Čeští biatlonisté obhajují na OH dvě medaile, hlavní nadějí je Davidová

Peking - Sobotním závodem smíšených štafet vstoupí do olympijských her v Pekingu biatlonisté. Češi budou v Číně obhajovat dvě medaile z Pchjongčchangu. Hlavní nadějí je úřadující mistryně světa a čerstvá držitelka malého křišťálového glóbu z vytrvalostních závodů Markéta Davidová.

"Jdeme do toho s podobnými ambicemi jako před čtyřmi lety. Generační výměna je ale znát. Její vrchol přijde sice jindy, ale pořád máme naděje na medaili. Myslím tím hlavně Markétu Davidovou, Michala Krčmáře a věřím, že můžeme udělat i něco ve štafetách,“ řekl ČTK šéf svazu Jiří Hamza. V biatlonovém týmu chybí Adam Václavík, který měl pozitivní test na koronavirus a stále není fit.

Před čtyřmi lety v Koreji se českým biatlonistům dařilo ve sprintech, kde Krčmář získal stříbro a Veronika Vítková bronz. Zatímco Vítková ukončila předloni kariéru, jednatřicetiletý rodák z Vrchlabí patří k nejzkušenějším mužům v reprezentaci. V ní už chybí dřívější olympijští medailisté Ondřej Moravec s Jaroslavem Soukupem či jiný dlouholetý reprezentant Michal Šlesingr.

"Náš výběr je jiný, ale jednou ta obměna přijít musela. To nejhorší však máme za sebou. Uvidíme, co se nám teď podaří," uvedl Hamza.

Hlavní tváří týmu je pětadvacetiletá Davidová, která zažije druhou olympiádu. Aktuálně jedenáctá žena průběžného pořadí Světového poháru vyhrála vloni na MS v Pokljuce vytrvalostní závod a ve stejné disciplíně triumfovala i na začátku této sezony v Östersundu. Krátce před olympijskými hrami získala v Anterselvě i malý křišťálový glóbus. Vytrvalostní závod žen je na programu po úvodní smíšené štafetě v pondělí.

"Přijde mi, že jde postupnými krůčky nahoru. Začalo to v úvodu euforií a po dalším průběhu sezony se dostává výš a výš. Určitě patří do úzkého okruhu lidí, kteří mají medailový potenciál. Nicméně je třeba respektovat soupeře. Mezi ženami si může sáhnout na zlato třicet lidí a u kluků to je ještě dvakrát tolik. Hodně se to teď míchá a třeba přijde náš čas," prohlásil Hamza, který je i viceprezidentem Mezinárodní biatlonové unie.

Favoritkami jsou vedoucí žena SP Marte Olsbuová Röiselandová nebo švédské sestry Hanna a Elvira Öbergovy. Uspět bude chtít také dvojnásobná vítězka SP Dorothea Wiererová z Itálie. V Koreji dvakrát zlatá Němka Laura Dahlmeierová už ukončila kariéru, stejně jako dvojnásobná medailistka Anastasia Kuzminová ze Slovenska.

Mezi muži vstoupí do olympijských závodů z pozice lídra SP Quentin Fillon Maillet z Francie. S druhým Emilienem Jacquelinem mohou navázat na trojnásobného šampiona z Pchjongčchangu Martina Fourcada. Jejich hlavními soupeři by měli být norští bratři Johannes a Tarjei Böeové, Švédové spoléhají na Sebastiana Samuelssona.

Biatlonový areál v Čang-ťia-kchou leží ve vysoké nadmořské výšce 1660 až 1720 metrů. Reprezentanti získali v minulých dnech potřebné poznatky, nepříjemností může být vedle řídkého vzduchu také mráz a nevyzpytatelný vítr. "Říkají, že je tam dost písek ve sněhu. Výsledky mohou být jiné než přes sezonu. Tak to během velkých akcí bývá. Nějakou medaili ale chceme. Jestli bude, budeme rádi a jestli ne, tak se zeměkoule bude točit dál. Tahle generace to má celé před sebou, ale zodpovědnosti se nezříkáme," řekl Hamza.

Úvodní závod smíšených štafet odstartuje v sobotu v 10:00 SEČ. Olympijské zlato obhajují Francouzi. Jediný letošní závod v této disciplíně vyhráli v Oberhofu Norové, Češi byli v devátí. Na olympijských hrách se v biatlonu uskuteční 11 závodů.