Čeští členové aktivní zálohy armády si misi na Slovensku pochvalují

Pliešovce (Slovensko) - Členové aktivní zálohy české armády na misi v mnohonárodní jednotce NATO na Slovensku plní stejné úkoly jako jejich profesionální kolegové a v porovnání s nimi nemají žádné úlevy. Šestačtyřicetiletá desátnice Simona považuje své nasazení v bojovém uskupení za další krok v plánu vstoupit do armády. Spolu s kolegou, rovněž z aktivní zálohy, se v rozhovoru s ČTK a Českým rozhlasem shodli, že jejich očekávání ohledně mise byla naplněna, byť v jejím začátku zaostávali za dovednostmi profesionálních vojáků a museli to dohánět.

Jednotka NATO na Slovensku se pod velením České republiky zformovala po ruské invazi na Ukrajinu v rámci posílení východního křídla aliance. Její příslušníci jsou nasazeni ve vojenském výcvikovém prostoru Lešť u vesnice Pliešovce na středním Slovensku a také na vojenské letecké základně Sliač. Česká armáda má nyní v tomto bojovém uskupení 460 mužů a žen, z toho 13 jsou příslušníci aktivní zálohy. Mandát stávající české jednotky na Slovensku začal v červnu a v prosinci je vystřídá jiná skupina vojáků.

Desátnice řekla, že na misi na Slovensko jela hlavně proto, aby se zdokonalila v používání zbraní a sžila se s profesionální armádou. "Běžný den plníte úkoly svých velitelů. Jsme tady na mechanizované jednotce, zaměstnání se týká střeleckého výcviku, taktického výcviku," uvedla. Zapojila se také do tréninku slaňování ze střechy budovy či do strážní služby. Součástí výcviku je rovněž teoretická příprava.

Její dvaapadesátiletý kolega, který si nepřál uvést své jméno, řekl, že na začátku mise bylo třeba zabrat. "Byl cítit rozdíl mezi námi a profesionály. Ti profíci trénují denně, my trénujeme 14 dnů na podzim, 14 dnů na jaře. Ten rozdíl jsme museli dohnat," řekl muž s hodností svobodníka.

Desátnice Simona je členkou aktivní zálohy už čtyři roky. Má za to, že státu může něco dát a v případě nouze může pomoci.

"Začala jsme hodně sportovat a běhat překážkové závody typu Spartan. Vstoupila jsem (do aktivní zálohy - pozn. ČTK) v roce 2018 a hned jsem věděla, že bych chtěla zůstat v profesionální armádě nastálo. Doufám, že to vyjde. Mám obrovský respekt k uniformám, k řádu, který v armádě je," dodala.

Desátnice, která původně pracovala ve státní správě, učinila další krok ve snaze dostat se do armády právě na probíhající misi na Slovensku. "Během této mise jsem v práci dala výpověď. Tohle byl pro mě impulz. V civilním životě jsem se bála dát výpověď. Bála jsem se změny, abych třeba nebyla půl roku bez práce," řekla.

S rodinou jsou členové aktivní zálohy v kontaktu například přes telefon. "S dcerami mám blízký vztah. Voláme si každý den," řekla desátnice. Ve volném čase, podobně jako kolegové, také čte, jezdí na výlety a sportuje.

Svobodník zase uvedl, že práci v uniformě lze s běžným život skloubit, protože aktivní záloha je koníček, který ho naplňuje. Doplnil, že právě na misi na Slovensku poprvé střílel ze zbraně RPG, která v boji slouží proti pancéřovým vozidlům včetně tanků.

"Všem, kdo přemýšlí o vstupu do zálohy či do armády, to mohu doporučit. Já si pamatuji armádu za bývalého režimu - direktivní řízení a ne moc přátelský přístup. Ten systém se změnil obrovským způsobem. Armáda je nezastupitelná v každém státě," řekl svobodník, který základní vojenskou službu absolvoval ještě v komunistickém Československu.

Česká armáda měla na začátku listopadu zařazeno do aktivní zálohy téměř 4100 osob, z toho bylo zhruba 440 žen.