Čeští florbalisté podlehli v semifinále MS Finsku 2:3

Helsinky - Čeští florbalisté prohráli v semifinále mistrovství světa v Helsinkách s domácím Finskem 2:3 a budou hrát v sobotu od 13:30 SEČ o bronz se Švýcarskem. Finové se o tři hodiny později pokusí zaútočit na zlatý hattrick v souboji se Švédskem, s kterým se potkají ve finále poosmé za sebou.

Češi vedení finským trenérem Petrim Kettunenem vedli sice po první třetině díky brankám Adama Hemerky a Marka Beneše 2:0, ale ve druhé části vyrovnali Justus Kainulainen s Peterem Kotilainenem a v čase 59:11 rozhodl Sami Johansson.

"Bolí to hodně. Prvních pět minut jsme byli pod velký tlakem a Finsko dominovalo. Poté jsme se zvedli s prvním gólem, využili přesilovku a naše hra byla lepší a lepší. Ve druhé třetině jsme pak hráli velmi dobře do obrany, vytvářeli si šance z brejků a dobře jsme napadali. Řekl bych, že po šedesát minut to byla, vyjma zmíněných pěti minut, poměrně solidní hra," řekl Kettunen.

Finové se museli obejít bez brankáře Lassiho Torisevy, který se symptomy nachlazení vypadl kvůli koronavirovému protokolu. V nominaci jej nahradil Oskari Falden a kryl záda Joonasu Kaltiainenovi. Naopak oproti středečnímu čtvrtfinále se Slovenskem se do sestavy Finů vrátili obránce Tatu Väänänen, který nehrál kvůli podezření na covid-19, a odpočívající útočník Joonas Pylsy.

Finové z úvodní převahy vedení nevytěžili, ale v 5. minutě po střele Justuse Kainulainena pomohla českému týmu horní tyč. Vzápětí spadl Jonne Junkkarinen nepříjemně na hlavu ležícího gólmana Lukáše Bauera, který byl chvíli na střídačce ošetřován. Domácí v Hartwall Areně před 10.263 diváky i nadále neměli při svých šancích přesnou mušku a v čase 13:28 se radovali Češi. Filip Forman zpoza branky přistrčil bekhendem míček Adamu Hemerkovi, který s Rasmusem Kainulainenem na zádech zblízka překonal Kaltiainena a v osmém reprezentačním utkání oslavil premiérový gól.

Potom z rychlého brejku minul Jiří Besta, ale Kettunenův výběr si předtím vynutil faul Juhy Kivilehta a v přesilovce v 16. minutě proměnil ideální přihrávku kapitána Toma Ondruška u levé tyče Marek Beneš.

V úvodu druhé části neuspěl v šanci zblízka Kivilehto, potom se zase dařilo českému týmu držet balonek a nepouštět Finy do kombinací a šancí. Ve 29. minutě po Ondruškově akci minul Adam Delong. Ve 33. minutě se radovali Finové, poté co se přes clonu před Bauerem trefil k pravé tyči Justus Kainulainen.

Český gólman zlikvidoval možnost Villeho Lastikky, ale v čase 37:32 už bylo vyrovnáno. Rozehrávku Matyáše Šindlera za brankou zachytil Lastikka, vyběhl si před brankoviště a našel na levé straně Petera Kotilainena, který zamířil do odkryté branky.

"Gól Justuse Kainulainena byla parádní střela. Poté jsme udělali jednu chybu, což v těchto zápasech soupeři trestají. Nebylo to ale proto, že jsme nějak polevili. Chyby se prostě občas stávají a nám se to v ten moment bohužel vymstilo," prohlásil Kettunen.

Na začátku třetí třetiny měl po Hemerkově přihrávce možnost Marek Beneš, který byl pak ve 44. minutě vyloučen, ale Češi se v oslabení ubránili. Vrátit Kettunenovu výběr vedení mohl i Šindler či Delong. Bauer vyrazil střelu Oskarihi Heikkiläho a Lastikka trefil horní tyč. Jenže 49 sekund před koncem se trefil z pravé strany do protějšího horního rohu branky Johansson a rozhodl. Češi už v závěru v power play nedokázali odpovědět, v poslední sekundě po přihrávce Marka Beneše z rohu ze standardky minul ze vzduchu branku Ondrušek.

Kettunen teď bude chystat tým na duel se Švýcary, s kterými se Češi utkají o bronz počtvrté za sebou a v posledních dvou případech neuspěli. "V tuto chvíli nemohu říci nic konkrétního. Těžko se mi hledají myšlenky, stejně tak jako hráčům. Pokusíme se z toho během večera oklepat a připravit se na zítra. Pokud ale k zápasu přistoupíme stejně bojovně jako dnes, tak můžeme zvládnout cokoliv," dodal Kettunen.

Semifinále:

Finsko - ČR 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 33. J. Kainulainen (Pylsy), 38. Kotilainen (Lastikka), 60. S. Johansson (Väänänen) - 14. Hemerka (F. Forman), 16. Marek Beneš (Ondrušek). Rozhodčí: Andersson, Wissman (oba Švéd.). Vyloučení: 1:1. Využití: 0:1. Diváci: 10.263.

Finsko: Kaltiainen - Junkkarinen, Lamminen, Kivilehto, Leikkanen, Stenfors, Väänänen - S. Johansson, Salo, Salin - Lastikka, Pylsy, Kotilainen - Hautaniemi, J. Kainulainen, R. Kainulainen - Heikkilä, Sikkinen. Trenér: Petteri Nykky.

ČR: Bauer - Němeček, Vítovec, Gruber, Besta, Punčochář, Kisugite - Rýpar, Langer, Marek Beneš - Ondrušek, Šindler, Delong - Hemerka, F. Forman, M. Krbec. Trenér: Petri Kettunen.

Švýcarsko - Švédsko 1:6 (0:2, 1:0, 0:4)

Branky: 25. Lealy - 12. vlastní Schiess, 13. Gustafsson, 44. K. Nilsson, 46. J. Samuelsson, 57. Backby, 59. Galante Carlström. Rozhodčí: Heinola, Marttinen (oba Fin.). Vyloučení: 2:2. Bez využití: Diváci: 6453.