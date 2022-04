Čeští curleři podlehli na MS Švýcarsku i obhájcům titulu Švédům

Las Vegas - Čeští curleři na mistrovství světa v Las Vegas podlehli v pátém duelu 5:9 Švýcarsku a dnes nestačili na úřadujícími mistry světa a olympijské vítěze Švédy. S týmem s hvězdným skipem Niklasem Edinem prohráli 4:8. Po šesti zápasech mají bilanci dvou výher a čtyř porážek a patří jim 11. místo z třinácti účastníků.

Tým skipa Lukáše Klímy prohrával se Švýcary po úvodních dvou endech už 0:5 a ztrátu nedohnal. Zápas byl předčasně ukončen po osmém z deseti endů. Proti švédským obhájcům zlata získali Češi první bod, ale hned ve druhém endu soupeř skóre otočil a už vedení nepustil.

Švédsko je s bilancí 4-2 zatím druhé. Tabulce suverénně vládne s pěti výhrami Kanada. Po základní části postoupí šest reprezentací do play off, první dvě rovnou do semifinále.

Čeští reprezentanti v curlingu startují na MS po sedmi letech. Při dosud poslední účasti v roce 2015 obsadil tým skipa Jiřího Snítila deváté místo.