0:7, 0:4).

Konečná tabulka:

1. Slovensko 3 3 0 0 38:7 6 2. Polsko 3 2 0 1 30:14 4 3. Thajsko 3 1 0 2 17:26 2 4. USA 3 0 0 3 4:42 0

Skupina D:

Estonsko - Singapur 13:2 (4:0, 3:1, 6:1), Kanada - Filipíny 13:8 (6:3, 4:3, 3:2).

Konečná tabulka:

1. Estonsko 3 3 0 0 47:12 6 2. Kanada 3 2 0 1 26:37 4 3. Filipíny 3 1 0 2 23:30 2 4. Singapur 3 0 0 3 14:31 0