Bogense (Dánsko) - Mistrem světa v cyklokrosu se stal podruhé v kariéře čtyřiadvacetiletý Nizozemec Mathieu van der Poel. Nejlepším z Čechů byl na závěr šampionátu v dánském Bogense čtrnáctý úřadující mistr republiky Michael Boroš.

Loni bronzový Mathieu van der Poel ukončil po zlatém hattricku kralování Belgičana Wouta van Aerta, který si vyjel stříbro před zbývajícím z tria hlavních favoritů krajanem Toonem Aertsem. Všech osm Belgičanů se vešlo do 11. místa.

Skvěle jedoucí Nizozemec zvítězil s velkým náskokem 16 vteřin a slavil opět po čtyřech letech. Poprvé triumfoval všestranný Mathieu van der Poel, který jezdí rovněž výborně na horských kolech i na silnici, na šampionátu v Táboře.

Rozhodující úder si v příjemném slunném počasí schoval na čtvrté kolo. Přestože se ho snažil Van Aert ještě potrápit, náskok bezchybně jedoucího nizozemského lídra přerostl půl minuty. Mathieu van der Poel si i díky tomu mohl finiš náležitě vychutnat.

"Když jsem protnul cílovou čáru, shodil jsem ze svých ramen opravdu hodně těžké závaží. Byl to pro mě velice dlouhý závod. Konečně to ale zase jednou všechno zapadlo do sebe," pochvaloval si v průběhu sezony prakticky neporazitelný Mathieu van der Poel.

"Byla to dosud vskutku neskutečná sezona a já si i díky tomu na dnešek hodně věřil. Ale víte, jak to je... Tohle je závod mistrovství světa a je vždy těžké ho vyhrát. Mám radost, že zase budu moci oblékat ten krásný dres (mistra světa). Už je to dlouho, co jsem si to užíval," doplnil Mathieu van der Poel.

O stříbru se rozhodlo až krátce před koncem, kdy Aerts zmařil svou stíhací jízdu za stříbrem podklouznutím, jehož Van Aert naplno využil. "Snažil jsem se předtím Mathieuho dohonit a snížit tu ztrátu na něho, ale když nám ujel, tak už tam jsem jel na svém limitu," přiznal Van Aert.

Šestadvacetiletý Boroš se jen na chvilku dostal do první desítky, která byla jeho cílem, a to zhruba ve třetině závodu na celkem 12 kol. Na vítěze nakonec ztratil téměř dvě a půl minuty.

Na 38. místě skončil Tomáš Paprstka, o šest příček za ním byl Jan Nesvadba. Oba byli ze závodu s předstihem staženi.

"Prorazil jsem tam kolo, musel jsem jet dlouho do depa a za tu dobu mě předjelo hrozně moc lidí. To mě naprosto zlomilo. Dnes mi ale nešly ani nohy, po té nedávné nemoci to nebylo dobré, spíš bída s nouzí," litoval Nesvadba.

Česká výprava zůstala i po posledním pátém klání závodního víkendu bez medaile, což se stalo naposledy v roce 2015 v Táboře.

Jednadvacetiletá Czeczinkarová, která byla jednou z největších medailových nadějí české výpravy, měla dobrý start a objevila se v čele. Pak se ale začala propadat, jezdila až ve druhé desítce a zdálo se, že cenný kov je v nedohlednu.

V posledním ze šesti okruhů jí svitla naděje, když se na vedoucí desetičlennou skupinku dotáhla, jenže vzápětí chybovala a jakékoli šance na úspěch se rozplynuly. Do cíle dorazila 40 sekund za vítězkou.

"Start se mi povedl, ale ve druhém kole jsem si to nechala trochu poodjet a začala jsem dělat chyby. Hlavně ve výbězích mi to moc nešlo a v těch točkách jsem nebyla moc průbojná," uvedla ke svému výkonu očividně zklamaná Czeczinkarová.

"Jak jsem si je tam pak dotáhla, tak jsem za zatáčkou zabrala, udělala hodiny a byla jsem zase na zemi," mrzelo Czeczinkarovou.

Devatenáctiletá novopečená šampionka Van der Heijdenová měla v posledních metrech nejvíce sil a nechala za sebou krajanky Fleur Nagengastovou a hlavní favoritku Ceylin del Carmen Alvaradovou, obhájkyni loňského stříbra.

"Bylo to těsné až do konce a všechny jsme si byly nablízku. Občas se tam sice utvořil nějaký odstup, ale o chvilku později se to zase sjelo dohromady, takže to byl až do konce vzrušující závod," konstatovala Van der Heijdenová.

Stejné trio obsadilo pódium rovněž na listopadovém mistrovství Evropy v nizozemském Rosmalenu. "Na evropském šampionátu to bylo sice stejné složení trojice na pódiu, ale ty pozice byly tentokrát jiné. A já jsem za to šťastná," řekla Van der Heijdenová, na ME druhá za Alvaradovou.

Ztrácela jsem po zbytečných chybách, mrzelo Czeczinkarovou

Hodně natěšená byla česká reprezentantka Jana Czeczinkarová na závod mistrovství světa cyklokrosařek do 23 let. Držitelce dvou evropských bronzů v této kategorii ale poslední velký závod před přechodem mezi elitu nevyšel. Skončila až patnáctá. Na lepší umístění udělala příliš mnoho chyb.

"Start se mi povedl, ale ve druhém kole jsem si to nechala trochu poodjet a začala jsem dělat chyby. Hlavně ve výbězích mi to moc nešlo a v těch točkách jsem nebyla moc průbojná, takže někdo mi hodil loket a já jsem poslušně uhnula. Dnes jsem ztrácela při zbytečných chybách," řekla Czeczinkarová novinářům.

Začala přitom výborně. "Sice jsem se od startu rvala a byla jsem tam i na čele, ale pak jsem tam nechala udělat díru, Holanďanky si tam opět udělaly svou skupinku a pak mě předjížděly holky, které jsem nečekala, že mě budou předjíždět," přiznala.

Start podle svých slov nijak nepřepálila. "Neměla jsem žádnou krizi, ale nedokázala jsem se dostat do správného tahu, ani jsem nejela na limitu. Každou chvíli jsem byla na zemi a vždycky mě tak skočily aspoň tři holky," podotkla.

V posledním ze šesti okruhů jí přitom svitla naděje, že závod ještě může skončit úspěchem. Dotáhla se na vedoucí desetičlennou skupinu. "Dojely jsme si to, ale jak jsme si je dotáhly, tak jsem za zatáčkou zabrala, udělala jsem hodiny a byla jsem zase na zemi. Často jsem jezdila rovinky ve větru sama, to mi taky sebralo síly. Ale rozhodlo hlavně, že jsem to ve druhém kole pustila. Nedokázala jsem tam nechat úplně maximum," uvedla Czeczinkarová.

"Nejsem úplně běžec, půl roku jsem neběhala se zraněnou nohou. Ztrácela jsem i tam, kde bych nemusela, a od druhého kola se to kazilo. Jak mě předjížděly holky, od kterých bych to nečekala, hlava to asi nevzala a to mi přispělo. Byla jsem zbrklá, všechno se sečetlo," přemítala Czeczinkarová.

Věří však, že nadále může kombinovat cyklokros a horská kola. "Když je cyklista dobrý, dokáže jezdit všechno. To potvrzuje třeba Mathieu van der Poel i další," připomněla nizozemskou hvězdu. "Kdo má kvalitu fyzickou i psychickou, může jezdit silnici, biky, kros i dráhu. A celoroční závodní zápřah? Myslím, že nevadí. Každý má pauzu stejně jen tak týden a jezdí, trénuje nebo závodí dál. Ve finále sezona nikdy nekončí," uzavřela Czeczinkarová.

Muži elite (31,35 km): 1. M. Van der Poel (Niz.) 1:09:20, 2. Van Aert -16, 3. Toon Aerts -25, 4. M. Vanthourenhout -50, 5. L. Sweeck (všichni Belg.) -1:01, 6. Van der Haar (Niz.) -1:10, 7. Hermans (Belg.) -1:24, 8. Meisen (Něm.) -1:29, 9. Adams -1:31, 10. Vermeersch (oba Belg.) -1:33, ...14. Boroš -2:25, 38. Paprstka -2 kola, 44. Nesvadba (všichni ČR) -5 kol.

Ženy do 23 let (15,75 km): 1. Van der Heijdenová 42:09, 2. Nagengastová -3, 3. Alvaradová(všechny Niz.) -8, 4. Persicová (It.), 5. Kayová (Brit.) obě -9, 6. Pieterseová (Niz.) všechny -9, ...15. Czeczinkarová -40, 34. Bajgerová -3:29, 35. Janů -3:41, 37. Ungermanová (všechny ČR) -3:57.

